Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण 'या' लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा?
Saptahik Ank Jyotish 23 February to 1 March 2026 in Marathi : फेब्रुवारी महिनाचा शेवटचा आठवडा हा अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण असणार आहे. अंकशास्त्रानुसार हा आठवडा कसा असेल याबद्दल जाणून घेणार आहोत. या आठवड्यात वेगापेक्षा स्थिरतेला आणि उत्कटतेपेक्षा विवेकाला प्राधान्य देणे हिताचे ठरणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीत बदल करण्याचा किंवा नातेसंबंधात स्पष्टता आणण्याचा विचार करणे सकारात्मक पाऊल असणार आहे. तसंच नवीन सुरुवात करण्याची ही उत्तम संधी असल्याचे अंकशास्त्र तज्ज्ञ असणार आहे. लक्षात ठेवा, फक्त शांत निर्णयच प्रगतीकडे नेतील आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत मिळेल.