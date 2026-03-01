Weekly Numerology : नेतृ्त्वची संधी अन् प्रगतीची मार्ग उघडतील; पण 'यांनी' घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, 1 ते 9 मूलांकसाठी हा आठवडा कसा?
Saptahik Ank Jyotish 2 to 8 March 2026 in Marathi : नवीन वर्षातील मार्च महिन्याला सुरुवात झाली आहे. अंकशास्त्रानुसार या महिन्यात अनेक मूलांकाना विचारपूर्व कामं असो किंवा निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. तर काही लोकांसाठी यशाचे दरवाजे उघडणार आहे. मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा काही जणांसाठी मानसिकदृष्ट्या मजबूत करणारा ठरणार आहे. तर काहींचा शब्दाला मान प्राप्त होणार आहे. एकंदीत हा आठवडा कसा असेल आर्थिकदृष्ट्या असो किंवा आरोग्य कसा असेल... मार्चचा पहिला आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल याबद्दल अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांनी भाकीत केलंय.