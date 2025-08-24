Weekly Numerology : 'या' जन्मतारखेच्या लोकांवर असणार गणरायाची कृपा! पाहा मूलांक 1 ते 9 अंकासाठी असा असेल हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 25 to 31 August 2025 in Marathi : अंकशास्त्रनुसार ऑगस्ट महिन्याचा शेवटचा आठवडा 25ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2025 तुमच्यासाठी कसा असेल जाणून घ्या. 1, 5, 8 या मूलांक असलेल्या लोकांसाठी उत्तम सिद्ध होणार आहे. मूलांक 3 आणि 4 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा जरा कठीण असेल. कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. जन्मतारखेनुसार 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून
Neha Choudhary | Aug 24, 2025, 02:34 PM IST
मूलांक 1
कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. जर तुम्हाला एकाच वेळी दोन प्रकल्प मिळणार आहे. पण त्यापैकी एका प्रकल्पावर काम करणे चांगले असणार आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने वेळ चांगला असणार आहात. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. ज्यामुळे तुम्हाला यशाच्या मार्गावर पुढे जाण्यास मदत मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्येही संपत्ती वाढ होणार आहे. तुम्हाला ती गुंतवणूकीद्वारे मिळणार आहे. प्रेम जीवनात, जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम वाढणार आहे. जीवनात प्रणय वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत कुठेतरी बाहेर जाण्याची योजना आखणार आहात. आठवड्याचा शेवट तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे.
मूलांक 2
प्रेमाच्या बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबतही चांगला वेळ व्यतित करणार आहेत. अशा परिस्थितीत तुम्हाला नेहमीच आराम मिळणार आहे. तुमच्या आयुष्यात प्रेम वाढणार आहेय. तुम्हाला शांती आणि एकांतात काही वेळ घालवायला आवडणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये हळूहळू प्रगती पाहिला मिळणार आहे. आर्थिक लाभाची शुभ संकेत मिळणार आहे. पण आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा कमी नफा मिळणार आहे.
मूलांक 3
आर्थिक बाबतीत हा आठवडा सामान्यपेक्षा कमी असणार आहे. तुम्हाला काही अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. अपेक्षित नफा न मिळाल्याने तुम्ही अस्वस्थ राहणार आहात. कामाच्या ठिकाणी नुकसान होण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत, या आठवड्यात कोणताही महत्त्वाचा निर्णय पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी चांगले ठरणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत वेळ अनुकूल राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंददायी वेळ घालवणार आहे. अशा परिस्थितीत, आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. तुम्ही भविष्यासाठी योजना बनवणार आहे.
मूलांक 4
प्रेमाच्या बाबतीत आठवडा खूप चांगला जाणार आहे. तुमच्या आयुष्यात रोमान्स वाढणार आहे. परस्पर प्रेम वाढल्यामुळे मन आनंदी असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत कुठेतरी जाण्याची योजना देखील आखणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही हळूहळू आर्थिक बाबींमध्ये प्रगती करणार आहात. आर्थिक लाभाची शुभ शक्यता देखील निर्माण होणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अशा बातम्या ऐकू येतील ज्यामुळे तुम्ही थोडे दुःखी होणार आहेत. या आठवड्याच्या शेवटी चढ-उतार येणार आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणे टाळावे लागणार आहे.
मूलांक 5
हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत चांगला सिद्ध होणार आहे. तुम्हाला नफा कमावण्याच्या सुवर्ण संधी मिळणार आहेत. जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. त्याच वेळी, व्यवसायात भागीदारीत केलेली गुंतवणूक तुम्हाला यश मिळणार आहे. भविष्यात नफा मिळविण्याचे मार्ग देखील उघडणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी एखादा उत्सव असणार आहे. ज्यामध्ये तुम्ही मजा करण्याच्या मूडमध्ये असणार आहात. प्रेम जीवनाच्या दृष्टीने आठवडा सामान्य राहणार आहे. पण जर प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवली तर तुम्हाला संभाषणाद्वारे समस्या सोडवावी लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, एक नवीन सुरुवात जीवनात शांती आणि आनंद असणार आहे.
मूलांक 6
कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमचे प्रकल्पही यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. सर्जनशील कामात तुमची आवड वाढणार आहे. ज्यामुळे प्रगती होणार आहे. आर्थिक लाभामुळे मन आनंदी राहणार आहे. यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्हाला याबद्दल काही चांगली बातमी देखील कानावर पडणार आहे. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. दोघांमध्ये प्रेम वाढणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला तुमच्या वर्तणुकीच्या कौशल्यांचा फायदा होणार आहे. परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे.
मूलांक 7
हा काळ तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत अनुकूल सिद्ध होणार आहे. आर्थिक लाभासाठी मजबूत परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत मन आनंदी राहणार आहे. तुमच्या कार्य क्षेत्रात प्रगती होणार आहे. समाजात आदर वाढणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. पण तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ राहणार आहे. अशा परिस्थितीत, धीर धरणे आणि घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणे टाळा. आठवड्याच्या शेवटी, परिस्थिती हळूहळू बदलणार आहे. भागीदारीत केलेल्या कामाचे तुम्हाला शुभ परिणाम मिळणार आहे.
मूलांक 8
प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम वाढणार आहे. दोघांमधील नाते अधिक दृढ होणार आहे. तुमच्या काही जुन्या आठवणीही ताज्या होणार आहेत. हा आठवडा आर्थिक बाबतीतही चांगला असणार आहे. पैसे मिळणार आहे. व्यवसायाच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. पण तुम्हाला अचानक कामाच्या ठिकाणी काही समस्या उद्भवणार आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय ताबडतोब घेणे टाळावे लागणार आहे. घाईघाईमुळे घेतलेले निर्णय तुम्हाला नुकसानदायक ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे.
