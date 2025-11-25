Weekly Numerology : 'या' लोकांसाठी हा आठवडा ठरणार लकी; या मूलांकाच्या लोकांनी राहावे सतर्क, कसा आहे नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 24 to 30 November 2025 in Marathi : या वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यातील शेवटचा आठवडा अंकशास्त्रानुसार 1 ते 9 मूलांकच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 3, 5 आणि 7 अंक असलेल्यांसाठी, हा आठवडा आनंद, यश आणि आनंददायी अनुभवांनी भरलेला राहणार आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार आहे. त्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीतून भरपूर बक्षिसे प्राप्त होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुमच्या जोडीदाराशी जवळीक वाढणार असून समाजात तुमचा आदर वाढणार आहे. पण, अंक 2 असलेल्यांना काही बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.