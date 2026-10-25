/Weekly Numerology : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा? कोणावर मोठी जबाबदारी, तर आर्थिक व्यवहारात सावध रहा अन्यथा...

Saptahik Ank Jyotish 26 October to 1 November 2026 in Marathi : ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा हा 1 ते 9 मूलांकासाठी अनेक चढ - उतार घेऊन आला आहे. दिवाळी पूर्वीचा हा आठवडा अनेक ग्रह - नक्षत्रांचा हालचाल व्यक्तीसाठी अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक गोष्टी घेऊन आला आहे. अंकाशास्त्रानुसार या आठवड्यात जबाबदारी, प्रगती आणि दृढ निर्माण घेऊन आलेला आहे. असा आठवडा हा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
या आठवड्यात, मोठी जबाबदारी स्वीकारण्याची तुमची क्षमता खूप उपयुक्त ठरणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मंदावलेली कामे गती मिळणार आहे. पण, यश तुमच्या आत्मविश्वासावर आणि काळजीपूर्वक केलेल्या नियोजनावर अवलंबून राहणार आहे. तुमच्या खर्चाचा आणि आर्थिक बाबींचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. सततच्या कामामुळे थकवा येणार असल्याने विश्रांतीसाठी थोडा वेळ काढा. नात्यांमध्ये, सर्व काही एकट्याने करण्याऐवजी, आपल्या प्रियजनांची मदत घ्या.
तुमची नैसर्गिक क्षमता व्यावसायिक निर्णयांमध्ये खूप उपयुक्त ठरणार आहे. सहकाऱ्यांसोबत मिळून काम करण्यासाठी आणि संवादातून गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. तुमची ऐकण्याची आणि समजावून सांगण्याची क्षमता भिन्न विचारांच्या लोकांना एकत्र आणणार आहे. आरोग्याच्या बाबतीत, मानसिक तणावामुळे तुम्हाला थोडा थकवा वाटणार आहे. त्यामुळे व्यस्त दिवसानंतर स्वतःला शांत ठेवा. नात्यांमध्ये सुरक्षित वाटण्यासाठी, मोकळेपणाने बोला आणि कोणतीही गोष्ट मनात ठेवणे घातक ठरेल.
तुमची नाविन्यपूर्ण विचारसरणी आणि संवाद कौशल्ये जुन्या समस्येवर मात करण्यास उपयुक्त ठरेल. नवीन व्यवसाय किंवा अध्यापनसाठी हा उत्तम आठवडा असणार आहे. एकाच वेळी जास्त काम हाती घेऊ नका. सतत विचार केल्याने थकवा येईल. नियमित झोपे हिताचे ठरणार आहे. नात्यांमध्ये सल्ला देण्याऐवजी समोरच्याचे ऐकून घ्या.
तुमच्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. जुन्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी उत्तम वेळ आहे. व्यावसायिकांनी मात्र व्यवहारात सतर्क राहा. महत्त्वाची कागदपत्र नीट तपासा. अतिरिक्त ताण या आठवड्यात टाळा. आरोग्याप्रती जागृत राहा. विश्रांतीला प्राधान्य द्या. प्रियजनांच्या भावनांचा प्रेमाने विचार करणे हिताचे ठरेल.
काम सुधारण्यासाठी अनेक कल्पना तुम्हाला येईल, पण व्यावहारिक राहा. सतत नवीन गोष्टी किंवा संधी शोधण्यात वेळ घालवू नका. तुमच्याकडे आधीपासून असलेल्या गोष्टीवर लक्षकेंद्रित करा. रात्री उशिरापर्यंत जागरण करु नका. नात्यांमध्ये आपल्या प्रियजनांना या आठवड्यात वेळ द्या. मोकळे आणि प्रामाणिक संवाद नात्यात मजबूती आणणार आहे.
काम आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन ठेवा. तुमची ऊर्जा योग्य ठिकाणी वापरा. इतरांना मदत करताना स्वत:कडे दुर्लक्ष करू नका. विश्रांतीसाठी वेळ काढा. नात्यांमध्ये तुमचे मत आणि तुमच्या भावना प्रेमाने समोर मांडणे हिताचे ठरणार आहे. काम, विश्रांती आणि मदत या सगळ्यामध्ये समतोल राखा.
तुमच्या कल्पना आणि योजनांना प्रत्यक्षात आणण्याचा हा आठवडा असणार आहे. जुन्या आणि अडचणीवाल्या योजनांवर मात करणे हिताचे ठरणार आहे. नवीन दिशेने घाई करु नका. तुमच्या आतापर्यंतचा अभ्यास आणि अनुभवावरून कामाला प्राधान्य द्या. या आठवड्यात काम आणि आरोग्य यात संतुलन ठेवा. तणावात वावरून नका. प्रियजनांसोबत वेळ घालवल्याने ताण कमी करण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. नात्यांमध्ये छोट्या - छोट्या गोष्टींवरून शंका घेऊ नका.
हा आठवडा तुमच्यासाठी खास असणार आहे. तुमच्या करिअरला दिशा मिळणार आहे. कामाच्या दिशा अधिक सुस्पष्ट होणार आहे. मात्र आर्थिक व्यवहारात जागृत रहा. विश्रांतीकडे लक्ष द्या. संतुलित जीवनशैलीवर भर द्या. काम आणि आर्थिक गोष्टीकडे फक्त लक्ष देऊ नका. प्रियजनांनालाही वेळ द्या. प्रेमळ संवाद महत्त्वाचा असणार आहे.
या आठवड्यात तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने लावणे हिताचे ठरणार आहे. कोणतंही काम हाती घेण्यापूर्वी त्यातून तुम्हाला दीर्घकालीन शांती देणार आहे, ते समजून घ्या. रखडलेली कामं या आठवड्यात हातावेगळी करा. या आठवड्यात विश्रांतीवर लक्ष द्या. नात्यांमध्ये प्रत्येकाच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी स्वतः ओढवून घेऊ नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)