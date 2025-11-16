Weekly Numerology : 'ही' लोक होणार मालामाल; 'या' मूलांकांना करावा अडचणीचा सामना, कसा आहे नोव्हेंबरचा हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 17 to 23 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार 17 ते 23 नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा काहींसाठी सकारात्मक तर काहींसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. या आठवड्यात, अंक 1 आर्थिक लाभ अनुभवणार आहे, अंक 2 करिअरमध्ये यश मिळणार आहे, अंक 3 असलेल्या लोकांचे आयुष्य आनंदाने भरलेले असणार आहे. तर मूलांक 4 मिश्र अनुभव येणार आहे. अंक 5 कामाच्या ठिकाणी प्रगती करणार आहात. तर मूलांक 6 अडचणींना सामोरे जावं लागणार आहे, अंक 7 विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील. मूलांक 8 व्यवसायिक सहलींमधून फायदा होणार आहे. तर मूलांक 9 आर्थिक लाभाला सामोरे येईल.