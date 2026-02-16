Weekly Numerology : बँक बॅलन्स दुप्पट होणार, प्रगती अन् नात्यात प्रेम...; पण 'या' जन्मतारखेच्या लोकांच्या आयुष्यात अनेक समस्या...
Saptahik Ank Jyotish 16 to 22 February 2026 in Marathi : या वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण हे या आठवड्यात मंगळवारी 17 फेब्रुवारीला लागणार आहे. अंकशास्त्रानुसार 17 म्हणजे 1 + 7 = 8 तर 8 हा आकडा शनिदेवाचा मानला जातो. सूर्यग्रहण हे धर्म असो किंवा अंकशास्त्रात नकारात्मक मानले गेले आहे. या सूर्यग्रहणाचा परिणाम 1 ते 9 मूलांक असलेल्या लोकांच्या जीवनावर पडणार आहे. काही लोकांच्या आयुष्यात धावपळ, आव्हानात्मक आणि उलथापालथ असलेला असणार आहे. शिवाय या आठवड्यात भावनेच्या दृष्टीकोनातून आणि कठोर निर्णय घेण्याचा हा वेळ नाही.