Weekly Numerology : मार्च तिसरा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् इच्छापूर्तीचा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 16 to 22 March 2026 in Marathi : मार्च महिन्याचा तिसरा आठवडा अंकशास्त्रानुसार कसा असेल जाणून घ्या. काही लोक जीवनात मोठे निर्णय घेणार आहात. तर ही लोकांनी भविष्यासाठी रणनीती ठरवली असेल त्यांना या आठवडा एक उत्तम संधी मिळणार आहे. पण या लोकांनी आर्थिक आणि नातेसंबंधातील त्या एका चुकीमुळे प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मार्चचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत...
Neha Choudhary | Mar 15, 2026, 05:39 PM IST
मूलांक 1
मार्च महिन्याचा तिसरा आठवडा कामाच्या ठिकाणी तुमच्या क्षमता आणि नेतृत्वावर आधारित असणार आहे. ऑफिसमध्ये तुमच्या नेतृत्वाचे कौतुक होणार आहे. ऑफिसमध्ये तुम्हालामहत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही खूप उत्साही असणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या कारकिर्दीत नवीन जबाबदाऱ्या येणार आहेत. पण, जास्त कामाच्या ताणावामुळे डोके दुखी किंवा खांद्यावर प्रेशर जाणवणार आहे. त्यामुळे पुरेसा आराम करा. नातेसंबंधांबद्दल बोलायचं झालं तर, जोडीदाराजवळ प्रेम व्यक्त करा. पण तुमचा आत्मविश्वास इतरांसाठी अहंकारी वाटू नये याची काळजी घ्या.
मूलांक 2
या आठवड्यात इतरांना पाठिंबा द्या आणि इतरांसोबत काम करा. या दोन गोष्टी तुमच्यासाठी या आठवड्यातील मोठी ताकद ठरणार आहे. तुमच्या टीम किंवा कुटुंबातील संघर्ष सोडवण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. तर मनःशांतीसाठी, ध्यान करणे हिताचे ठरणार आहे. या आठवड्यात भूतकाळातील घटनांचे ओझे पुढे जाऊ नका. नातेसंबंधांमध्ये तुमच्या भावना प्रामाणिकपणे व्यक्त करा. तसंच प्रियजनांसोबत तुमच्या मनातील भावना योग्य शब्दात शेअर केल्याने परस्पर विश्वास वाढण्यास मदत मिळणार आहे.
मूलांक 3
या आठवड्यात तुमची सर्जनशील ऊर्जा महत्त्वपूर्ण वळण देणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला विशेष ओळख आणि आदर प्राप्त होणार आहे. जर तुम्ही बोलण्यात, लिहिण्यात किंवा मार्केटिंगमध्ये गुंतलेले असाल तर तुमच्या शब्दांचा लोकांवर जोरदार प्रभाव पडण्यात मदत होणार आहे. शिवाय आर्थिक लाभाचे शुभ संकेत आहेत. पण या आठवड्यात शिस्त पाळा. नातेसंबंधांमध्ये उत्कटता आणि आकर्षण असणार आहे. पण दिखाव्यापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमची सत्यता तुमचे नाते दीर्घकाळ मजबूत ठेवण्यास फायदेशीर ठरणार आहे.
मूलांक 4
या आठवड्यात तुम्हाला खूप संघटित आणि स्थिरता प्राप्त होणार आहे. तुमच्या मागील प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम देणारा हा आठवडा असणार आहे. ऑफिसमध्ये तुमच्या विश्वासार्ह स्वभावाचे कौतुक होणार आहे. कामाच्या तणावामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करु नका. संध्याकाळी हलका फिरायला जाणे तुमच्या मनाला ताजेतवाने करण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. घरी आणि कुटुंबात तुमची उपस्थिती सर्वांना सांत्वन देणारी ठरणार आहे. तुमच्या प्रियजनांबद्दल तुमचे प्रेम आणि आदर उघडपणे व्यक्त करणे नात्यासाठी चांगल ठरणार आहे.
मूलांक 5
व्यवसाय किंवा प्रवासाशी संबंधित कामात नवीन आणि अनपेक्षित संधी हा आठवडा घेऊन आला आहे. नवीन शक्यतांमुळे तुम्ही उत्साहित राहणार आहात. पण घाईघाईने तडजोड करू नका. कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी तपशील पूर्णपणे समजून घेणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. म्हणून नियमित झोपण्याची वेळ ठरवा. जुन्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रियजनांशी मोकळेपणाने संभाषण करणे खूप फायदेशीर ठरणार आहे.
मूलांक 6
या आठवड्यात, तुम्ही कामावर आणि तुमच्या कुटुंबात एक चांगला नेता म्हणून उदयास येणार आहात. तुमच्या मदतगार स्वभावाचे कौतुक होणार आहे. पण इतरांच्या समस्यांचे ओझे स्वत:वर घेऊ नका. आर्थिक बाबतीत, तुमचे लक्ष घरातील सुखसोयी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेवर राहणार आहे. हा आठवडा प्रेमसंबंधांसाठी खूप आनंदी आणि प्रेमळ असणार आहे. पती-पत्नीमधील नातं प्रेमळ राहणार आहे. अर्थपूर्ण संभाषण तुमचा समजूतदारपणा मजबूत करणार आहे.
मूलांक 7
या आठवड्यात, गोष्टी खोलवर समजून घ्या. त्यासोबत कोणत्याही योजनेतील त्रुटी ओळखणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या हेतूंचे पुनर्परीक्षण करण्याचा हा आठवडा आहे. पण स्वतःला पूर्णपणे कामात बुडवून स्वतःला एकटं पाडू नका. प्रियजनांसोबत तुमचे विचार शेअर केल्याने तुम्हाला नवीन स्पष्टता मिळणार आहे. शांत राहून मनःशांतीसाठी खोलवर विचार करणे चांगले राहणार आहे. तुमचे मौन तुमच्या आणि तुमच्या प्रियजनांमध्ये अंतर वाढू शकतं, त्यामुळे काळजी घ्या.
मूलांक 8
या आठवड्यात, करिअरमध्ये प्रगती करण्याच्या तुमच्या तीव्र इच्छा फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची कामाची नीतिमत्ता वाढणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमांना नवीन मान्यता प्राप्त होणार आहे. योग्य आर्थिक नियोजन किंवा जुन्या गुंतवणुकीचा पुनर्विचार करा, त्यामुळे आर्थिक बाजू मजूबत होईल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी बोलताना तुमचा स्वर मऊ ठेवा. कामाच्या तणाव, तुमची ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी झोप आणि विश्रांतीसाठी लहान ब्रेक घेणे हिताचे ठणार आहे.
