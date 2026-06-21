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Weekly Numerology : जूनचा शेवटचा आठवडा करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी सकारात्मक; 1 ते 9 मूलांकाचा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 21, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:01 PM IST

Saptahik Ank Jyotish 22 to 28 june 2026 in Marathi : जूनच्या चौथ्या आठवड्यातील पहिलाच दिवशी त्रिग्रही योग असणार आहे. जो चार राशींच्या लोकांसाठी कठीण असणार आहे. तर  करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी  हा आठवडा 22 ते 28 जून तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

Weekly Numerology1/9

मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

तुमच्यामध्ये एक सकारात्मक ऊर्जा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी अंगावर पडणार आहे. त्यातून तुमची प्रगती होणार आहे. तुमच्यातील आत्मविश्वास द्विगुणीत होणार आहे. मात्र आर्थिक व्यवहार करताना सतर्क रहा. भविष्यातील आर्थिक नियोजन तुमची परिस्थिती मजबूत होणार आहे. कामाच्या दबावाखाली तुम्ही प्रियजनांना मागे सोडू नका. वेळोवेळी नात्यांमध्ये संवाद गरजेचा असतो जो तुमच्यासाठी खूप शुभ असणार आहे.

Weekly Numerology2/9

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

सगळ्यांना धरून काम केल्यास तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या मनाचा आवाज तुम्हाला योग्य दिशा दाखवणार आहे. आर्थिक बाबीमध्ये लक्ष द्या. गरज नसलेल्या वायफळ खर्च करु नका. नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि संवाद अधिक मजबूत करणार आहे. व्यावसायिकांना भागीदारीचा निर्णय फायदेशीर ठरेल. रागावर नियंत्रण ठेवा, लहान-मोठ्या गोष्टींवरून भांडण टाळा. 

Weekly Numerology3/9

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

तुमच्या कल्पनांना या आठवड्यात योग दिशा मिळणार आहे. कुठलंही काम हातात घेतल्यावर यात शिस्त ठेवा. आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. या आठवड्यात कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे. नवीन प्रकल्पासाठी सकारात्मक काळ असणार आहे. इतरांच्या मतांना स्थान द्या. काम आणि आराम या दोन्ही गोष्टी या आठवड्यात महत्त्वाच्या असणार आहे. कोणाशी बोलताना चेहऱ्यावर हास्य ठेवा. 

Weekly Numerology4/9

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात तुम्हाला आतापर्यंत केलेल्या मेहनतीचे फळ लाभणार आहे. गुंतवणुकीबद्दल पुन्हा विचार करा. भावनांना वाव द्या. घरातील वातावरण सुखद आणि आनंदी राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कठोर न होता सहकार्याने काम करा. या आठवड्यात तुम्हाला तणाव जाणवणार नाही. दुसरीकडे या आठवड्यात तुमच्या संयमाची परीक्षा असणार आहे. 

Weekly Numerology5/9

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

कामाच्या नवीन आणि अनपेक्षित संधी तुम्हाला मिळणार आहे. कोणत्याही कागदापत्रावर सही करताना काळजीपूर्वक करा. अन्यथा भविष्यात तुमचा हा निर्णय महागात पडेल. या आठवड्यात आरोग्याकडे लक्ष द्या. व्यायाम करा. तुम्हाला या आठवड्यात अनेक नवीन गोष्टी शिकायला मिळणार आहे. संवादातून तुम्हाला आयुष्यातील नवीन मार्ग दिसणार आहेत. भावनांच्या भरात कुठलाही निर्णय घेऊ नका. समजूतदारपणा आणि संयमाने घेतलेले निर्णय प्रगतीकडे घेऊन जाणार आहे.

Weekly Numerology6/9

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

तुमच्या कामाचे कौतुक होणार आहे. सर्वांसोबत केलेले काम प्रगतीकडे घेऊन जाणार आहे. आर्थिक स्थिती मजूबत होणार आहे. मात्र तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरण तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम ठेवणार आहे. एखाद्या प्रकल्पावरील तुमचे मेहनत रंग आणणार आहे. आरोग्याकडे लक्ष द्या तरच इतरांना मदत करु शकाल. तुमची सकारात्मकता इतरांसाठी प्रेरणा ठरणार आहे. 

Weekly Numerology7/9

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

सखोल विचार आणि गोष्टी समजून घेण्याची क्षमता कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढणार आहे. या आठवड्यात कामातून यश मिळणार आहे. मात्र कुठलाही धोका स्वीकारू नका. मनःशांतीसाठी ध्यान करणे हिताचे ठरणार आहे. तसंच निसर्गात वेळ तुम्हाला सकारात्मक करेल. या हा आठवडा नातेसंबंधासाठीही अधिक घट्ट राहणार आहे. तुम्हाला स्वतःला सखोलपणे समजून घेण्याची संधी या आठवड्यात प्राप्त होणार आहे. 

Weekly Numerology8/9

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवड्यात कामातून प्रगती साधणार असून तुम्ही सकारात्मक असणार आहात. प्रामाणिकपणे जबाबदारी पूर्ण करा. आर्थिक बाबतीत शिस्त पाळा. मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. घरात मायेचा ओलावा असणार आहे. हा आठवडा तुमच्या आयुष्यात प्रगती घेऊन आला आहे. तुमचा आनंद तुम्ही प्रियजन आणि कुटुंबासोबत शेअर करणार आहात. 

Weekly Numerology9/9

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

तुम्हाला भविष्यात कामाबद्दल अधिक आत्मविश्वास मिळणार आहे. तुमचे सर्व कामं मार्गी लागणार आहे. तुम्ही समाजकार्यात सहभागी होणार आहे. भूतकाळातील कटुता विसरून पुढे वाटचाल करणार आहात. शारीरिक आरोग्याकडे लक्ष द्या. या आठवड्यात यशाचं उंच शिखर गाठणार आहात. भविष्यात मोठं यश मिळणार आहे. फक्त चुका टाळा. कामात मेहनत आणि समर्पण ठेवा. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

TAGS:
horoscope
numerology
astrology

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