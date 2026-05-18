Weekly Numerology : 6 मूलांकासाठी उत्साही आठवडा, तर 9 मूलांकाच्या आयुष्यात मानसिक उलथापालथ, तुमच्यासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 18, 2026, 07:28 AM IST|Updated: May 18, 2026, 07:47 AM IST

Saptahik Ank Jyotish 18 to 24 May 2026 in Marathi : मे महिन्याचा हा आठवडा अंकशास्त्रानुसार आपल्याला एक मोठी शिकवण देणार आहे. हा आठवडा तुम्हाला सांगणार आहे की, आंधळेपणाने धावणे हा नेहमीच योग्य मार्ग ठरत नसतो. कधीकधी थांबून भूतकाळातील चुकांना सुधारून पुढे जाणे योग्य ठरतं. तर नात्यातील दुरावा दूर करण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. शिवाय कुटुंबात आनंदी वातावरण असेल. मग असा हा आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत

Weekly Numerology1/9

 

या आठवड्यात तुम्हाला कामाच्या पद्धतीत जरा बदल झाल्याचे वाटणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला धावपळ करावीशी वाटणार नाही. शांतपणे येणाऱ्या दिवसाचे नियोजन तुम्ही करणार आहात. तर तुमचा आत्मविश्वास टिकून राहणार आहे. पण ऑफिसमधील सहकार्यांसोबतचे संबंध महत्त्वपूर्ण भूमिका निभवणार आहे. तर वाढलेल्या कामामुळे मानसिक तणाव जाणवणार आहे. म्हणून तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करु नका. तुमच्या प्रियजनांकडून अधिक प्रेम आणि वेळेची अपेक्षा ठेवणार आहे, पण ते तुम्ही त्यांना उघडपणे सांगणार नाही. चुकी झाली तर माफी मागून पुढे जा. शिवाय बोलण्यात थोडं सौम्यपणा ठेवा. 

Weekly Numerology2/9

 

हा आठवडा तुमच्या कामासाठी आणि मनःशांतीसाठी उत्तम सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात ऊर्जा तुमच्या स्वभावाशी पूर्णपणे जुळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला सर्वत्र लोकांकडून पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाबद्दल तुमची प्रशंसा होणार आहे. जुन्या ओळखीच्या व्यक्तींमार्फत प्रगतीच्या काही नवीन संधी मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही थोडे अधिक भावनिक राहणार आहे. त्यामुळे जे सतत नकारात्मक विचार करतात त्यांच्यापासून थोडे अंतर ठेवणे हिताचे ठरेल. तुम्हाला पोटदुखी किंवा निद्रानाशाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांसाठी हा आठवडा खूप सुखद ठरणार आहे. विवाहित जोडप्यांमधील नाते अधिक घट्ट होणार आहे तर अविवाहित व्यक्तींना एक समजूतदार जोडीदार भेटणार आहे. 

Weekly Numerology3/9

 

या आठवड्यात, इतरांशी संवाद साधताना तुम्हाला काही प्रमाणात गांभीर्य दाखवावे लागणार आहे. तुमची प्रतिभा आणि नाविन्यपूर्ण विचारशक्ती प्रबळ राहणार आहे. पण तुमचे शब्द काळजीपूर्वक निवडा. कामाच्या ठिकाणी अशा काही परिस्थिती निर्माण होणार आहे, जिथे तुम्हाला तुमच्या टीमला संयमाने सांभाळावे लागणार आहे. लेखन, जाहिरात किंवा मुलाखतींसाठी हा आठवडा फायदेशीर असणार आहे. फक्त तुमच्या बोलण्यात अतिशयोक्ती करु नका. तुमच्या आरोग्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पोटात आणि घशात काही अस्वस्थता जाणवणार आहे. एखाद्या गोष्टीमुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, म्हणून बोलताना काळज घ्या. 

Weekly Numerology4/9

 

या आठवड्यात, तुमच्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांसोबतच, तुम्हाला काही मानसिक दबावाचाही सामना करावा लागणार आहे. तुम्हाला असे वाटणार आहे की, घरातील आणि परदेशातील प्रत्येकजण तुमच्यावर खूप जास्त अवलंबून आहे. कामाचा भार वाढणार आहे. पण तुमच्या शिस्त स्वभावामुळे सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होणार आहे. प्रलंबित कामे हळूहळू पुढे सरकतील. आर्थिकदृष्ट्या, काही पैसे वाचवण्यासाठी आणि जुनी कर्जे फेडण्यासाठी हा तुम्हाला उत्तम साथ देणार आहे. कोणतेही मोठे धोके टाळा. दिवसभर कठोर परिश्रम केल्याने पाठ आणि सांधेदुखीची समस्या उद्धवभू शकते. कामाच्या ताणामुळे तुम्ही बाहेरून थोडे कठोर दिसणार आहात. 

Weekly Numerology5/9

 

हा आठवडा तुमच्या वेगवान जीवनाला थोडासा ब्रेक लावणार आहे. अपेक्षित परिणाम लगेच न मिळाल्याने तुमची चिंता वाढणार आहे. पण हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. इतरांसोबत मिळून काम करणे तुमच्यासाठी फायदेशीरच ठरणार आहे. जे स्वतःचा व्यवसाय चालवतात, त्यांनी कोणतेही नवीन व्यवहार घाईघाईने अंतिम करु नका. झोपेची कमतरता आणि चिंता हे काळजीचे कारण ठरण्याची शक्यता आहे. म्हणून तुमचा फोन आणि संगणक बाजूला ठेवा आणि संध्याकाळी मोकळ्या हवेत फिरायला जा. शिवाय तुमच्या जोडीदाराला वाटू शकते की तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही आहात. त्यांच्यासोबत बसा आणि तुमच्या विचारांबद्दल स्पष्ट बोला, यामुळे तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. 

Weekly Numerology6/9

 

हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप आनंददायी आणि अत्यंत समाधानकारक असणार आहे. या काळातील ऊर्जा तुमच्या स्वभावाला पूर्णपणे अनुकूल असणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या कामात आदर आणि एक नवीन ओळख मिळणार आहे. वस्त्र, सजावट किंवा शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी, हा काळ लक्षणीय प्रगती आणणार आहे. अनावश्यक गोष्टींचा जास्त विचार केल्याने तुमच्या पोटावर आणि त्वचेवर नकारात्मक परिणाम दिसेल. म्हणून स्वतःसाठी थोडा वेळ काढायला सुरुवात करा. हा आठवडा नातेसंबंधांसाठी खूप भाग्यवान सिद्ध होणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक घट्ट होणार आहे. घरातील एखाद्या शुभ प्रसंगाबद्दल चर्चा होणार आहे. जुने वाद मिटवण्यासाठी आणि नातेसंबंध नव्याने सुरू करण्यासाठी हा एक आदर्श आठवडा सिद्ध होऊ शकतो.

Weekly Numerology7/9

 

हा आठवडा स्पष्टता घेऊन येणार आहे. तुम्ही अनावश्यक गप्पा आणि दिखाऊ गोष्टींपासून दूर राहणे पसंत करणार आहात. तुमचे भविष्य सुधारण्यासाठी एक मोठा आणि ठोस निर्णय घेण्याचा आठवडा असणार आहे. जे अभ्यास किंवा संशोधनात गुंतलेले आहेत, त्यांना या आठवड्यात प्रभावी परिणाम देणार आहे. सतत एकाच गोष्टीचा विचार केल्याने मानसिक थकवा येईल. म्हणून मन शांत करण्यासाठी ध्यान करा. तुम्ही या आठवड्यात शांत राहिल्याने तुमच्या प्रियजनांना काळजी वाटणार आहे. म्हणून त्यांच्यासोबत बसा आणि प्रेमाने आपल्या मनातील गोष्ट सांगा. भूतकाळातील वैर विसरून जाण्यासाठी आणि एखाद्याला मनापासून माफ करण्यासाठी हा आठवडा शुभ असणार आहे. 

Weekly Numerology8/9

 

या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या मोठ्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासोबतच तुमच्या सभोवतालच्या लोकांच्या भावनांचीही पूर्ण काळजी घेणार आहे. तुमच्या करिअरमधील स्थान मजबूत राहणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी काही अशा बाबी उद्भवू शकतात जिथे तुम्हाला अत्यंत शांतपणे काम करावे लागणार आहे. तुमचा मुद्दा पटवून देण्यासाठी कोणाशीही वाद घालू नका. व्यावसायिकांना एका जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत मोठा नफा मिळणार आहे. कामाच्या थकव्याचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. म्हणून तुमच्या खाण्यापिण्याच्या आणि झोपेच्या वेळापत्रकात तडजोड करू नका. तुमच्या प्रियजनांच्या छोट्या-छोट्या आनंदांची जाणीव ठेवा; यामुळे तुमचे नातेसंबंध दृढ राहण्यास मदत मिळणार आहे.

Weekly Numerology9/9

 

हा आठवडा तुमच्या आयुष्यात एक मोठा बदल घडवणार आहे. भूतकाळातील कटुता मागे सोडून एक नवीन अध्याय सुरू करण्यास तुम्ही तयार असणार आहात. नवीन योजना आखण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी तुमची कौशल्ये सुधारण्यासाठी हा चांगली आठवडा असणार आहे. पण रागाच्या भरात कोणताही मोठा निर्णय घेऊ नका. आर्थिक बाबी ठीक राहणार आहे, पण अचानक एखादा मोठा खर्च उद्भवण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे कोणालाही पैसे उधार देऊ नका. काही मानसिक उलथापालथ होणार आहे पण या गोष्टी तुम्हाला आतून मजबूत करणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला नात्यांबद्दलचे सत्य कळणार आहे. काही नाती अधिक घट्ट होतील, तर काही नैसर्गिकरित्या संपुष्टात येणार आहे. कोणत्याही नात्यात मुद्दाम तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नका.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

