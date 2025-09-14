English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Numerology : पितृपक्षाचा हा आठवडा 1 मूलांकासाठी व्यवसायात दुप्पट नफा; मूलांक 5 च्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढेल, कसा असेल हा आठवडा पाहा

Saptahik Ank Jyotish 15 to 21 September 2025 in Marathi : अंकशास्त्र गणनेनुसार 15 ते 21 सप्टेंबर 2025 हा पितृपक्षाचा आठवडा मूलांक 1, 5 आणि 9 असलेल्या लोकांसाठी आनंद आणि प्रगतीने भरलेला असणार आहे. त्यांना व्यवसायात नफा मिळविण्याच्या सुवर्ण संधी मिळणार आहे. प्रेम जीवनात खूप आनंद असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये नफा मिळणार असून जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. दुसरीकडे, मूलांक 4 आणि 6 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्यपेक्षा कमी चांगला आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला काही बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

Neha Choudhary | Sep 14, 2025, 05:30 PM IST
मूलांक 1

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. संपूर्ण आठवड्यात कामकाजाची परिस्थिती चांगली राहणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे संपत्ती वाढणार आहे. प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव आणि तुमच्या आयुष्यात हळूहळू प्रणय वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही उत्साह आणि उर्जेने परिपूर्ण असणार आहात. तुमच्या कठोर परिश्रमाने तुम्ही निश्चितच तुमचे ध्येय साध्य करणार आहात. 

मूलांक 2

प्रेमाच्या बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. सुरुवातीला तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. पण हळूहळू प्रेमसंबंध मजबूत होणार आहे. तरदुसरीकडे आर्थिक बाबतीत तुम्हाला काही कठीण परिस्थितींना तोंड द्यावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही बाबी संभाषणाद्वारे सोडवावे लागणार आहे. पण तुम्हाला घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणे टाळावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. 

मूलांक 3

आर्थिक बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी भाग्यवान सिद्ध होणार आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला भरपूर नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे संपत्ती वाढण्याचे शुभ संकेत आहेत. जर तुम्ही कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात अडकला असाल तर आता तुम्हाला अनुकूल निकाल मिळणार आहे. जीवनात आनंद आणि शांती असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाच्या पद्धतींमध्ये बरेच बदल पाहिला मिळतील. प्रकल्पांनाही नवीन वळण मिळणार आहे. प्रेम जीवनात, तुम्हाला संभाषणाद्वारे कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढावा लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला महिलांकडून पाठिंबा मिळणार असून जीवनात शांती येणार आहे.

मूलांक 4

कामाच्या ठिकाणी भागीदारीत केलेल्या प्रकल्पांमधून तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. तुम्ही यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहात. यामुळे तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. पण आर्थिक बाबतीत खर्च वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला बजेट बनवावे लागणार आहे. गुंतवणुकीवर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. प्रेम जीवनात तुम्हाला एक छोटी भेट मिळणार आहे. हा आठवडा कौटुंबिक बाबींमध्ये शुभ असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. 

मूलांक 5

व्यवसायाच्या क्षेत्रात एक नवीन सुरुवात पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचा कोणताही नवीन प्रकल्प यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहे. आर्थिक बाबतीत खर्च जास्त असणार आहे. भावनिक कारणांमुळे जास्त खर्च होणार आहे. पण, प्रेम जीवनाच्या बाबतीत आठवडा उत्तम असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम दृढ होणार असून प्रणय देखील वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुमच्या आयुष्यात हळूहळू शांती येणार आहे.   

मूलांक 6

कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रकल्पाबद्दल खूप उत्साहित असणार आहे. तुमचे काम यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. ज्यामुळे ताणतणाव देखील कमी वाटणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये ताण वाढणार आहे. खर्चाची परिस्थिती देखील उद्भवणार आहे. अशा परिस्थितीत विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, तुम्हाला दिलेली वचने पूर्ण होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, मन थोडे अस्वस्थ असणार आहे. काही क्षेत्रात, तुमच्यासाठी बॅकअप प्लॅन करणे चांगले राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार असून तुम्हाला धीर धरावा लागणार आहे. 

मूलांक 7

या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत अनुकूल वेळ असणार आहे. तुमच्यासाठी पैसे मिळविण्यासाठी चांगल्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. व्यवसायातील गुंतवणूकीमुळे फायदा होणार आहे. तुमच्या क्षेत्रात प्रगती करणार आहे. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद नांदणार आहे. क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू केल्याने मन काही गोंधळात पडण्याची शक्यता आहे. संशयाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही आनंददायी वेळ व्यतित करणार आहात. पण तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा कमी नफा मिळेल. 

मूलांक 8

कामाच्या ठिकाणी तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या करिअरशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहेत. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम दृढ होणार असून प्रणय देखील वाढणार आहे. विवाहित लोकांच्या आयुष्यात आनंद नांदणार आहे. तुम्हाला मुलांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सामान्य नफा मिळेल आणि काही गुंतवणुकीमुळे तुम्ही थोडे चिंतेतही राहणार आहात. अशा परिस्थितीत विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ राहणार आहे.

मूलांक 9

आर्थिक बाबतीत, हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक लाभाचा आठवडा ठरणार आहे. गुंतवणुकीद्वारे संपत्ती वाढीच्या शुभ शक्यता निर्माण होणार आहेत. ज्यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. पण तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अहंकार टाळावा लागणार आहे. अन्यथा मन अशांत होईल. तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत. प्रेम जीवनातील कोणताही गोंधळ संभाषणाद्वारे सोडवणे चांगले ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, जीवनात आनंद आणि समृद्धी येणार आहेत. तुम्ही एखाद्या आनंददायी कार्यक्रमात देखील सहभागी होणार आहात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

