English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Weekly Numerology : बँक बॅलन्स वाढणार, प्रगती अन् नात्यात प्रेम...; पण जन्मतारखेच्या लोकांच्या आयुष्यात अनेक अडथळे...

Weekly Numerology : बँक बॅलन्स वाढणार, प्रगती अन् नात्यात प्रेम...; पण जन्मतारखेच्या लोकांच्या आयुष्यात अनेक अडथळे...

Saptahik Ank Jyotish 19 to 25 January 2026 in Marathi : अंकशास्त्र गणनेनुसार जानेवारीचा तिसरा आठवड्यात वेगवेगळे परिणाम मानवी जीवनावर होणार आहे. अंकशास्त्रात, मूलांकाच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वभाव आणि भविष्याबद्दल सांगितलं जातं.  हा आठवडा मूलांक 1 अससेल्या लोकांच्या आयुष्यात अपार आनंद एन्ट्री घेणार आहे. त्यांचे बँक बॅलन्स वाढणार असून प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. तर, मूलांक 6 असलेल्या लोकांना काही अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे, मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या.

Neha Choudhary | Jan 19, 2026, 01:46 PM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

ही लोक या आठवड्यात त्यांच्या भविष्यासाठी ठोस निर्णय घेणार आहेत. तुम्हाला कामात प्रगती आणि प्रकल्पांमध्ये यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत यश मिळणार असल्याने तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या घराचे नूतनीकरण करण्याचा विचार करणार आहात. यामुळे काही खर्च होणार आहे, पण तुमच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहे. प्रेम जीवन थोडे आव्हानात्मक राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंता वाटणार आहे.

twitter
2/9

मूलांक 2

  तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव मिळणार आहे. तुमचा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला चांगल्या संधी निर्माण होणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वेळ अनुकूल राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात प्रगती करणार असून ज्यामुळे आयुष्यात आनंदच आनंद असेल. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहणार आहे. तुमच्या गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभ मिळण्याचे संकेत आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात मतभेद वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आठवड्याचा शेवट आनंद आणि समृद्धी देणारा असणार आहे.

twitter
3/9

मूलांक 3

तुमच्या कामात या आठवड्यात प्रगती घेऊन आला आहे. त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होणार आहे. तुमच्या प्रकल्पांमधून तुम्हाला आनंद आणि समृद्धी प्राप्त होणार आहे. तुमच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. पण, आर्थिक खर्च जास्त होणार आहे. म्हणून, तुम्हाला संयमाने निर्णय घ्यावे लागणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभ आणि आनंददायी अनुभव मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात अचानक सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी काहीतरी तुम्हाला त्रास देणार आहे.

twitter
4/9

मूलांक 4

आर्थिक बाबतीत तुमच्यासाठी आठवडा शुभ राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या मजबूत संधी उपलब्ध होणार आहे. या आठवड्यात नवीन गुंतवणूक तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळवून देणारी आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारीत केलेले कोणतेही काम अडचणी निर्माण करणारे आहे. तुमचे प्रेम जीवन अनुकूल राहणार आहे. पण तुम्हाला तुमचे मत उघडपणे व्यक्त करावे लागणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती अनुकूल होणार असून तुम्हाला नवीन उत्साह जाणवणार आहे.

twitter
5/9

मूलांक 5

या आठवड्यात त्यांच्या गुंतवणुकीकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक राहणार आहे. तुमच्या कामाच्या निर्णयांमध्ये बहुआयामी दृष्टिकोन घेतल्याने आनंददायी अनुभव प्राप्त होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये खर्च जास्त होईल. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ व्यतित करणार आहात. ज्यामुळे तुमचे नाते मजबूत राहणार आहे. तुमच्या मुलांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे कठोर परिश्रम यश देणारं आहे.

twitter
6/9

मूलांक 6

या आठवड्यात, तुमच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तसंच भागीदारीत हाती घेतलेले प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. सर्जनशील प्रयत्नांद्वारे यश मिळणार आहे, ज्यामुळे आनंद प्राप्त होणार आहे. पण आर्थिक बाबींमध्ये काही चढ-उतार जाणवणार आहे. सतत प्रयत्न केल्याने यश प्राप्त होईल. तुमच्या प्रेम जीवनात अनुकूल वेळ येणार आहे. तुम्ही एकत्र आनंदाचे क्षण व्यतित करणार आहात. या संदर्भात तुम्हाला एखाद्याकडून पाठिंबा देखील मिळणार आहे. आठवड्याचा शेवट तुमच्या आयुष्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहे. तुम्हाला एखाद्या प्रिय व्यक्तीला रुग्णालयात भेटाला जाव लागणार आहे.

twitter
7/9

मूलांक 7

या लोकासाठी जानेवारीचा हा आठवडा चांगला राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारी यशस्वी होणार आहे. सर्जनशील प्रयत्नांनाही यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये स्वतःच्या दृष्टिकोनावर टिकून राहिल्याने आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडूनही तुम्हाला भरपूर लक्ष मिळणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, वेळ अनुकूल होणार असून तुम्हाला आनंद मिळणार आहे.  

twitter
8/9

मूलांक 8

तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. एक नवीन सुरुवात सकारात्मक परिणाम घेऊन येणार आहे. आर्थिक काळ अनुकूल असणार आहे. संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला चांगली बातमी मिळणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असणार आहे. ज्यामुळे तुमचा ताण वाढणार आहे.

twitter
9/9

मूलांक 9

तुम्हाला कार्यक्षेत्रात एक नवीन सुरुवात होणार आहे. ज्यामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. शिवाय, तुमचे प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. आर्थिक बाबी हळूहळू अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता देखील आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमाचा प्रवेश होणार आहे. दरम्यान, या आठवड्याच्या शेवटी सावध राहिल्याने शांती असणार आहे. आनंद आणि समृद्धी कायम राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

twitter
पुढील
अल्बम

Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट

पुढील अल्बम

Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट

Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट

Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट 9
थायलंड फिरायचंय पण खर्च परवडत नाहीय? IRCTC चं स्वस्त पॅकेज पाहा तर खरं... ही भटकंतीची सुवर्णसंधी

थायलंड फिरायचंय पण खर्च परवडत नाहीय? IRCTC चं स्वस्त पॅकेज पाहा तर खरं... ही भटकंतीची सुवर्णसंधी

थायलंड फिरायचंय पण खर्च परवडत नाहीय? IRCTC चं स्वस्त पॅकेज पाहा तर खरं... ही भटकंतीची सुवर्णसंधी 9
मुंबईत बिहाऱ्यांचं हक्काचं घर! 314 कोटींच्या 30 मजली &#039;बिहार भवना&#039;त असणार हॉल, रुम अन्...

मुंबईत बिहाऱ्यांचं हक्काचं घर! 314 कोटींच्या 30 मजली 'बिहार भवना'त असणार हॉल, रुम अन्...

मुंबईत बिहाऱ्यांचं हक्काचं घर! 314 कोटींच्या 30 मजली 'बिहार भवना'त असणार हॉल, रुम अन्... 9
Mahindra XUV 7XO की Tata Safari कुटुंबासाठी कोणती 7 सीटर कार उत्तम? कमी जागेची इथं चिंताच नाही...

Mahindra XUV 7XO की Tata Safari कुटुंबासाठी कोणती 7 सीटर कार उत्तम? कमी जागेची इथं चिंताच नाही...

Mahindra XUV 7XO की Tata Safari कुटुंबासाठी कोणती 7 सीटर कार उत्तम? कमी जागेची इथं चिंताच नाही... 8