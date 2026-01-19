Weekly Numerology : बँक बॅलन्स वाढणार, प्रगती अन् नात्यात प्रेम...; पण जन्मतारखेच्या लोकांच्या आयुष्यात अनेक अडथळे...
Saptahik Ank Jyotish 19 to 25 January 2026 in Marathi : अंकशास्त्र गणनेनुसार जानेवारीचा तिसरा आठवड्यात वेगवेगळे परिणाम मानवी जीवनावर होणार आहे. अंकशास्त्रात, मूलांकाच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वभाव आणि भविष्याबद्दल सांगितलं जातं. हा आठवडा मूलांक 1 अससेल्या लोकांच्या आयुष्यात अपार आनंद एन्ट्री घेणार आहे. त्यांचे बँक बॅलन्स वाढणार असून प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. तर, मूलांक 6 असलेल्या लोकांना काही अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे, मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या.