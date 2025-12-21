English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Numerology : डिसेंबरचा चौथ्या आठवडा मूलांक 2 च्या लोकांसाठी लाभाचा; तर तुम्हाला संकटाला तोंड द्यावे लागेल, कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 22 to 28 december 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, डिसेंबरचा चौथ्या आठवडा 22 ते 28 डिसेंबर हा प्रत्येकासाठी वेगवेगळा असणार आहे. हा आठवडा 2, 7 आणि 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी खूप शुभ सिद्ध होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये गुंतवणूक केल्याने लाभ होणार आहे, तर प्रेम जीवनात रोमान्स आणि नवीन मित्र बनणार आहेत. तर 4 आणि 8 या मूलांक असलेल्या लोकांना सतर्क राहण्याची गरज आहे. कामाच्या ठिकाणी विलंब होण्याची शक्यता आहे.

Neha Choudhary | Dec 21, 2025, 01:39 PM IST
मूलांक 1

या आठव़ड्यात कामात प्रगती होणार आहे. एखाद्याच्या मदतीने प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. तुमच्यासाठी प्रगतीचे नवे दरवाजे उघडणार आहेत. आर्थिक काळ अनुकूल असणार असून तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळणार आहे, ज्यामुळे आनंद होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात काही प्रतिकूल बातम्या मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला दुःख होणार आहे. पण, शांततेने योग्य निर्णय घेणे महत्वाचे असणार आहे. आठवड्याचा शेवट आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणार आहे. तुम्हाला प्रियजनांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे.

मूलांक 2

या आठवड्यात तुम्हाला कामात फायदा होणार आहे. तर प्रगतीच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहे. तुम्हाला दोन प्रकल्प आकर्षक वाटणार आहे पण एकाची निवड तुमच्यासाठी हिताची ठरणार आहे. आर्थिक काळ अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होणार आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन आनंददायी अनुभवांनी भरलेले असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल आणि तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद असणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असणार असून शांती नांदणार आहे.  

मूलांक 3

आर्थिक बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत अनुकूल सिद्ध होणार आहे. आर्थिक लाभासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. धैर्य आणि संयमाने पुढे जाण्याने संपत्ती वाढीच्या मजबूत संधी देखील तुम्हाला मिळणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. ज्यामुळे मानसिक ताण वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात मतभेद निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यासाठी संयम आवश्यक राहणार आहे.

मूलांक 4

या लोकांसाठी हा आठवडा नेहमीपेक्षा कमी अनुकूल राहणार आहे. काही कारणास्तव तुम्हाला कामावर बंधने जाणवणार आहे. शिवाय, प्रकल्प पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागणार आहे. पण, आर्थिक परिस्थिती विकसित होणार असून तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या संधी मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमसंबंध वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही चर्चेद्वारे एखादा मुद्दा सोडवणार आहात. ज्यामुळे चांगले परिणाम मिळणार आहे.

मूलांक 5

त्यांच्यासाठी आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होणार आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला मोठा नफा मिळणार आहे, ज्यामुळे आनंद मिळणार आहे. परिणामी, तुम्ही पार्टीच्या मूडमध्ये असणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला एकमेकांच्या भावना समजून घ्याव्या लागतील, अन्यथा नातेसंबंध बिघडण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारी फायदेशीर ठरेल आणि चांगले परिणाम तुम्हाला मिळणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी, तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला निराशा किंवा विश्वासघात होण्याची दाट शक्यता आहे.  

मूलांक 6

तुमच्या कामात आदर आणि प्रगती वाढणार आहे. प्रेम वाढेल आणि तुम्ही एकमेकांच्या भावना चांगल्या प्रकारे समजून घेणार आहात. परिणामी, हा आठवडा आनंद आणि समृद्धीच्या सुखद संधी घेऊन आला आहे. आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला काही निराशेचा सामना करावा लागणार आहे. दिलेली आश्वासने पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत, बॅकअप प्लॅनसह निर्णय घेतल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. गुंतवणुकीतून नफा देखील मिळू शकतो. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. 

मूलांक 7

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी थोडा आराम मिळणार आहे. प्रकल्पांवर संयमाने लक्ष केंद्रित केल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. यामुळे ताणतणाव देखील कमी होणार आहे. आर्थिक काळ अनुकूल राहणार असून गुंतवणुकीमुळे चांगले परतावे मिळणार आहेत. आर्थिक लाभाची शक्यता वाढणार असून तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्ही तुमच्या जोडीदारासह नवीन मित्र बनवणार आहात. यामुळे आनंदी मूड राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती आणखी सुधारणार आहे.

मूलांक 8

हा आठवडा या लोकांसाठी कठोर परिश्रम आणि यशाचा आठवडा राहणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे तुम्हाला कामात यश मिळणार आहे. प्रकल्पही यशाकडे वाटचाल करणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या हृदयात आनंद असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला थोडी निराशा वाटणार आहे. आर्थिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात नवीन सुरुवात केल्याने तुम्हाला शांती मिळणार असून तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी, परिस्थिती अनुकूल राहणार आहे, ज्यामुळे आनंद आणि समृद्धी असणार आहे.  

मूलांक 9

या आठवड्यात त्यांच्या कामात प्रगती दिसणार असून परिस्थिती त्यांच्या बाजूने असणार आहे. सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे आणि तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला वडिलांसारख्या व्यक्तीकडून पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. आर्थिक परिस्थिती विकसित होणार असून गुंतवणुकीतून तुम्हाला लक्षणीय नफा मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी भागीदारीतील काम शुभ परिणाम देणार आहे. तुम्ही लग्नाला देखील उपस्थित राहणार आहात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

