Weekly Numerology : बँक बॅलन्स दुप्पट होणार, प्रगती अन् नात्यात प्रेम...; पण 'या' जन्मतारखेच्या लोकांच्या आयुष्यात अनेक समस्या...

Saptahik Ank Jyotish 16 to 22 February 2026 in Marathi : या वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण हे या आठवड्यात मंगळवारी 17 फेब्रुवारीला लागणार आहे. अंकशास्त्रानुसार 17 म्हणजे 1 + 7 = 8 तर 8 हा आकडा शनिदेवाचा मानला जातो. सूर्यग्रहण हे धर्म असो किंवा अंकशास्त्रात नकारात्मक मानले गेले आहे. या सूर्यग्रहणाचा परिणाम 1 ते 9 मूलांक असलेल्या लोकांच्या जीवनावर पडणार आहे. काही लोकांच्या आयुष्यात धावपळ, आव्हानात्मक आणि उलथापालथ असलेला असणार आहे. शिवाय या आठवड्यात भावनेच्या दृष्टीकोनातून आणि कठोर निर्णय घेण्याचा हा वेळ नाही.

Neha Choudhary | Feb 16, 2026, 04:08 PM IST
मूलांक 1

  या आठवड्यात तुम्ही कामाच्या ठिकाणी जबरदस्ती करु नका. तर शहाणपणा आणि नवीन विचारसरणीने पुढे गेल्यास तुम्हाला चांगली संधी चालून येईल. जबाबदारी घेण्याची तुमची इच्छा तीव्र राहणार आहे. पण यश संयम आणि जबाबदार निर्णयांमध्ये राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुमचे बजेट आयोजित करण्यासाठी आणि मागील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन करण्यासाठी हा एक उत्तम काळ राहणार आहे. मानसिक ताण वाढताना दिसणार आहे. म्हणून स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी व्यायाम आणि ध्यान करणे हिताचे ठरणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये एक मजबूत प्रतिमा ठेवा आणि सहानुभूती आणि सौम्य संभाषण वापरणे हिताचे ठरणार आहे. ​​इतरांचे लक्षपूर्वक ऐकल्याने तुमचे नाते अधिक दृढ आणि मजबूत होणार आहे.

मूलांक 2

  या आठवड्यात, तुमची विवेकबुद्धी आणि राजनयिकता कामाच्या ठिकाणी तुमची सर्वात मोठी ताकद असणार आहे. तुम्हाला टीमवर्क आणि समन्वयात यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा आणि भावनेच्या भरात पैसे खर्च करणे किंवा उधार चुकूनही देऊ नका. तुमचे आरोग्य सामान्यतः चांगले असणार आहे. पण तुमच्या भावना वाढणार असल्याने तुमची मानसिक ऊर्जाचा साठा वाढणार आहे. स्वतःला शांत करण्यासाठी बाहेर वेळ घालवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचे विचार प्रामाणिकपणे आणि खोलवर नातेसंबंधांमध्ये शेअर करणे चांगले ठरणार आहे. जे अविवाहित आहेत त्यांना भावनिकदृष्ट्या स्थिर आणि समजूतदार जोडीदाराकडून पाठिंबा या आठवड्यात प्राप्त होणार आहे.

मूलांक 3

  या आठवड्यात, कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नाविन्यपूर्ण विचारसरणीचे आणि सर्जनशीलतेचे कौतुक होणार आहे. पण लक्षात ठेवा की अपूर्ण कामे पूर्ण करणे आणि शिस्त राखणे हे यशासाठी आवश्यक राहणार आहे. तुमची समज आणि तार्किक तर्क सुज्ञपणे वापरणे हिताचे ठरणार आहे. ​​यामुळे नवीन करिअरच्या संधी मिळणार आहेत. उधळपट्टी टाळा आणि बचत करण्याची सवय तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. मानसिक ताण कमी करण्यासाठी आणि चांगले आरोग्य राखण्यासाठी लेखन किंवा कला यात मन रमवा. नातेसंबंधांमध्ये सत्य आणि सरळ संवादाला महत्त्व दिल्यास अनेक समस्या दूर होती. ढोंग टाळा, कारण तुमची प्रामाणिकता तुमच्या प्रियजनांसोबत तुमचा विश्वास आणि जवळीक मजबूत करणात महत्त्वाची ठरणार आहे.

मूलांक 4

हा आठवडा तुमच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी स्थिर आणि चांगला सिद्ध होणार आहे. भविष्यातील योजना मजबूत करण्यासाठी, गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी आणि कठोर परिश्रम करत राहण्यासाठी हा एक उत्तम काळ सिद्ध होणार आहे. तुमचा शिस्तबद्ध स्वभाव तुम्हाला प्रगती पथावर घेऊन जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, योग्य बजेट आणि बचतीच्या सवयी तुम्हाला मनःशांती देणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत, तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येचे पालन करा आणि काम आणि विश्रांती दोन्हीची काळजी घेणे हिताचे ठरणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये, या आठवड्यात, तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करताना, तुमच्या प्रियजनांना प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तुमचा स्पष्ट संवाद कोणत्याही गैरसमजांना टाळण्यास फायदेशीर ठरणार आहे.

मूलांक 5

हा आठवडा तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी थांबून तुमच्या योजना पुन्हा तयार करण्यास प्रोत्साहित देणारा असणार आहे. अचानक होणारे करिअर बदल किंवा आर्थिक जोखीम या आठवड्यात घेऊ नका. दिनचर्या आयोजित करण्यावर आणि पाळण्यावर लक्ष केंद्रित करणे चांगले ठरणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने, तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. म्हणून योग किंवा ध्यानाद्वारे लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. सोशल मीडिया आणि स्क्रीनपासून दूर राहणे योग्य ठरणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये संयम आणि परिपक्वता राखा आणि इतरांचे मनापासून ऐकाची प्रवृत्ती ठरवा. ही भावनिक आणि ऐकण्याची सवय तुमचे बंध अधिक घट्ट करण्यावर भर दिल्यास चांगले ठरणार आहे. 

मूलांक 6

या आठवड्यात, कामावर आणि कुटुंबात तुमचा जबाबदार स्वभाव सर्वांना प्रभावित करणारा ठरणार आहे. तुम्ही इतरांना मदत करण्यात आघाडीवर राहणार आहात. पण तुमच्या प्रयत्नांमध्ये स्वतःवर जास्त भार टाकू नका. नियमित आर्थिक बचत फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. म्हणून स्वतःवर जास्त ताण घेऊ नका आणि आराम करण्यासाठी वेळ काढा. नातेसंबंध प्रेमळ, खोल आणि गोड असणार आहे. जे अविवाहित आहेत त्यांना आता मजबूत आणि खोल नात्यासाठी उत्तम संधी चालून येणार आहे. 

मूलांक 7

तुमच्या परिस्थितीचे सखोल आकलन करण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी भविष्याचा मार्ग आखण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यास घाई करू नका. शांतपणे विचार केल्यानेच तुम्हाला योग्य दिशा मिळणार आहेत. या आठवड्यात तुम्हाला करिअर आणि आर्थिक नियोजनाशी संबंधित नवीन गोष्टी समजणार आहेत. आरोग्याबाबत, एकटे वेळ घालवणे, ध्यान करणे किंवा डायरी लिहिणे तुम्हाला मनाची प्रचंड शांती देणार आहे. नातेसंबंधांच्या खोलीवर लक्ष केंद्रित करा; तुमच्या जोडीदारासोबत प्रामाणिकपणे तुमच्या भावना शेअर केल्याने परस्पर विश्वास वाढणार आहे. तुमचे मन मोकळेपणाने बोला, यामुळे तुमच्या नात्यात जवळीक येणार आहे. 

मूलांक 8

हा आठवडा कामाच्या ठिकाणी पद्धतशीर काम, नियोजन आणि शिस्तबद्ध प्रगतीसाठी खूप अनुकूल असणार आहे. तुमच्या ध्येयांकडे आणि आर्थिक व्यवस्थापनाकडे बारकाईने लक्ष द्या. कोणताही संघर्ष टाळणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचा शांत स्वभाव आणि आत्मविश्वास खऱ्या यशाकडे नेणार आहे. आरोग्याबाबत, काम आणि विश्रांती संतुलित करा जेणेकरून तुम्हाला थकवा जाणवणार नाहीत. नियमित व्यायाम तुमची ऊर्जा टिकवून ठेवा. नातेसंबंधांमध्ये थोडीशी कोमलता दाखवून तुमच्या भावना व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या भावना आणि नम्रता दाखवल्याने तुमचा तुमच्या प्रियजनांवरील विश्वास आणि संबंध अधिक दृढ तर होणारच आहे सोबत ते मजबूतही होणार आहे.

मूलांक 9

हा आठवडा कामाच्या ठिकाणी बदल स्वीकारण्याबद्दल आणि जुन्या अडचणींना सोडण्याचा राहणार आहे. तुम्ही स्वतःला अशा ध्येयांपासून किंवा कामांपासून दूर ठेवण्यात यशस्वी होणार आहात, जे तुमच्यासाठी आता महत्त्वाचे नसणार आहे. आर्थिक क्षेत्रात, भावनिकदृष्ट्या खर्च टाळा आणि भविष्यासाठी योजना करणे हिताचे ठरणार आहे. आरोग्यासाठी, हा भावनिकदृष्ट्या बरे होण्याचा काळ राहणार आहे. क्षमा करणे आणि भूतकाळातील समस्या सोडून देणे मनाला शांती देणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये करुणा आणि सहानुभूती राखणे हिताचे ठरणार आहे. जुन्या सवयी सोडून दिल्याने तुम्हाला इतरांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यास आणि शांत घरातील वातावरण निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

