Weekly Numerology : पितृपक्षाचा हा आठवडा 1 मूलांकासाठी व्यवसायात दुप्पट नफा; मूलांक 5 च्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढेल, कसा असेल हा आठवडा पाहा
Saptahik Ank Jyotish 15 to 21 September 2025 in Marathi : अंकशास्त्र गणनेनुसार 15 ते 21 सप्टेंबर 2025 हा पितृपक्षाचा आठवडा मूलांक 1, 5 आणि 9 असलेल्या लोकांसाठी आनंद आणि प्रगतीने भरलेला असणार आहे. त्यांना व्यवसायात नफा मिळविण्याच्या सुवर्ण संधी मिळणार आहे. प्रेम जीवनात खूप आनंद असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये नफा मिळणार असून जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. दुसरीकडे, मूलांक 4 आणि 6 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्यपेक्षा कमी चांगला आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला काही बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.