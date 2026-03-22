English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् प्रगतीचा, पण या लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् प्रगतीचा, पण या लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 23 to 29 March 2026 in Marathi : मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात चैत्र नवरात्री आणि रामनवमीचा शुभ संयोग असणार आहे.  अंकशास्त्रानुसार हा आठवडा कोणत्या मूलांकासाठी कसा असेल याबद्दलच भाकीत केलंय. हा आठवडा आत्मपरीक्षण करणे, आंतरिक शक्ती वाढवणे आणि योग्य दिशेने पाऊल टाकण्याचा असणार आहे. हा आठवडा वेगापेक्षा योग्य दिशा निवडण्यावर अधिक भर देणे योग्य ठरणार आहे. मार्चचा चौथा आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत

Neha Choudhary | Mar 22, 2026, 04:23 PM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

Weekly Numerology

या आठवड्यात तुम्ही अरेरावी करण्याऐवजी शहाणपणाने वागणे हिताचे ठरणार आहे. तुमची प्रवृत्ती नेहमी पुढे राहून नेतृत्व करण्याची राहणार आहे. पण सध्या तुम्हाला बोलण्यापेक्षा जास्त ऐकण्याची गरज या आठवड्यात असणार आहे. एखाद्या जुन्या प्रकल्पात किंवा जबाबदारीत सुधारणा करण्याची गरज भासणार आहे. खूप घाई करून पुढे जाण्याऐवजी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावे लागणार आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या मोठे धोके पत्करण्याची ही योग्य वेळ नसणार आहे. अपूर्ण राहिलेल्या अपेक्षांमुळे मानसिक ताण वाढणार आहे. तुमच्या डोळ्यांची आणि डोकेदुखीची काळजी या आठवड्यात घ्या. नातेसंबंधामध्ये संवाद साधताना सौम्य राहावे लागणार आहे. तुमच्या प्रियजनांना तुमच्या सूचनांची नव्हे, तर भावनिक आधाराची गरज भासणार आहे.

twitter
2/9

मूलांक 2

Weekly Numerology

या आठवड्यात कामाबद्दल तुमची आकलनशक्ती अधिक तीक्ष्ण असणार आहे. कार्यालयातील समस्या सुरू होण्यापूर्वीच तुम्हाला त्या जाणवणार आहे. या क्षमतेवर विश्वास ठेवा म्हणजे तुम्हाला कामात यश मिळणार आहे. पण, स्वतःवर शंका घेणे किंवा जास्त विचार या आठवड्यात टाळा. पैशाच्या बाबतीत भावनांना आड येऊ देऊ नका, कारण याचा तुमच्या आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आह. आरोग्याबद्दल बोलायचं झालं तर तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या थोडे नाजूक वाटणार आहे. तुमची ऊर्जा वाचवण्यासाठी आवश्यक मर्यादा निश्चित करा आणि भरपूर पाणी प्या. नातेसंबंधाबद्दल सांगायचं झालं तर तुम्हाला प्रियजनांशी जोडलेले वाटणार आहे, पण गैरसमज टाळण्यासाठी स्पष्टपणे बोलणे उत्तम राहणार आहे. 

twitter
3/9

मूलांक 3

Weekly Numerology

  कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नवीन कल्पनांचा ओघ सुरूच राहणार आहे. पण या आठवड्यात शिस्तीची गरज तुम्हाला पडणार आहे. केवळ कल्पना असणे पुरेसे राहणार नाही. त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असणार आहे. तुम्ही एखाद्या जुन्या प्रकल्पावर पुन्हा काम सुरू करणार आहात. पैशाच्या बाबतीत, अनावश्यक खर्च टाळा आणि तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचे मन सक्रिय राहणार असल्याने, तुम्हाला थकवा जाणवणार आहे. नातेसंबंधाबद्दल वरवरच्या गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन मनापासून बोलण्याची हीच वेळ असणार आहे. महत्त्वाच्या विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा केल्याने नातेसंबंध अधिक दृढ होणार आहे.

twitter
4/9

मूलांक 4

Weekly Numerology

  हा आठवडा जुनी कामे पूर्ण करण्याचा असणार आहे. तुम्ही नवीन कामे सुरू करण्याऐवजी जुनी कामे आयोजित करण्यात आणि सुधारण्यात वेळ घालवणार आहात. धीर धरा; हळूहळू प्रगती हाच तुमच्या यशाचा मार्ग असणार आहे. आर्थिक स्थिरता टिकून राहणार असून तुमच्या योजनांमध्ये काही बदलांसाठी तुम्ही तयार राहा. तर एकाच प्रकारच्या दिनचर्येमुळे शरीरात ताठरपणा किंवा थकवा जाणवणार आहे. हलका व्यायाम किंवा स्ट्रेचिंग तुमच्या हिताचे ठरणार आहे. नातेसंबंधामुळे तुम्ही थोडे शांत किंवा अलिप्त वाटणार आहे. तुमच्या प्रियजनांप्रती तुमचे प्रेम आणि आपुलकी व्यक्त करण्याचा प्रयत्न तुम्ही या आठवड्यात करणार आहात. 

twitter
5/9

मूलांक 5

Weekly Numerology

कामासाठी हा आठवडा तुमच्या नेहमीच्या गतीपेक्षा थोडा संथ असणार आहे. कामातील विलंब किंवा बदलांमुळे तुमच्या संयमाची परीक्षा होणार आहे. तुमची तयारी सुधारण्यासाठी या वेळेचा उपयोग करा. अनपेक्षित आर्थिक खर्च उद्भवणार आहे. त्यामुळे एक पर्यायी योजना तयार ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तसंच आरोग्याबद्दल बोलायचं झालं तर दुर्लक्ष केल्यास, अस्वस्थतेचे रूपांतर चिंतेत वाटणार आहे. स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी नियमितपणे काम करा. तुम्हाला असे वाटू शकते की लोक तुम्हाला समजत नाहीत. रागाने प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, आपले विचार शांतपणे व्यक्त करा.

twitter
6/9

मूलांक 6

Weekly Numerology

कुटुंब किंवा टीममुळे जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुम्हाला इतरांना मदत करावी लागणार आहे, पण तुमची स्वतःची महत्त्वाची कामे मागे राहणार नाहीत याची काळजी नक्की घ्या. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखा आणि अनावश्यक खर्च टाळा. तर भावनिक तणावाचा शरीरावर परिणाम होणार आहे. नातेसंबंधांसाठी हा आठवडा महत्त्वाचा असणार आहे. जुने मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न करा. प्रेम आणि सहानुभूतीने केलेला संवाद सर्व काही ठीक करणारा असणार आहे.

twitter
7/9

मूलांक 7

Weekly Numerology

हा आठवडा सखोल विचार करण्यासाठी आणि नवीन रणनीती तयार करण्यासाठी उत्तम ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या ध्येयांचा पुनर्विचार करमार आहात. नियोजनासाठी हा चांगला काळ असणार आहे. त्यामुळे घाई करू नका. संपूर्ण माहितीशिवाय कोणताही आर्थिक निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जास्त विचार केल्याने मानसिक थकवा येणार आहे. ध्यान करणे किंवा शांततेत वेळ घालवणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला काही काळ एकटे राहावेसे वाटणार आहे. एकटेपणा वाईट नाही, पण त्यामुळे तुमच्या आणि तुमच्या प्रियजनांमध्ये दुरावा निर्माण होणार नाही याची काळजी नक्की घ्या.

twitter
8/9

मूलांक 8

Weekly Numerology

तुम्हाला कामाशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. अधिकार किंवा सत्तेवरून संघर्ष होण्याचे दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत शांत राहणे आणि वाद टाळणे हिताचे ठरणार आहे. कधीकधी उत्तरापेक्षा मौन अधिक प्रभावी ठरणार आहे. तुमच्या आर्थिक बाबीसंबंधीच्या दीर्घकालीन योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करणे हिताचे ठरणार आहे. तणावाचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. अति कामामुळे तुम्ही थकून जाणार आहात. दुसरीकडे तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या थोडे तुटल्यासारखे वाटणार आह. तुमच्या भावना व्यक्त करा, अगदी थोड्या शब्दांत का होईना.

twitter
9/9

मूलांक 9

Weekly Numerology

हा आठवडा नवीन कामे सुरू करण्याऐवजी जुनी, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर केंद्रित करणारा असणार आहे. पुढे जाण्यापूर्वी प्रलंबित निर्णय निश्चित करणे हिताचे ठरणार आहे. मनाची स्पष्टता तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवणार आहे. पैशाच्या बाबतीत अतिउदारता करणे टाळणे हिताचे ठरणार आहे. मन हलके करणे महत्त्वाचे राहणार आहे. आपल्या भावनांना योग्य प्रकारे व्यक्त करा. नातेसंबंधात सुधारणा होणार असून क्षमा आणि समजूतदारपणा जुने बंध अधिक घट्ट करणार आहे. भूतकाळाला सोडून दिल्याने नवीन सुरुवातीसाठी जागा निर्माण होणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

2177 किलोमीटरच्या प्रवासाला 2,30,85,80,00,00,000 रुपये खर्च! काय आहे सहा देशांना जोडणारा भव्य रेल्वे प्रकल्प

2177 किलोमीटरच्या प्रवासाला 2,30,85,80,00,00,000 रुपये खर्च! काय आहे सहा देशांना जोडणारा भव्य रेल्वे प्रकल्प 8
Largest Oil Well In India: भारतातील सर्वात मोठी तेलाची खाण कुठेय? दररोज किती तेल निघते? इराण युद्धानंतर वाढलंय महत्व!

Largest Oil Well In India: भारतातील सर्वात मोठी तेलाची खाण कुठेय? दररोज किती तेल निघते? इराण युद्धानंतर वाढलंय महत्व!

Largest Oil Well In India: भारतातील सर्वात मोठी तेलाची खाण कुठेय? दररोज किती तेल निघते? इराण युद्धानंतर वाढलंय महत्व! 8
1 litter Petrol वर सरकारच्या खिशात किती पैसै, तेल कंपन्यांना किती मिळतो नफा?

1 litter Petrol वर सरकारच्या खिशात किती पैसै, तेल कंपन्यांना किती मिळतो नफा? 11
भारतीय रेल्वेचं हृदय मानलं जातं 'हे' राज्य, इथेच आहेत सर्वाधिक रेल्वे स्थानकं

भारतीय रेल्वेचं हृदय मानलं जातं 'हे' राज्य, इथेच आहेत सर्वाधिक रेल्वे स्थानकं 7