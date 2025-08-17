English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Numerology : 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली; करिअरमध्ये प्रगती तर मिळणार धनलाभ

Saptahik Ank Jyotish 18 to 24 August 2025 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार श्रावणाचा शेवटचा आठवडा कसा असेल हे जाणून घ्याची उत्सुकता अनेकांना आहे. 18 ऑगस्ट ते 24 ऑगस्ट हा आठवडा 1,5,9 या मूलांकाच्या लोकांसाठी उत्तम ठरणार आहे. त्यांना करिअरमध्ये प्रगती पाहिली मिळणार असून आर्थिक बाबतीत नफा मिळणार आहे. आर्थिक लाभासह तर प्रेम जीवनात रोमान्स वाढणार आहे. मूलांक 4 आणि 8 साठी मात्र हा आठवडा मिश्रित असणार आहे. असा हा आठवडा जन्मतारखेनुसार 1 ते 9 या मूलांकासाठी कसा असेल जाणून घ्या अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून   

Neha Choudhary | Aug 17, 2025, 01:52 PM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी खूप अनुकूल असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे प्रेम अधिक दृढ होणार असून दोघांमध्ये परस्पर समन्वय निर्माण होणार आहे. तुम्हाला संपूर्ण आठवड्यात तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याच्या अनेक संधी प्राप्त होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी शहाणपणा आणि संयमाने निर्णय घेतल्याने तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार असून ज्यामुळे तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. आर्थिक बाबतीत खर्च वाढण्याचे संकेत आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेणे चांगले राहणार आहे. अनावश्यक गोष्टींवर खर्च टाळणे या आठवड्यात हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या भविष्याबद्दल मोठा निर्णय घेणार आहात. 

twitter
2/9

मूलांक 2

Weekly Numerology

कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार आहे. एखाद्या प्रकल्पात अचानक यश मिळाल्याने तुमच्यासाठी नफा कमावण्याचे नवीन मार्ग या आठवड्यात खुले होणार आहे. पण तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असणार आहे. कारण अचानक कोणाकडून फसवणूक होण्याचे संकेत आहे. याशिवाय, ते तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करणार नाहीत. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, दिलेली वचने पूर्ण होणार नाहीत. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही घेतलेले निर्णय आनंददायी परिणाम देईल. 

twitter
3/9

मूलांक 3

Weekly Numerology

या आठवड्यात प्रेम जीवनाच्या बाबतीत वेळ अनुकूल नसणार आहे. तुम्ही दोन निर्णयांमध्ये गोंधळणार आहात. अशा परिस्थितीत, शांततेने आणि संयमाने विचार केल्याने योग्य निर्णय घेणे सोपे होणार आहे. यामुळे तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम देखील वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काम चांगले होणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रकल्पात अधिक व्यस्त राहणार आहात. प्रकल्पात यश मिळाल्यानंतर तुम्हाला आरामही वाटणार आहे. आर्थिक बाबतीत वेळ अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाचे शुभ योग दिसणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला हुशारीने निर्णय घ्यावे लागतील, अन्यथा तुमचे नुकसान होईल. 

twitter
4/9

मूलांक 4

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाचे शुभ योग असणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमची कामे पूर्ण करण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागणार आहे. प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यातून यश तुमच्या नशिबात चालत येणार आहे. प्रेम जीवनात प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवली तर तुम्हाला ती संभाषणाद्वारे सोडवावी लागणार आहेत. यामुळे जीवनात आनंद असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, जीवनात एक नवीन सुरुवात होणार असून ज्यामुळे आनंद आणि समृद्धी आणणार आहे. 

twitter
5/9

मूलांक 5

Weekly Numerology

तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात तुमची प्रगती पाहिला मिळणार आहे. समाजात तुमचा आदरही वाढणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रकल्पात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडणार आहेत. हा काळ तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभासाठी मजबूत परिस्थिती देखील निर्माण होणार आहे. यामुळे तणाव देखील कमी होणार आहे. तुम्हाला व्यावसायिक प्रवासातूनही फायदा होणार आहे. तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या संधी मिळणार आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम जीवनात काही चांगल्या बातमी कानावर पडणार आहे. परंतु आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला कोणाशीही वाद घालणे किंवा वाद घालणे टाळाणे हिताचे ठरणार आहे. 

twitter
6/9

मूलांक 6

Weekly Numerology

हा आठवडा प्रेम जीवनाच्या दृष्टीने चांगला असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. हळूहळू प्रेमसंबंधही वाढणार आहे. जीवनात आनंद आणि समृद्धी देणारा हा आठवडा असणार आहे. आर्थिक बाबतीत दृढनिश्चयाने निर्णय घेतल्याने तुम्हाला फायदा होणार आहे. भविष्यात तुम्हाला नफा कमावण्याच्या संधीही मिळणार आहेत. तुम्हाला क्षेत्रात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. आयुष्यात आनंद असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार असून, ज्यामुळे तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्ही कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ घालवणार आहे. 

twitter
7/9

मूलांक 7

Weekly Numerology

आर्थिक बाबतीत तुम्हाला नफा मिळविण्याच्या सुवर्ण संधी या आठवड्यात चालू आली आहे. आर्थिक लाभाच्या परिस्थिती देखील निर्माण होणार आहे. संपत्तीत वाढ झाल्यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. गुंतवणुकीद्वारेही आनंददायी परिणाम पाहिला मिळतील. पण कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. प्रकल्पातही काही अडथळे येणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, वेळ अनुकूल राहणार आहे. जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम वाढणार आहे. ज्यामुळे दोघांचे नाते मजबूत होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती चांगली राहणार आहे. ज्यामुळे तणाव देखील कमी होणार आहे. 

twitter
8/9

मूलांक 8

Weekly Numerology

या आठवड्यात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी कोणताही निर्णय संयमाने घ्यावा लागणार आहे. असे केल्याने तुम्हाला जीवनात आनंद मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या तरुणामुळे तुम्हाला अचानक काही समस्या किंवा अडथळ्याचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे मनही थोडे अस्वस्थ असणार आहे. पैशांशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्ही थोडे चिंतेत राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय किंवा गुंतवणूक विचारपूर्वक करणे गरजेचे असणार आहे. अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. प्रेम जीवनात सुरू असलेल्या समस्या संभाषणाद्वारे सोडवणे चांगले असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. 

twitter
9/9

मूलांक 9

Weekly Numerology

प्रेम जीवनात आनंद असणार आहे. दोघांमधील प्रेम वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. तणावही कमी होणार आहे. तुम्हाला क्षेत्रात प्रगती मिळणार असून एखाद्या प्रकल्पात यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहात. तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा कमी नफा मिळणार आहे. परंतु तुम्ही निश्चितच प्रगती करणार आहात. या आठवड्यात आर्थिक लाभाचे संकेत देखील आहेत, ज्यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्ही आयुष्यात काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचारात आहात, ज्यामुळे आनंद आणि शांती टिकून राहणार आहे. तसंच, तुम्ही लग्नाच्या कार्यक्रमात देखील सहभागी होणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

'कालच आपण...', 'तू फसवलंस..', 'इतक्या लांब गेलीस की...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले

पुढील अल्बम

&#039;कालच आपण...&#039;, &#039;तू फसवलंस..&#039;, &#039;इतक्या लांब गेलीस की...&#039;; &#039;पूर्णा आजी&#039;ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले

'कालच आपण...', 'तू फसवलंस..', 'इतक्या लांब गेलीस की...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले

'कालच आपण...', 'तू फसवलंस..', 'इतक्या लांब गेलीस की...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले 14
&#039;मी खूप रोमँटिक...&#039;, 51 व्या वर्षी या अभिनेत्रीला करायचंय दुसऱ्यांदा लग्न? पहिल्या घटस्फोटावर केला मोठा खुलासा

'मी खूप रोमँटिक...', 51 व्या वर्षी या अभिनेत्रीला करायचंय दुसऱ्यांदा लग्न? पहिल्या घटस्फोटावर केला मोठा खुलासा

'मी खूप रोमँटिक...', 51 व्या वर्षी या अभिनेत्रीला करायचंय दुसऱ्यांदा लग्न? पहिल्या घटस्फोटावर केला मोठा खुलासा 8
कोण देतंय गौतमी पाटीलला टक्कर... सगळीकडे प्रियंका जाधवचीच चर्चा

कोण देतंय गौतमी पाटीलला टक्कर... सगळीकडे प्रियंका जाधवचीच चर्चा

कोण देतंय गौतमी पाटीलला टक्कर... सगळीकडे प्रियंका जाधवचीच चर्चा 7
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पवईत अंमलीपदार्थ विरोधी रॅली, पाहा खास फोटो

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पवईत अंमलीपदार्थ विरोधी रॅली, पाहा खास फोटो

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पवईत अंमलीपदार्थ विरोधी रॅली, पाहा खास फोटो 7