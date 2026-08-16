/Weekly Numerology : श्रावण सोमवार, नागपंचमीचा हा आठवडा या लोकांना आर्थिक फायदा, तर या जन्मतारखेच्या लोकांनी निर्णय घेताना...; पाहा 1 ते 9 मूलांकाचा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Saptahik Ank Jyotish 17 to 23 August 2026 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार हा आठवडा मोठ्या इच्छा, अधिकार, आर्थिक स्थिती आणि कठोर परिश्रमाचा असणार आहे. तर काही लोकांसाठी हा आठवडा कठीण ठरणार आहे. समस्यांनी घेरलेला राहणार आहे. असा हा आठवडा 17 ते 23 ऑगस्ट करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
तुमच्या नोकरी आणि आर्थिक बाबींसंदर्भात गेल्या आठवड्यात केलेल्या तयारीचे फळ मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी एखादा मोठा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. लोक मार्गदर्शनासाठी तुमच्याकडे पाहणार आहात. तुमच्या आरोग्याच्या बाबतीत तुमची ऊर्जा पातळी उच्च राहणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये, तुमच्या ध्येयांना तसंच तुमच्या प्रियजनांना वेळ द्यायला विसरु नका.
तुमच्या नोकरी आणि आर्थिक बाबींसाठी हा आठवड्यात तुम्ही पैशांसाठी बजेट गडबडणारा असणार आहे. तुमचे शांत आणि समंजस निर्णय भागीदारीसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. तर जबाबदारीच्या दबावामुळे काही तणाव येणार आहे. नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि समानता टिकवून ठेवा. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या योजना शांतपणे पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात.
तुमच्या नोकरी आणि आर्थिक बाबींमध्ये तुमची सर्जनशीलता महत्त्वाची ठरणार आहे. कोणत्याही नवीन कल्पनांची किंमत ठरवण्यासाठी, एखादा सौदा पूर्ण करण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. सततच्या कामामुळे तुमच्या खांद्यांमध्ये किंवा मानेमध्ये वेदना जाणवणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये स्पष्टपणे तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या नवीन कल्पनांना कामाच्या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी काम आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक ठरणार आहे. जिथे तुमच्या पूर्वीच्या मेहनतीला आणि शिस्तीला अखेर यश प्राप्त होणार आहे. एक दीर्घकालीन योजना किंवा आर्थिक प्रणाली या आठवड्यात फायदेशीर ठरणार आहे. जास्त काम करण्याची तुमची प्रवृत्ती तुम्हाला महागात पडू शकतात. नात्यात फक्त जबाबदाऱ्या पार पाडण्याऐवजी, प्रियजनांना वेळ द्या.
नोकरी आणि आर्थिक बाबींमधील तुमची मोठी महत्त्वाकक्षेत बदलणार आहे. करिअर प्रगतीकडे वाटचाल करणार आहे. नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. पण प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक नियोजन आणि विचारपूर्वक उचला नाही तर मोठ्या संकटात सापडाल. आरोग्याच्या बाबतीत, अनावश्यक त्रास टाळण्यासाठी तुमची शारीरिक ऊर्जा चांगली ठेवा. नात्यांमध्ये, तुमचे स्वातंत्र्य आणि जबाबदाऱ्या यांच्यात योग्य संतुलन ठेवा.
घर किंवा आर्थिक बाबींकडे जास्त लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या बजेटचा आढावा घेण्याची आणि सामायिक संसाधनांची जबाबदारी घ्या. इतरांची काळजी घेताना स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महाग पडणार आहे. या आठवड्यात स्वतःसाठी काही मर्यादा निश्चित करणे हिताचे ठरणार आहे. नात्यांमध्ये परस्पर सहकार्य देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नोकरी आणि आर्थिक बाबींमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. तुमच्या आकलनशक्तीवर आणि अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या आरोग्यासाकडे लक्ष द्या. अचानक कामाचा मोठा बोजा खांद्यावर उचलू नका. कामाचा वेग हळूहळू वाढवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचे शांत आणि प्रामाणिक नातेसंबंध अधिक दृढ आणि मजबूत होणार आहे.
काम आणि आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुमच्यामध्ये एक वेगळीच ऊर्जा असणार आहे. व्यवसाय, कामकाज आणि आर्थिक बाबींसंबंधीचे तुमचे निर्णय पूर्णपणे योग्य ठरणार आहे. या काळात स्वतःवर जास्त ताण घेऊ नका. खासकरून विश्रांतीसाठी या आठवड्यात वेळ काढा. नातेसंबंधांमध्ये, तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकात तुमच्या प्रियजनांसाठी वेळ देता येणार नाही. या आठवड्यात तुमची निर्णयक्षमता सर्वांना प्रभावित करणार आहे. मोठे व्यवहार तुमच्या फायद्याचे ठरणार आहे.
तुमचा इतरांना मदत करण्याचा स्वभाव कामाच्या ठिकाणी फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबीत फायदा होणार आहे. तुम्हाला कार्यात यश मिळणार आहे. तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. भावनिक आणि शारीरिक आरोग्याची या आठवड्यात काळजी घ्यावी लागणार आहे. इतरांना मदत करण्याच्या नादात स्वत:कडे दुर्लक्ष करु नका. नात्यांमध्ये स्पष्टता येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)