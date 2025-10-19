Weekly Numerology : दिवाळीचा हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी धनलाभाचा; तर मूलांक 6 अकांच्या लोकांसाठी कसा असेल? पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र
Saptahik Ank Jyotish 20 to 26 october 2025 in Marathi : दिवाळीचा हा आठवडा 1 ते 9 मूलांक असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. हा आठवडा 3, 6 आणि 8 संख्या असलेल्यांसाठी हा आठवडा अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. प्रेम जीवनात प्रेम वाढणार असून आर्थिक गुंतवणुकीतून दुप्पट नफा मिळणार. जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधीसह व्यवसायात प्रगीत पाहिला मिळणार आहे. असा हा आठवडा कसा असेल अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून
Neha Choudhary | Oct 19, 2025, 10:43 PM IST
1/9
मूलांक 1
या मूलांकासाठी कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा पाहिला मिळेल आणि प्रगतीचे मार्ग सोपा होणार आहे. व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी प्रवास केल्याने तुम्हाला सकारात्मक परिणाम प्राप्त होणार आहे. पण, आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपामुळे समस्या निर्माण होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याकडे देखील लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण त्यांना दातदुखीचा त्रास होऊ शकतो. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही आयुष्यात पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार असून तुम्हाला नक्कीच यश मिळणार आहे.
2/9
मूलांक 2
या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. तुमच्या प्रकल्पांना यश मिळणार असून भागीदारीमुळे प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. तुमच्या कारकिर्दीतही वेळ अनुकूल असणार आहे. प्रणय हळूहळू तुमच्या प्रेम जीवनात प्रवेश करणार आहे. जीवन शांत आणि समृद्ध होणार आहे. पण आर्थिक खर्च वाढणार आहे. म्हणून, तुम्हाला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची आवश्यकता असणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, तुमच्या परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे.
3/9
मूलांक 3
या लोकांसाठी त्यांच्या करिअरमध्ये चांगली बातमी मिळणार आहे. व्यावसायिक प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करतील आणि तुम्हाला करिअरमध्ये प्रगती पाहिला मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्ही आनंदी असणार आहात. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुमची संपत्ती वाढू पाहिला मिळणार आहे. पण तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला एकटेपणा जाणवणार आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे.
4/9
मूलांक 4
या लोकांसाठी हा आठवडा यश आणि प्रगतीने भरलेला असणार आहे. तुम्हाला कामात प्रगती आणि यशाच्या मार्गावर प्रगती पाहिला मिळणार आहे. सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार असून यशस्वी होणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. गुंतवणूक आर्थिक लाभाच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. देवी लक्ष्मी तुम्हाला आशीर्वाद देणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनावर वडीलधाऱ्यांचा आशीर्वाद असणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती प्रतिकूल होणार आहे. त्यामुळे सतर्क राहणे महत्वाचे असणार आहे.
5/9
मूलांक 5
या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि आदर मिळणार आहे. तुम्हाला एक विशेष कामगिरी देखील मिळणार आहे. कामावर तुमचा प्रभाव वाढणार आहे. पण तुम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तरच तुम्हाला फायदा होणार असून अन्यथा खर्च वाढणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवता येणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमची परिस्थिती सुधारणार असून तुमचे जीवन समृद्ध आणि आनंदाने भरलेला असणार आहे.
6/9
मूलांक 6
हा आठवडा 6 अंक असलेल्यांसाठी उत्तम सिद्ध होणार आहे. तुमच्या संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा आनंद देणारा असणार आहे. यामुळे तुम्ही पार्टीच्या मूडमध्ये राहणार आहात. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. प्रणय देखील हळूहळू वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संतुलितपणे प्रकल्प पूर्ण केल्याने सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या सामाजिक कौशल्यांद्वारे यश मिळणार आहे.
7/9
मूलांक 7
या लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम राहणार आहे. नवीन गुंतवणुकीतून तुम्हाला लक्षणीय फायदे मिळणार आहे. शिवाय, पैशाच्या प्रवाहासाठी अनुकूल आर्थिक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन हळूहळू सुधारणार आहे. तुमच्या आयुष्यात प्रणय प्रवेश करणार आहे. पण, भावनिक कारणांमुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अडचणी येणार आहेत. अशा परिस्थितीत, निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागणार आहेत. पण, आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार असून चांगल्या भविष्यासाठी तुम्हाला ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
8/9
मूलांक 8
या लोकांसाठी आनंद आणि समृद्धी अनुभवायला मिळणार असून वेळ अनुकूल राहणार आहे. प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. शिवाय, जीवनात अपेक्षेप्रमाणे बदल घडणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या मनात आनंद राहणार आहात. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन आणि लक्ष केंद्रित केल्याने तुम्हाला आर्थिक लाभ होणार आहे. शिवाय, गुंतवणुकीमुळे संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी देखील निर्माण होणार आहेत. यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक समस्या उद्भवू शकणार आहेत. पण, तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून आशीर्वाद मिळतील, ज्यामुळे तुमच्या जीवनात आनंद आणि शांती येणार आहेत.
9/9