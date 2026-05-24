  /Weekly Numerology : नेटवर्किंगमुळे नवीन संधी, मानसिक थकवा जाणवणार; पाहा 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा

Weekly Numerology : नेटवर्किंगमुळे नवीन संधी, मानसिक थकवा जाणवणार; पाहा 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 24, 2026, 03:45 PM IST|Updated: May 24, 2026, 03:45 PM IST

Saptahik Ank Jyotish 25 to 31 May 2026 in Marathi : मे महिन्याच्या शेवटचा आठवडा अंकशास्त्रानुसार कसा असेल याबद्दल डॉ. कविता ओझा यांनी सांगितलं आहे. अंकाच्या गणितानुसार हा आठवडा प्रगती, योग्य नियोजन आणि आपली मते मोकळेपणाने मांडण्याचा असणार आहे. आर्थिक बाबती असो किंवा करिअर या प्रेम यासाठी हा आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. अधिक उत्साह असलेल्या हा आठवडा गुंतागुंतीच्या गोष्टी नियंत्रणात राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला आघाडीवर राहणार असून नेतृत्व करण्याची उत्तम संधी मिळणार आहे. लोक तुमच्या मताला नक्कीच महत्त्व देणार आहेत. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी हा चांगला काळ आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार आहे. पण कामाचा अतिरिक्त ताण टाळा. नात्यांमध्ये, जर तुम्ही तुमचा अहंकार बाजूला ठेवा. 

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा तुमच्या कामात एक सुंदर संतुलन आणि स्पष्टता आणणारा ठरणार आहे. तुम्हाला गेल्या आठवड्यापेक्षा खूप हलक वाटणार आहे. टीमसोबत किंवा भागीदारीत काम करणे खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक बाबतीत, बजेटनुसार खर्च करणे आणि घरातील गरजांना प्राधान्य देणे मदतगार ठरणार आहे. आरोग्यातील चढ-उतार असणार आहे. नात्यांमधील प्रामाणिक संवादामुळे गैरसमज दूर होणार आहेत. 

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात तुमचे संवाद कौशल्य ही तुमची सर्वात मोठी ताकद असणार आहे. बैठका, मुलाखती किंवा विपणनाशी संबंधित कामांसाठी हा आठवडा उत्तम सिद्ध होणार आहे. तुमची सर्जनशीलता बहरेल, पण यश मिळवण्यासाठी तुमच्या कामात काही शिस्त ठेवावी लागणार आहे. नात्यांमध्ये तुमच्या आकर्षणाचा हुशारीने वापर करा. 

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा कामाच्या ठिकाणी व्यावहारिक प्रगती आणि स्थिरता घेऊन आला आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या कामांना आता गती मिळणार आहे. तुमची शिस्त तुम्हाला मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यास मदत करणार आहे. पैसे वाचवणे आणि योग्य नियोजन करणे खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आरोग्य जपा. नात्यांमध्ये आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. 

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप सक्रिय आणि सकारात्मक असणार आहे. प्रवास, सोशल मीडिया आणि व्यवसायाशी संबंधित नवीन संधी वाढणार आहे. एकाच वेळी खूप कामे हाती घेण्याऐवजी, प्रत्येक काम एक-एक करून पूर्ण करा. अचानक आर्थिक लाभ होणार पण अविचारी खर्चावर नियंत्रण ठेवा. आरोग्य चांगले राहणार आहे. नात्यांमधील प्रामाणिक संभाषणांमुळे बंध अधिक घट्ट होणार आहे. 

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

या आठवड्यात, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी समाधान आणि प्रगती दोन्ही देणारा ठरणार आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण किंवा मीडिया क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मान्यता मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा स्थिर राहणार आहे. स्वतःसाठी थोडा वेळ काढा. नातेसंबंध प्रेम आणि सुसंवादाने भरलेला असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत भविष्यातील योजनांवर चर्चा करणार आहात. 

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा गहन चिंतन, भविष्याचे नियोजन आणि आध्यात्मिक स्पष्टतेसाठी उत्तम राहणार आहे. तुम्ही वरवरच्या गोष्टींऐवजी खऱ्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. संशोधन किंवा शैक्षणिक कार्य तुमच्या करिअरसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जास्त विचार केल्याने मानसिक थकवा जाणवणार आहे. जर तुम्हाला तुमच्या नात्यांमध्ये थोडे अंतर हवे असेल, तर तुमच्या प्रियजनांना हे प्रेमाने सांगा; शांत राहिल्याने गैरसमज वाढतात. 

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा तुमच्या करिअरसाठी खूप प्रभावी ऊर्जा घेऊन आला आहे. कामाला गती मिळणार आहे. तुमच्यावरील जबाबदारीचा भार हळूहळू कमी होणार आहे. ऑफिसमधील संभाषणादरम्यान आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवा. आर्थिक नियोजन आणि सुज्ञ गुंतवणूक तुमच्यासाठी हा आठवडा चांगला आहे. कामाच्या दबावामुळे आपल्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करू नका. 

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

 

हा आठवडा तुम्हाला नवीन प्रेरणा आणि मनःशांती घेऊन आला आहे. तुम्ही भूतकाळ विसरून भविष्याकडे वाटचाल करणार आहात. नेटवर्किंगमुळे करिअरच्या नवीन संधी मिळणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. नात्यांमध्ये, कोणाला तुमच्या ऊर्जेची गरज आहे आणि कोणाला नाही, याबद्दल तुम्हाला स्पष्टता लक्षात येणार आहे. प्रामाणिकपणामुळे तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

