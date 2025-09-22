Weekly Numerology : नवरात्रीचा आठवडा मूलांक 3 साठी शुभ; मूलांक 7 च्या आयुष्यात समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?
Saptahik Ank Jyotish 22 to 28 September 2025 in Marathi : नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा अंकशास्त्रानुसार कसा असणार आहे, जाणून घ्या. या आठवड्यात, अंक 1 साठी आर्थिक लाभाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अंक 2 च्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे. कठोर परिश्रमामुळे अंक 3 वर यश मिळणार आहे. अंक 4 साठी संपत्ती वाढण्याचे संकेत आहेत. अंक 5 च्या प्रेम जीवनात आनंद असणार आहे. अंक 6 ला मिश्र अनुभव येणार आहे. तर अंक 7 ला आर्थिक फायदा होणार असून अंक 8 ला आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तर अंक 9 ला गुंतवणुकीतून फायदा होईल.