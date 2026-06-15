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Weekly Numerology : अधिक ज्येष्ठ अमावस्याच्या हा आठवडा करिअर, आर्थिक, कुटुंब, अन् प्रेमासाठी कसा? 1 ते 9 मूलांकासाठी काय आहे भाकीत?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 15, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:33 PM IST

Saptahik Ank Jyotish 15 to 21 june 2026 in Marathi : जूनच्या तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवात ही अधिक ज्येष्ठ अमावस्याने झाली आहे. अंकशास्त्रानुसार या आठवड्यात धावपळी, नवीन प्रयोग आणि सामाजिक संवादांनी भरलेला असणार आहे. हा आठवडा थोडा सकारात्मक आणि थोडा नकारात्मक असणार आहे. असा आठवडा 15 ते 21 जून तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

Weekly Numerology1/9

मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात तुमच्या महत्त्वाकांक्षा आणि संयम यांच्यात योग्य संतुलन राखणे तुमच्यासाठी आवश्यक असणार आहे. काही प्रकल्पांसाठी तुमच्या गतीची नव्हे, तर तुमच्या सखोलतेची गरज या आठवड्यात भासणार आहे. तुमच्या मार्गात अडथळे येतील, त्यात अपयश समजू नका. यात थांबून परत नव्याने सुरु करण्याची ही वेळ आली आहे. मानसिक आरोग्याची काळजी घ्या. सोशल मीडिया किंवा कामाच्या अतिभारापासून थोडा डिजिटल डिटॉक्स करणे गरजेचे असणार आहे. 

Weekly Numerology2/9

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात तुमची अंतर्ज्ञानशक्ती तुमची सर्वात मोठी ताकद राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी लोक गोंधळलेले राहणार आहे. पण तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचा वापर करून त्यांना योग्य दिशा देणे गरजेचे असणार आहे. तुम्ही खूप भावनिक व्यक्ती असल्याने इतरांचा ताण स्वतःवर ओढवून घेऊ नका. तुमच्या भावना समजून घेण्यासाठी आणि त्यांना शांत करण्यासाठी घराबाहेर जाऊन जरा वेळ व्यतित करा. नात्यांमध्ये, वरवरच्या गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन खोलवर नाते जोडण्याचा प्रयत्न करा.

Weekly Numerology3/9

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात तुम्हाला भरपूर कल्पना सुचणार आहेत. पण त्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शिस्त आवश्यक राहणार आहे. तुम्ही अपूर्ण सोडलेली कामे पूर्ण करण्याचा दृढनिश्चय करा. तुमचा आनंदी स्वभाव इतरांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणार आहे. पण बोलण्याइतकंच ऐकण्याची खात्री करा. कुटुंबातील कोणतेही वाद चर्चेद्वारे सोडवा.

Weekly Numerology4/9

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

तुम्ही एक खरे शिस्तप्रिय व्यक्ती आहात आणि हेच तुमचे वैशिष्ट्य राहणार आहे. हा आठवडा तुमचे नियोजन आणि धोरणात्मक विचार नव्या उंचीवर नेणार आहे. काही गोष्टींना उशीर झाल्यास निराश होण्याची शक्यता आहे. लक्षात ठेवा, तुम्ही एक मजबूत पाया रचत आहात जो भविष्यात मोठ्या यशाकडे तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका; काम आणि विश्रांतीमध्ये संतुलन राखा. तुमच्या प्रियजनांबद्दलच्या भावना शब्दांतून व्यक्त करण्याची ही वेळ असणार आहे. 

Weekly Numerology5/9

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

साहस आणि बदल हे तुमचे वैशिष्ट्य असल्याने या आठवड्यातील ऊर्जेला काही स्थिरतेची आवश्यकता राहणार आहे. नवीन गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यापूर्वी, जुन्या गोष्टींची व्यवस्था लावणे महत्त्वाचे राहणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये घाई टाळा, कारण या आठवड्यात घेतलेला एक चुकीचा निर्णय भविष्यात समस्या निर्माण करणार आहे. या आठवड्यात योगाभ्यास भर द्या. 

Weekly Numerology6/9

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

प्रेम आणि करुणा तुमच्या जीवनशैलीचा भाग असल्याने या आठवड्यात, तुमच्या सभोवतालचे लोक या गुणांचे कौतुक करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या टीमसोबतचे तुमचे सौहार्दपूर्ण संबंध यशाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. स्वतःसाठी वेळ या आठवड्यात काढणे महत्त्वाचे असणार आहे. तुम्ही इतरांना खूप प्रेम देता, पण स्वतःवरही तितकेच प्रेम करता का? हा आठवडा स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा आणि स्वतःला अधिक सुंदर बनवण्याचा असणार आहे. 

Weekly Numerology7/9

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा तुमच्या नशिबाची साथ देणारा असणार आहे. 7 या अंकाची ऊर्जा तुमच्या अंकाशी अगदी जुळणार असल्याने तुम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. संशोधन, अध्यात्म आणि आत्मचिंतनासाठी यापेक्षा उत्तम काळ तुमच्यासाठी नसणार आहे. एकांतात घालवलेला वेळ तुम्हाला नवी ऊर्जा आणि स्पष्टता देणार आहे. तुमच्या अंतरात्म्याचा आवाज तुमच्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे. 

Weekly Numerology8/9

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात तुमच्या कामाच्या जबाबदाऱ्या थोड्या वाढणार आहे. पण तुमचा अनुभव तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे. आर्थिक बाबतीत जोखीम घेऊ नका. स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या शहाणपणासोबतच, तुमच्या नात्यांमध्ये सुसंवाद येणार आहे. कारण शेवटी याच गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या असणार आहे. काम आणि कुटुंब यांच्यात संतुलन साधणे हीच तुमच्या विजयाची गुरुकिल्ली राहणार आहे.

Weekly Numerology9/9

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

तुमचे व्यक्तिमत्व आणि उत्साह इतरांना प्रेरणा मिळणार आहे. हा आठवडा तुमच्या भविष्यातील ध्येयांबद्दल स्पष्टता आणणारा असणार आहे. तुमच्या आयुष्यात ज्या गोष्टींना आता काही महत्त्व राहिलेले नाही, त्या सोडून देण्याची हीच वेळ असणार आहे. क्षमाशीलतेची शक्ती तुम्हाला एक नवीन मनःशांती देणार आहे. तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने लावा आणि उद्देशाने पुढे जा. तुमच्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे; फक्त तिला योग्य दिशा देण्याची गरज असणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

TAGS:
horoscope
numerology
astrology

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