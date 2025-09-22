English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Numerology : नवरात्रीचा आठवडा मूलांक 3 साठी शुभ; मूलांक 7 च्या आयुष्यात समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?

Saptahik Ank Jyotish 22 to 28 September 2025 in Marathi : नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा अंकशास्त्रानुसार कसा असणार आहे, जाणून घ्या. या आठवड्यात, अंक 1 साठी आर्थिक लाभाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अंक 2 च्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार आहे. कठोर परिश्रमामुळे अंक 3 वर यश मिळणार आहे. अंक 4 साठी संपत्ती वाढण्याचे संकेत आहेत. अंक 5 च्या प्रेम जीवनात आनंद असणार आहे. अंक 6 ला मिश्र अनुभव येणार आहे. तर अंक 7 ला आर्थिक फायदा होणार असून अंक 8 ला आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तर अंक 9 ला गुंतवणुकीतून फायदा होईल.

Neha Choudhary | Sep 22, 2025, 03:48 PM IST
मूलांक 1

आर्थिक बाबी तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. आठवड्यात आर्थिक लाभाची शक्यता वाढणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. व्यवसायातील गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केल्याने लक्षणीय नफा मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी काही समस्या निर्माण होणार आहेत. कोणतेही नवीन प्रकल्प पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा टाळावी लागणार आहे. यामुळे तुमच्या जीवनात आनंद टिकून राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी सुधारित परिस्थिती तुम्हाला आनंद देणार. 

मूलांक 2

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी खूप छान जाणार आहे. प्रेमसंबंध फुलताना दिसणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला महिलांचा पाठिंबा मिळणार आहे. त्यांची मते देखील सकारात्मक असणार आहे. पण, तुम्हाला कामावर एकटेपणा जाणवणार आहे. तुम्हाला जे हवे आहे ते मिळत नाही असे वाटणार आहे. तुम्हाला अचानक आर्थिक समस्या किंवा नुकसान होऊ शकतात. एखाद्याच्या चुकीमुळे आर्थिक नुकसान होईल. पण आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रम आणि चातुर्याद्वारे नक्कीच यश मिळणार आहे. 

मूलांक 3

तुमची परिस्थिती काहीही असो, तुम्हाला काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. संयम फायदेशीर ठरणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात तुमच्या कामाच्या परिस्थितीत अचानक सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. आर्थिक प्रगती पाहिला मिळणार असून ती तुमच्या अपेक्षांपेक्षा कमी पडणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असणार आहे. अन्यथा, तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते ताणले जाण्याची शक्यता आहे. या आठवड्याच्या शेवटी नेटवर्किंगची शक्यता असून ज्यामुळे यश तुम्हाला मिळणार आहे. पण आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला थोडेसे बंधन वाटणार आहे. 

मूलांक 4

कामात तुमची प्रगती होणार असून समाजात तुमचा आदरही वाढणार आहे. व्यवसायातील भागीदारीमुळे चांगले परिणाम मिळणार आहे. तुमचे विरोधकही तुमच्या समजुतीने आश्चर्यचकित होणार आहेत. तुमचा आदर वाढणार आहे. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये प्रगती करणार आहात. तुमच्या गुंतवणुकीमुळे तुमची संपत्तीत वाढ होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या संपत्ती वाढीबद्दल चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून जे तुम्हाला आनंद देणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात तुम्ही एखाद्या निर्णयाबद्दल गोंधळलेले असण्याची शक्यता आहे. पण, तुम्ही योग्य निर्णय शहाणपणाने घेणं हिताचे ठरणार आहे. 

मूलांक 5

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी उत्तम राहणार आहे. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामधील समजूतदारपणा वाढणार असून प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. तुमचे परस्पर स्नेह अधिक दृढ होणार आहे. हा आठवडा तुमच्या आर्थिक बाबींसाठीही चांगला राहणार आहे. सुरुवातीला तुम्हाला गुंतवणुकीबाबत सकारात्मक बातम्या कानावर पडणार आहे. कामात हळूहळू प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमचे प्रकल्प हळूहळू वेळेवर पूर्ण होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीमुळे अडचणी येणार आहेत. पण, एक छोटीशी जोखीम घेणे आणि निर्णय घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. 

मूलांक 6

हा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधांसाठी चांगला राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी असलेले तुमचे नाते अधिक गोड होणार आहे. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वादही प्राप्त होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी असलेले तुमचे नाते दृढ राहणार असून परस्पर समन्वय वाढणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी संवादातून परिस्थिती हाताळणे चांगले राहणार आहे. अन्यथा तुम्हाला काही समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्ही अहंकार टाळावा. आर्थिक बाबतीत काही प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीवर खर्च वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, एखाद्या तरुण व्यक्तीमुळे तुमच्या चिंता वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत तुमचे मनही थोडे उदास असणार आहे. 

मूलांक 7

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी खूप छान असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत सहलीची योजना आखणार आहात. तुमच्या सहलींदरम्यान तुम्ही आनंदाचे क्षण एकत्र घालवणार आहात. तुमच्या जोडीदारासोबतचे नाते मजबूत होणार आहे. शिवाय, परस्पर प्रेम देखील वाढणार आहे. आर्थिक बाबी तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभाच्या परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुमच्या गुंतवणुकीच्या यशाने तुम्ही आनंदी असणार आहात. कामात प्रगती होणार आहे पण ती तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचा कोणीतरी विश्वासघात करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, सतर्क राहणे महत्वाचे असणार आहे. 

मूलांक 8

तुम्ही कामात प्रगती करणार असून उत्साहाने भरलेला असणार आहे. तुमच्या बुद्धिमत्तेने, तुम्ही प्रतिकूल परिस्थितींनाही तुमच्या बाजूने वळवणार आहात. परिणामी, तुमचे सर्व प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. प्रेमसंबंधात संतुलित जीवन राखणे फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये आरोग्याच्या समस्येवर मोठा खर्च होणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी बाहेरील हस्तक्षेपापासून सावध रहावे लागणार आहे. कारण यामुळे समस्या निर्माण होणार आहेत. दातदुखी देखील तुम्हाला त्रास देऊ शकते. म्हणून, तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

मूलांक 9

व्यवसायाच्या बाबतीत, या आठवड्यात तुम्हाला नवीन गुंतवणुकीचे चांगले परिणाम मिळणार आहेत. शिवाय, आर्थिक लाभाच्या शुभ संधी येणार आहेत. आर्थिक बाबींसाठीही आठवडा चांगला राहणार असून संपत्ती वाढण्याच्या शुभ संधी येणार आहेत. कामात प्रगती पाहिला मिळणार असली तरी ती तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील समस्या परस्पर चर्चेद्वारे सोडवाव्या लागणार आहे. यामुळे परिस्थिती सुधारणार असून वेळ तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. पण कोणत्याही बाबतीत हट्टी राहणे टाळा, कारण यामुळे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. आठवड्याच्या मध्यात नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

