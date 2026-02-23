English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण या लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा?

Weekly Numerology : बँक बॅलन्समध्ये वाढ, नात्यात सुखद अनुभव; पण 'या' लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, 1 ते 9 मूलांक हा आठवडा कसा?

Saptahik Ank Jyotish 23 February to 1 March 2026 in Marathi : फेब्रुवारी महिनाचा शेवटचा आठवडा हा अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण असणार आहे. अंकशास्त्रानुसार हा आठवडा कसा असेल याबद्दल जाणून घेणार आहोत. या आठवड्यात वेगापेक्षा स्थिरतेला आणि उत्कटतेपेक्षा विवेकाला प्राधान्य देणे हिताचे ठरणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीत बदल करण्याचा किंवा नातेसंबंधात स्पष्टता आणण्याचा विचार करणे सकारात्मक पाऊल असणार आहे. तसंच नवीन सुरुवात करण्याची ही उत्तम संधी असल्याचे अंकशास्त्र तज्ज्ञ असणार आहे. लक्षात ठेवा, फक्त शांत निर्णयच प्रगतीकडे नेतील आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढवण्यास मदत मिळेल.

Neha Choudhary | Feb 23, 2026, 03:08 PM IST
मूलांक 1

  तुमच्यासाठी फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा काम आणि व्यवस्थापन कौशल्य सुधारणारा ठरणार आहे. थोडी आत्म-शिस्त तुमच्या व्यवस्थापनासाठी योग्य ठरले. जर पूर्ण नियोजन करुन नवीन काम केल्यास यश आणि उत्साह तुम्हाला आनंद देईल. घाईघाईने आश्वासने कोणाला देऊ नका जी नंतर पूर्ण करणे तुमच्यासाठी कठीण होणार आहे. या काळात पैसे वाचवणे आणि भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. वाढत्या कामाचा ताण तुमच्या आरोग्याला धोका होण्याची शक्यता आहे. म्हणून अन्न आणि झोपेशी तडजोड चुकूनही करु नका. नातेसंबंधांमध्ये तुमची इच्छा लादण्याऐवजी, तुमच्या प्रियजनांच्या मतांचा आदर करणे नात्यासाठी चांगलं ठरणार आहे.

मूलांक 2

  या आठवड्यात, सहकार्याने काम करण्याची तुमची क्षमता खूप उपयुक्त सिद्ध होणार आहे. कामाशी संबंधित करारांसाठी हा चांगला काळ राहणार आहे. पण तुमचे मन गोंधळलेले असणार आहे. पैशाच्या बाबतीत सावधगिरी या आठवड्यात गरजेची असणार आहे. कोणालाही पैसे उधार देणे किंवा भावनेतून पैसे खर्च चुकूनही करु नका. तुमचे मन थोडे अस्वस्थ राहणार आहे. अशा स्थितीतन शांत ठिकाणी जा किंवा तुमच्या आवडीचे काम करा. तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांकडून काही आधाराची अपेक्षा राहणार आहे. म्हणून तुमच्या भावना दाबण्याऐवजी, मोकळेपणाने बोलणे हिताचे ठरणार आहे. यामुळे तुमचे नाते अधिक घट्ट आणि मजबूत होण्यास नक्कीच मदत मिळणार आहे. मनाची शांती ही तुमची खरी ताकद देणारी ठरणार आहे.

मूलांक 3

  हा आठवडा तुमच्या सर्जनशील मनाला योग्य दिशा देणारा ठरणार आहे. तर प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची आणि तुमच्या नवीन कल्पना शेअर करण्याची हा उत्तम आठवडा असणार आहे. पण हो आळशीपणाला तुमच्यावर हावी होऊ देऊ नका. नाहीतर चांगल्या संधी तुम्ही गमवाल. पैशाचे व्यवहार करताना काही नियम पाळा; नाहीतर मानसिक ताणाचा सामना करावा लागेल. जर तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार असल्याने तुमची ऊर्जा तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टीत गुंतवणे हिताचे ठरणार आहे. प्रियजनांसोबत विनोदाचा आनंद घ्या, पण कोणाच्याही भावना दुखावू नयेत म्हणून योग्य वेळी शांत राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या जोडीदारासमोर तुमचे मन मोकळे करा; यामुळे परस्पर विश्वास नात्यासाठी हिताचे ठरणार आहे.

मूलांक 4

हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप आनंददायी असणार आहे. शिस्त आणि भविष्यातील ठोस योजना तुम्हाला प्रगतीसाठी मार्गदर्शन करणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या करिअर किंवा मालमत्तेबाबत मोठा निर्णय घेणार आहात. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ हळूहळू मिळणार आहे. नोकरीचे नियम पाळा, पण सौम्य वर्तन हिताचे ठरणार आहे. मानसिक थकवा टाळण्यासाठी, मनोरंजनासाठी थोडा वेळ काढा. कामात इतके गुंतून जाऊ नका की तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना विसर तुम्हाला पडेल. तुमच्या कुटुंबाला ते तुमच्यासाठी किती खास आहेत याची जाणीव करणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे राहणार आहे.

मूलांक 5

हा आठवडा तुम्हाला नियोजन किती महत्त्वाचे हे शिकवणारा असणार आहे. अनियोजित जोखीम किंवा अचानक बदल तुमच्यासाठी समस्या आणणार आहे. तुमचे खर्च नियंत्रित करा आणि कोणत्याही धोकादायक कामापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. यावेळी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचे काम योग्यरित्या आयोजित करणे हिताचे ठरणार आहे. तुम्हाला थोडे घाबरल्यासारखे वाटणार आहे. म्हणून योग किंवा हलके फिरणे चांगले ठरणार आहे. बोलताना तुमचा संयम गमावू नका; फक्त समोरच्या व्यक्तीचे लक्षपूर्वक ऐकल्याने परस्पर समज आणि विश्वास वाढणे चांगले ठरणार आहे. 

मूलांक 6

या आठवड्यात, घर आणि कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुम्ही इतरांसाठी मार्गदर्शक शक्ती ठरणार आहे. यावेळी तुमच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी आणि आर्थिक नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. तुम्ही हाताळू शकता त्यापेक्षा जास्त कामाचा ताण घेऊ नका, अन्यथा थकवा तुम्हाला त्रासदायक ठरेल. तुमचे मन शांत करण्यासाठी, संगीत ऐका किंवा तुम्हाला आवडणारे काम करा. तुमच्या प्रियजनांबद्दल प्रेम आणि समर्पणासाठी हा एक उत्तम काळ असणार आहे. विवाहित लोक त्यांच्या घराच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करा. अविवाहितांना त्यांच्या कुटुंबाच्या मदतीने एक चांगला जोडीदार मिळणार आहे.

मूलांक 7

हा आठवडा विचारपूर्वक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे. कोणत्याही कागदपत्रांच्या किंवा गुंतवणुकीपूर्वी त्यांचं विचारपूर्व आणि संशोधन करु काम करा. करिअरच्या चिंता दूर होण्यास सुरुवात होणार आहे. थोडा वेळ एकटे राहिल्याने तुम्हाला मनःशांती मिळणार आहे. चांगली पुस्तके वाचणे किंवा तुमच्या डायरीत लिहिणे फायदेशीर ठरणार आहे. पण या आठवड्यात तुम्हाला थोडे एकटेपणा जाणवणार आहे. पण तुमच्या प्रियजनांशी बोलणे हिताचे ठरणार आहे. खोल संवादामुळे तुमचे नाते मजबूत होणार आहे. 

मूलांक 8

या आठवड्यात, तुमच्याकडे काहीतरी मोठे साध्य करण्याची ताकद आणि स्वप्ने दोन्ही घेऊन आला आहे. तुमचे लक्ष जुने कर्ज फेडण्यावर आणि उद्यासाठी पैसे वाचवण्यावर असणार आहे. कामावर किंवा कामाच्या ठिकाणी कोणतेही वाद किंवा अहंकार संघर्ष टाळणे हिताचे ठरणार आहे. शांत, संयमी कामच तुम्हाला समाजात खरा आदर मिळवून देणारा असणार आहे. कामाच्या धावपळीत थोडा आराम करा, कारण तुमच्या शरीराला त्याची गरज असणार आहे. तुमचे विचार तुमच्या प्रियजनांसोबत मोकळेपणाने शेअर करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचे सौम्य वर्तन आणि बोलण्याची पद्धत तुमचे व्यक्तिमत्व वाढवणारे असणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये गोडवा असणार आहे.

मूलांक 9

हा आठवडा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करणारा ठरणार आहे. ज्या योजना आता तुमच्या कामाच्या नाहीत त्या सोडून देणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. तुमच्या खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवा आणि अनावश्यक खरेदी मर्यादित घाला. तुम्हाला जुन्या चिंतांपासून आराम मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमचे मन हलके होण्यास मदत मिळणार आहे. ताण कमी करण्यासाठी, तुम्हाला जे आवडते त्यात मन रमवा. घरातील तुमच्या प्रियजनांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा; यामुळे शांती आणि आनंद टिकण्यास मदत मिळणार आहे. भूतकाळातील कटुता मागे सोडून नवीन नातेसंबंध सुरू करणे फायदेशीर ठरणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

