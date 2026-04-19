Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांनी अनावश्यक संभाषणांपासून दूर राहा, या मूलांकासाठी जबाबदारी आणि मानसिक शक्तीचा; 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 20 to 26 April 2026 in Marathi : प्रत्येकाला उत्सुकता असते की येणारा आठवडा आपल्यासाठी कसा असणार आहे. आयुष्यात चढ - उतार तर सुरुच असतात. काहींच्या जीवनात तर एका मागून एक संकट येत असतात. तर काही लोकांचे तर आर्थिक घडी कधी बसतच नाही. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात काय वाढून ठेवलंय याची प्रत्येकाला चिंता असते. अशात तुमच्या जन्मतारखेनुसार येणारा आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत

Neha Choudhary | Apr 19, 2026, 11:42 PM IST
मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

  या जन्मतारखेच्या लोकांसाठी येणारा आठवडा स्थिरता आणि सामर्थ्यचा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही कामावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. नवीन काम हातात घेतलं असेल तर ते सुरळीत करण्याची हीच वेळ असणार आहे. कार्यालयात गॉसिपिंगमध्ये वेळ वाया घालू नका. आर्थिक घडी बसवण्यासाठी गुंतवणुकीचा फेरविचार करा. 

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

  येणाऱ्या आठवड्यात तुमच्या वाणीने सर्वांची मनं जिंका. ऑफिसमध्ये सहकार्यांसोबत मिळून मिसळून काम करा. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या समजूतदारपणासाठी कौतुक होणार आहे. इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतःचे निर्णय घ्या. या आठवड्यात तुमचे बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. तसंच नको त्या गोष्टींवर खर्च करु नका. 

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी शिस्तीने पुढे जाण्याचा असणार आहे. अनेक नवीन कल्पना तुमच्या डोक्यात येणार आहे. पण त्या यशस्वी करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. लेखाण क्षेत्र, वाचन, शिक्षक किंवा सल्लागार असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. या आठवड्यात दिखावा आणि अनावश्यक मनोरंजनावर पैसे उधळू नका. 

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी इतर आठवड्यापेक्षा उत्तम असणार आहे. यशाकडे वाटचाल करणार आहात. आजपर्यंत केलेल्या कामाचे फळ मिळणार आहे. तुमच्या प्रतीक्षेत प्रकल्पात यश मिळणार आहे. जमिनीशी संबंधित कामं करण्यासाठी ही चांगली असणार आहे. कोणालाही पैसे उधार देऊ नका. 

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

  येणारा आठवडा सावधगिरीने पुढे जा, लवकरच तुमच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळणार आहे. ऑफिसमध्ये नवीन संधी मिळणार आहे. प्रवासाचे योग आहेत. कामातील बदल अंगीकारने हिताचे ठरणार आहे. घाईचे निर्णय अंगाशी येऊ शकतात. अचानक पैसा खर्च होणार आहे. कुठल्याही कागदावर वाचल्याशिवाय सही करु नका. 

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे. जबाबदारी आणि मानसिक शक्तीचा असणार आहे. कामाच्या भार वाढणार असून त्यातून तुम्ही ओळख निर्माण करणार आहात. सौंदर्य, सजावट, शिक्षण आणि सेवा या क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. घर आणि कुटुंबावर पैसा खर्च होणार आहे. 

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

  काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी आणि गोष्टी सखोलपणे समजून घेण्यासाठी हा आठवडा खूप शक्तिशाली आहे. तुम्हाला कदाचित जास्त लोकांशी मिसळण्याची इच्छा होणार नाही, पण तुमचे मन खूप वेगाने काम करेल. कामाच्या ठिकाणी नवीन योजना आखण्यासाठी आणि जुन्या उणिवा सुधारण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. पैशांच्या बाबतीत कोणतीही मोठी जोखीम घेणे टाळा आणि बचत करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी गंभीर असणार आहे. तुम्हाला शिस्तने पुढे वाटचाल करावी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या खांद्यावर येणार आहे. मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. कामात थोडा उशीर होईल पण नशीब तुमच्यासोबत आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी नियोजनाची आवश्यकता असणार आहे. पण यशासाठी कुठलाही शॉर्टकट घेऊ नका. 

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवड्यात तुम्ही मन हलकं करण्यासाठी योजना आखणार आहात. जुने काम किंवा विचार संपुष्टात येणार आहे. करिअरमधील गोष्टी या आठवड्यात अधिक स्पष्ट होणार आहे. तुम्ही या आठवड्यात महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. मन शांत ठेवा आणि उगाचच खर्च करु नका. बँक बॅलेन्स स्थिर असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

EPFO New Rules: अचानक तुमची नोकरी गेल्यास PF वरील व्याजही बंद होईल? नोकरदारांसाठी मोठी अपडेट!

