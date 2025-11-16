English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Numerology : 'ही' लोक होणार मालामाल; 'या' मूलांकांना करावा अडचणीचा सामना, कसा आहे नोव्हेंबरचा हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 17 to 23 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार 17 ते 23 नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा काहींसाठी सकारात्मक तर काहींसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. या आठवड्यात, अंक 1 आर्थिक लाभ अनुभवणार आहे, अंक 2 करिअरमध्ये यश मिळणार आहे, अंक 3 असलेल्या लोकांचे आयुष्य आनंदाने भरलेले असणार आहे. तर मूलांक 4 मिश्र अनुभव येणार आहे. अंक 5 कामाच्या ठिकाणी प्रगती करणार आहात. तर मूलांक 6 अडचणींना सामोरे जावं लागणार आहे, अंक 7 विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील. मूलांक 8 व्यवसायिक सहलींमधून फायदा होणार आहे. तर मूलांक 9 आर्थिक लाभाला सामोरे येईल.

Neha Choudhary | Nov 16, 2025, 11:42 AM IST
मूलांक 1

अंकशास्त्रानुसार, या आठवड्यात मूलांक 1 असलेल्यांना आर्थिक आरोग्यात सुधारणा पाहिला मिळेल. तर आर्थिक लाभाचे संकेत मिळत आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला पैशांशी संबंधित काही चांगल्या बातमी कानावर पडणार आहे. ज्यामुळे आनंदच आनंद असणार आहे. प्रेम वाढणार असून समस्यांचे निराकरण होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी दयाळू शब्द आणि वर्तन चांगले परिणाम देणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला पितृत्वाच्या व्यक्तीबद्दल काळजी वाटणार आहे. पण, संपूर्ण आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. 

मूलांक 2

या आठवड्यात, मूलांक 2 असलेल्यांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रकल्पांमध्ये यशाकडे वाटचाल करणार आहात. यामुळे मानसिक ताण देखील कमी होणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती होणार असून फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आर्थिक लाभासाठी शुभ आर्थिक संधी देखील उदयास येणार आहेत. तुम्हाला गुंतवणुकीतूनही फायदा मिळणार आहे. तुम्ही खरेदीसाठी काही पैसे खर्च करणार आहात. दरम्यान, तुमचे प्रेम जीवन आनंदी राहणार असून प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. पण, तरीही तुम्हाला काहीतरी त्रास होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एक नवीन सुरुवात करणार आहात. 

मूलांक 3

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार हा काळ तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला आर्थिक लाभही प्राप्त होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला गुंतवणुकीशी संबंधित चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. तुम्ही कामावर काहीतरी नवीन सुरू करू शकता किंवा त्यासाठी योजना आखणार आहात. एखादा रोमांचक नवीन प्रकल्प सुरू करणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमसंबंध दृढ होणार आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात शांती वाटणार आहे. 

मूलांक 4

या आठवड्यात, ज्यांचे अंक 4 आहेत त्यांचे प्रेम जीवन शांत आणि प्रणय हळूहळू वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी अनुभव संमिश्र असणार आहेत. कधीकधी तुम्हाला नुकसान सहन करावा लागणार आहे. तर इतर वेळी तुम्हाला प्रगतीचे नवीन मार्ग दिसणार आहेत. आर्थिक बाबी महाग होणार आहेत. म्हणून, गुंतवणुकीवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला समस्यांचे निराकरण झाल्याने शांती आणि आनंद वाटणार आहे. 

मूलांक 5

अंकशास्त्रानुसार, मूलांक 5 आहेत त्यांना त्यांच्या कामाच्या आयुष्यात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. ते संतुलन राखणार आहात आणि जीवनात पुढे वाटचाल करणार आहात. यामुळे आनंद मिळणार असून आठवड्याच्या सुरुवातीला आर्थिक प्रगती होणार आहे. या आठवड्यात नवीन गुंतवणुकीतून तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. ज्यामुळे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. तणाव वाढणार असून त्रास होऊ शकतो. पण, आठवड्याच्या शेवटी आनंद आणि समृद्धी परत येणार आहे. 

मूलांक 6

या आठवड्यात, मूलांक 6 असलेल्यांना शांतीपूर्ण प्रेम जीवन अनुभवायला मिळणार आहे. तसंच परस्पर प्रेम वाढणार आहे. प्रेमसंबंध देखील अधिक मजबूत होणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी तुम्ही भावनिक होणार आहात, ज्यामुळे समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. एखाद्याच्या आरोग्याशी संबंधित खर्च आर्थिकदृष्ट्या वाढणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुमची आर्थिक परिस्थिती तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. पण, काही गुंतवणुकीतून तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी नफा असला तरी, तुम्हाला थोडेसे आराम मिळणार आहे. 

मूलांक 7

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, मूलांक 7 असलेल्यांना या आठवड्यात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करावा लागणार आहे. घाईघाईमुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी निर्णय घेण्याची तुमची क्षमता फायदेशीर ठरणार आहे. भविष्यात तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आर्थिक खर्च वाढणार असून कोर्ट केसेसमध्ये तुम्हाला जास्त खर्च येऊ शकतो. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात एक नवीन सुरुवात शक्य होणार आहे. पण, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीने अस्वस्थ होणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे.

मूलांक 8

या आठवड्यात, मूलांक 8 असलेल्यांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. व्यावसायिक सहलींमधून चांगला नफा मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा होणार असून आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होणार आहे. यामुळे आनंदी मनःस्थिती येणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात संतुलन राखण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात शांती येणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही इतरांशी संवाद साधून कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीला अनुकूल परिस्थितीत बदलू शकणार आहात. 

मूलांक 9

या मूलांक 9 असलेल्यांना त्यांच्या कामात प्रगती आणि आदर वाढणार आहे. सर्जनशील कार्यात सहभागी असलेल्यांना फायदेशीर परिणाम मिळणार आहे. आर्थिक लाभ देखील होतील आणि गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. प्रेम अधिक दृढ होणार असून, ज्यामुळे प्रियजन आणि कुटुंबासह आनंदी वेळ जाणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तसंच तणाव देखील कमी होणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

