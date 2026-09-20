/Weekly Numerology : मूलांक 1 आणि 3 यांच्यासाठी खास आठवडा, नात्यात आनंद तर...पाहा 1 ते 9 मूलांकाचा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Saptahik Ank Jyotish 14 to 20 September 2026 in Marathi : सप्टेंबरचा हा आठवडा बाप्पा आपला निरोप घेणार आहे. 25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी आहे. असा हा आठवडा अंकशास्त्रानुसार कोणत्या मूलांकासाठी काय घेऊन आला आहे. हा आठवडा अंकशास्त्रानुसार करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी कसा असणार आहे. तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
या आठवड्यात लोकांशी जुळवून घेण्याची तुमची क्षमता हे तुमचे सर्वात मोठे शस्त्र सिद्ध होणार आहे. सांघिक कार्य, संवाद आणि नातेसंबंध तुमच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जर तुमच्या कामामध्ये लोकांशी संवाद साधणे हे महत्त्वाचे असणार आहे, तर तुमचा सहजपणा सर्वांचे लक्ष वेधून घेणार आहे. तुमच्या आर्थिक सुस्थितीचा आनंद या आठवड्यात घेता येणार आहे. पण केवळ इतरांना खूश करण्यासाठी खर्च करू नका. तुमच्या आरोग्याबद्दल बोलायचं झालं तर इतरांच्या गरजांमध्ये इतके गुंतून जाल की स्वतःच्या गरजा विसरणार आहात. हा आठवडा प्रेम आणि कुटुंबासाठी खूप सुंदर राहणार आहे.
या आठवड्यातील सामाजिक ऊर्जा तुम्हाला तुमच्या नेहमीच्या वर्तुळाबाहेर पडण्यास प्रेरणादायी ठरणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहभाग नोंदवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या मनात दडलेला एखादा विचार योग्य व्यक्तीसोबत शेअर करणे फायदेशीर ठरणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने, या आठवड्यातील सामाजिक ऊर्जेचा सामना करावा लागणार आहे. तुम्हाला काही एकांताची गरज भासणार आहे. वाचन किंवा ध्यान तुमचे मन शांत करेल. नात्यांमध्ये, गैरसमज टाळण्यासाठी गप्प राहण्याऐवजी आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करा.
हा आठवडा तुम्हाला जाणीव करुन देणार आहे की, अधिकार हेच सर्वस्व नाही. उलट योग्य संवादाद्वारे गोष्टी सुटू शकतात. बैठका आणि नेटवर्किंगमधून सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुमची अशा व्यक्तीशी भेट होणार आहे, ज्यामुळे भविष्यात फायदा होणार आहे. पैशाच्या बाबतीत संयम ठेवा. या आठवड्यात शरीराला विश्रांती द्या. प्रियजनांनाकडून भावनिक आधार मिळणार आहे.
तुमचा उत्साह आणि इतरांना प्रेरणा देण्याची क्षमता अधिक असणार आहे. तुम्हाला सांघिक प्रकल्पांमध्ये आणि सामूहिक प्रयत्नांमध्ये यश मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या सभोवतालच्या लोकांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करणार आहे. तुमची आर्थिक उदारता मर्यादेत ठेवता येणार आहे. तुमच्या सभोवतालच्या वातावरणामध्ये सकारात्मक ऊर्जा असणार आहे. इतरांच्या समस्यांना स्वत:वर हावी होऊ देऊ नका. नात्यांमध्ये, भूतकाळातील समस्या विसरून आपलेपणाची भावना नव्याने जोपासा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)