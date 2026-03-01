English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Weekly Numerology : नेतृ्त्वची संधी अन् प्रगतीची मार्ग उघडतील; पण यांनी घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, 1 ते 9 मूलांकसाठी हा आठवडा कसा?

Weekly Numerology : नेतृ्त्वची संधी अन् प्रगतीची मार्ग उघडतील; पण 'यांनी' घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, 1 ते 9 मूलांकसाठी हा आठवडा कसा?

Saptahik Ank Jyotish 2 to 8 March 2026 in Marathi : नवीन वर्षातील मार्च महिन्याला सुरुवात झाली आहे. अंकशास्त्रानुसार या महिन्यात अनेक मूलांकाना विचारपूर्व कामं असो किंवा निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. तर काही लोकांसाठी यशाचे दरवाजे उघडणार आहे. मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा काही जणांसाठी मानसिकदृष्ट्या मजबूत करणारा ठरणार आहे. तर काहींचा शब्दाला मान प्राप्त होणार आहे. एकंदीत हा आठवडा कसा असेल आर्थिकदृष्ट्या असो किंवा आरोग्य कसा असेल... मार्चचा पहिला आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल याबद्दल अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांनी भाकीत केलंय. 

Neha Choudhary | Mar 01, 2026, 05:13 PM IST
मूलांक 1

मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी इतर सहकारी तुमच्या कामात लक्ष देणार आहे. एवढंच नाही तर वरिष्ठ अधिकारी तुमचं मताला प्राधान्य देणार आहे. विशेष म्हणजे तुम्हाला नेतृत्व करण्याच्या नवीन संधी मिळणार आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाणे हा तुमचा खरा विजय असणार आहे. तुम्ही खूप प्रेरित राहणार असून, कठीण कामांनाही सोपे करुन मार्ग काढणार आहात. पण, जास्त मानसिक काम तुम्हाला थकवा येणार आहे. त्यामुळे चांगले खा आणि भरपूर पाणी प्या. नातेसंबंधांमध्ये तुमचे विचार उघडपणे व्यक्त करा, पण तुमच्या आत्मविश्वासाचा अहंकार म्हणून चुकीचा अर्थ लावू नका याची काळजी नक्की घ्या. 

मूलांक 2

  या आठवड्यात, तुमची संवाद शैलीत लक्षणीयरीत्या सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. जर तुमची एखादी महत्त्वाची बैठक किंवा सादरीकरण असेल तेव्हा तर त्याचा निकाल तुमच्या बाजूने लागण्याचे संकेत आहेत. या आठवड्यात तुम्हाला खूप शांतता जाणवणार आहे. मानसिक संतुलन राखण्यासाठी ध्यान करणे आवश्यक असणार आहे. भूतकाळात रमण्याऐवजी वर्तमानात जगण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये प्रामाणिक राहण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ राहणार आहे. जर तुमच्या मनात काही असेल तर ते तुमच्या जोडीदारासमोर प्रेमाने आणि स्पष्टतेने व्यक्त करणे नात्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. यामुळे तुमचा परस्पर विश्वास आणखी मजबूत होणार आहे. 

मूलांक 3

गुरूच्या आशीर्वादामुळे या आठवड्यात तुमची सर्जनशीलता शिखरावर राहणार असल्याचे संकेत आहेत. जर तुम्ही लेखन, वाचन किंवा मार्केटिंगमध्ये गुंतलेले असाल तर तुम्हाला विशेष ओळख आणि आदर प्राप्त होणार आहे. आर्थिक लाभ मिळणार आहे. पण जर तुम्ही तुमच्या कल्पना शिस्तबद्धपणे अंमलात आणल्या तरच हा फायदा मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. अति उत्साहामुळे तुमचे मन भटकणार असल्याचे संकेत आहेत. म्हणून तुमची ऊर्जा योग्य कामांमध्ये वापरणे हिताचे ठरणार आहे. ​​नातेसंबंधांमध्ये उत्साह राहणार आहे. पण उत्साहात असे कोणतेही वचन देऊ नका जे तुम्ही पूर्ण करण्यास सक्षम नसणार आहात. 

मूलांक 4

या आठवड्यात तुमची सहजता आणि काम करण्याची वृत्ती तुम्हाला सकारात्मक परिणाम देणार आहे. तुमचे उत्कृष्ट नियोजन आणि कागदपत्रांमधील बारकाई तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत इतरांपेक्षा पुढे नेण्यास मदत मिळणार आहे. कामाच्या ताणामुळे तुम्ही तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करु नका अन्यथा तुम्हाला समस्या निर्माण होईल. म्हणून निसर्गात थोडा वेळ घालवे. संध्याकाळचा फेरफटका तुमचे शरीर आणि मन दोन्ही ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करेल. तुमच्या विश्वासार्ह स्वभावाचे तुमच्या कुटुंबाकडून कौतुक करणारे असणार आहे. पण या आठवड्यात तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे पुरेसे होणार नाही. प्रियजनांसोबत तुमच्या भावना व्यक्त केल्याने तुमचे नातेसंबंध पुन्हा जिवंत होणार आहे.

मूलांक 5

बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे तुमच्यासाठी प्रवास आणि सामाजिकतेचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. नवीन शक्यता तुम्हाला उत्साहित करणार आहे. पण या आठवड्यात घाईघाईने घेतलेले निर्णय किंवा तडजोड करु नका. कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, त्याचे तपशील पूर्णपणे समजून घेऊनच सगळं करा अन्यथा मोठ्या संकटात सापडाल. तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या मोबाईल फोन आणि स्क्रीनपासून दूर रहा. वास्तविक जगात थोडा वेळ घालवा. जुने संघर्ष सोडवण्यासाठी प्रियजनांशी मोकळ्या मनाने संभाषण करणे खूप फायदेशीर ठरणार आहे. 

मूलांक 6

शुक्राच्या आशीर्वादामुळे तुम्ही या आठवड्यात इतरांसोबत एकत्र काम केल्याने प्रगतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तुम्ही कामावर एक चांगला नेता म्हणून स्वतःला सिद्ध करणार आहात. आर्थिक बाबतीत, या आठवड्यात घराच्या सजावटीवर आणि कुटुंबाच्या आरामावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. तुम्ही थोडे भावनिक राहणार आहे. म्हणून तुमचे मन शांत करण्यासाठी संगीत ऐकण्यात किंवा छंदात गुंतण्यात वेळ घालवणे फायद्याचे ठरणार आहे. हा आठवडा प्रेमासाठी एक अद्भुत अनुभवायाचा असणार आहे. जोडीदारांमधील सुसंगतता सुधारणार आहे. अविवाहितांना एक अद्भुत व्यक्ती भेटणार आहे. 

मूलांक 7

या आठवड्यात, गोष्टींना खोलवर समजून घेण्याची आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्याची तुमची क्षमता उल्लेखनीय राहणार आहे. तुमच्या भविष्यातील योजना आणि भूतकाळातील कामांचे पुनर्परीक्षण करण्यासाठी हा एक उत्तम काळ राहणार आहे. पण तुमच्या कामामुळे पूर्णपणे अलिप्त राहू नका; इतरांकडून मदत घेतल्याने तुमची कामगिरी वाढ होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये थोडे सावध रहा. मनःशांतीसाठी, ध्यान आणि मौन रहा, पण तुमचे मौन तुमच्या आणि तुमच्या प्रियजनांमध्ये अंतर निर्माण करणार नाही याची काळजी घ्या. नातेसंबंधांमध्ये तुमचे विचार शेअर करत रहा.

मूलांक 8

शनिदेवाच्या शिस्तीमुळे या आठवड्यात कामावर तुमची शक्ती आणि दर्जा वाढणार आहे. योग्य आर्थिक नियोजन आणि जुने कर्ज फेडणे हे या आठवड्यात तुमचे मुख्य ध्येय ठेवा. ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांशी बोलताना तुमचा स्वर थोडा मऊ ठेवा नाही तर समस्या निर्माण होतील. कामाचा ताण वाढणार आहे म्हणून तुमच्या मर्यादा निश्चित करा. कामासोबत विश्रांती आणि झोपेसाठी वेळ नक्की काढा. तुमच्या वागण्यात थोडी सौम्यता राहू द्या. यामुळे तुमचे वैयक्तिक नाते गोड होणार असून एकमेकांवर विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.

मूलांक 9

मंगळाच्या उर्जेमुळे, भूतकाळातील अडथळे दूर करण्यासाठी हा आठवडा योग्य असणार आहे. करिअरच्या प्रगतीसाठी नवीन आणि चांगल्या संधी तुमच्या दारावर येणार आहेत. व्यायाम किंवा योगामुळे दबलेला ताण कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. मनःशांतीसाठी, इतरांना क्षमा करायला शिका; यामुळे तुमचे विचार स्वच्छ होण्यास मदत मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही थोडे भावनिक राहणार आहात. भूतकाळातील राग विसरून पुढे जाण्याने तुमचे नातेसंबंध पुन्हा जिवंत होणार आहे. तुमच्या प्रियजनांशी दयाळू आणि प्रेमळ राहणे सकारात्मक ठरणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

