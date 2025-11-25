English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Numerology : 'या' लोकांसाठी हा आठवडा ठरणार लकी; या मूलांकाच्या लोकांनी राहावे सतर्क, कसा आहे नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 24 to 30 November 2025 in Marathi : या वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यातील शेवटचा आठवडा अंकशास्त्रानुसार 1 ते 9 मूलांकच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 3, 5 आणि 7 अंक असलेल्यांसाठी, हा आठवडा आनंद, यश आणि आनंददायी अनुभवांनी भरलेला राहणार आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार आहे. त्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीतून भरपूर बक्षिसे प्राप्त होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुमच्या जोडीदाराशी जवळीक वाढणार असून समाजात तुमचा आदर वाढणार आहे. पण, अंक 2 असलेल्यांना काही बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

Neha Choudhary | Nov 25, 2025, 04:58 PM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

अंकशास्त्रानुसार, या लोकांसाठी आठवड्याच्या सुरुवातीला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. त्यांना कामात प्रगतीच्या संधी देखील मिळणार असून त्यांचे प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीतून लक्षणीय परतावा प्राप्त होणार आहे. नवीन गुंतवणुकीमुळे देखील लक्षणीय नफा मिळणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात काही तणाव कायम राहणार आहे. या काळात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत शांतपणे बसून उपाय शोधावे लागणार असून प्रवास पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. 

twitter
2/9

मूलांक 2

आर्थिक बाबतीत या मूलांकासाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. तुम्हाला नफा मिळविण्याच्या चांगल्या संधी प्राप्त होणार आहे. नवीन गुंतवणूक आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी देखील मिळणार आहेत. व्यवसायात नवीन दृष्टिकोन किंवा योजना आखून गुंतवणूक केल्यास चांगले परिणाम प्राप्त होणार आहेत. पण, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी काही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत, सतर्क राहणे महत्वाचे असणार आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनात, संयमने निर्णय घेतल्याने आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे.

twitter
3/9

मूलांक 3

या मूलांक असलेल्यांना कामाच्या ठिकाणी अनुकूल स्थितीत असणार आहेत. जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. आजूबाजूचे वातावरण आनंददायी राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी शक्य होणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला मातृत्वाचे आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे. आठवडा देखील चांगला जाणार आहे. 

twitter
4/9

मूलांक 4

या आठवड्यात, मूलांक 4 असलेल्यांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. त्यांचे प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. यामुळे तुम्हाला शांतीची भावनाची अनुभूती होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, आठवडा देखील अनुकूल राहणार आहे. ज्यामध्ये संपत्ती वाढीच्या महत्त्वपूर्ण संधी मिळणार आहेत. प्रेमात, संयमाने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. यामुळे तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते मजबूत होणार आहे. दरम्यान, आठवड्याच्या शेवटी, योग्य निर्णय आनंददायी अनुभव आणणार आहेत. 

twitter
5/9

मूलांक 5

अंकशास्त्रानुसार, ज्यांचा मूलांक  5 आहे त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार आहे. त्यांचे प्रकल्प यशस्वी करण्याच्या संधी मिशणार आहेत. या काळात तुम्ही दोन प्रकल्पांकडे आकर्षित होणार असून तुमची एक निवडणे चांगली राहणार आहे. तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभ आणि फायदेशीर गुंतवणूक होणार आहे. प्रेम वाढेल आणि तुमचे नाते मजबूत होणार आहे. 

twitter
6/9

मूलांक 6

या आठवड्यात, 6 अंक असलेल्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. पण त्यांना एखाद्या गोष्टीमुळे त्रास होणार आहे. ज्यामुळे त्यांचा ताण वाढणार आहे. त्यांच्या प्रेम जीवनात वेळ अनुकूल असणार आहे. त्यांच्या जोडीदारासोबतचे त्यांचे परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार असून ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्हाला आनंद होणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीमुळे त्रास होणार आहे. अशा परिस्थितीत, विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्वाचे राहणार आहे. घाईघाईमुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 

twitter
7/9

मूलांक 7

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, ज्यांचा मूलांक 7 आहे त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि आदर द्विगुणीत होताना पाहता येणार आहे. भागीदारी प्रकल्पांमुळे सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. ज्यामुळे शांती मिळणार असून तणाव कमी होणार आहे. प्रेम जीवन आनंददायी अनुभवांनी भरलेले असेल आणि तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला हळूहळू आर्थिक लाभाच्या संधी प्राप्त होणार आहे. आठवड्याचा शेवट देखील तुमच्यासाठी उत्तम राहणार आहे.

twitter
8/9

मूलांक 8

या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा अनुभव येणार आहे, त्यांचा आदर वाढणार आहे. यामुळे आनंददायी अनुभव येणार असून ताण कमी होणार आहे. तुम्ही कामावर जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितकेच तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहणार आहे. संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तुम्हाला गुंतवणुकीतून चांगले परतावे देखील मिळणार आहेत. तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक राहणार आहे. भागीदारांमधील जवळीक वाढणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला एखाद्यामुळे अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. 

twitter
9/9

मूलांक 9

अंकशास्त्रानुसार, 9 अंक असलेल्यांना त्यांच्या कामात प्रगती आणि आदर मिळणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही एखाद्या प्रकल्पाबद्दल गोंधळलेले वाटणार आहे. पण, तुम्ही धाडसी निर्णय घेतले पाहिजेत आणि पुढे वाटचाल करत राहवे लागेल. यामुळे आनंददायी अनुभव येणार आहे. प्रेम वाढणार असून प्रणय हळूहळू तुमच्या आयुष्यात प्रवेश करणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात, जलद निर्णय घेण्याची तुमची क्षमता आणि नेतृत्वगुण भविष्यात नफ्याच्या संधी निर्माण करणार आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

फॉरेन टूरचं स्वप्न आता होईल पूर्ण, 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत फिरू शकता 'हे' 6 देश

पुढील अल्बम

फॉरेन टूरचं स्वप्न आता होईल पूर्ण, 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत फिरू शकता &#039;हे&#039; 6 देश

फॉरेन टूरचं स्वप्न आता होईल पूर्ण, 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत फिरू शकता 'हे' 6 देश

फॉरेन टूरचं स्वप्न आता होईल पूर्ण, 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत फिरू शकता 'हे' 6 देश 8
Constitution Day 2025 : भारतीय संविधानाबद्दलची &#039;ही 8&#039; महत्त्वाची तथ्ये तुम्हाला माहीत आहेत का?

Constitution Day 2025 : भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये तुम्हाला माहीत आहेत का?

Constitution Day 2025 : भारतीय संविधानाबद्दलची 'ही 8' महत्त्वाची तथ्ये तुम्हाला माहीत आहेत का? 8
&#039;मी स्वत:ला संपवण्याचा..&#039;; बायकोला वैतागून स्टार क्रिकेटर करणार होता आत्महत्या! &#039;दहशतवाद्यावरही...&#039;

'मी स्वत:ला संपवण्याचा..'; बायकोला वैतागून स्टार क्रिकेटर करणार होता आत्महत्या! 'दहशतवाद्यावरही...'

'मी स्वत:ला संपवण्याचा..'; बायकोला वैतागून स्टार क्रिकेटर करणार होता आत्महत्या! 'दहशतवाद्यावरही...' 14
ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी; मुंबईत दडलेलं रहस्यमयी पर्यटनस्थळ

ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी; मुंबईत दडलेलं रहस्यमयी पर्यटनस्थळ

ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बनलेली महाराष्ट्रातील 66000000 वर्ष जुनी टेकडी; मुंबईत दडलेलं रहस्यमयी पर्यटनस्थळ 9