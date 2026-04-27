Weekly Numerology : मूलांक 4 आणि 8 असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली, तर या लोकांना पाहावी लागेल संधीची वाट

Saptahik Ank Jyotish 27 April to 3 May 2026 in Marathi : करिअर, व्यवसाय, नातेसंबंध, पैसा आणि मुलं, अशा अनेक चिंता जाचकाला असतात. त्यामुळे येणारा आठवडा कसा असेल याबद्दल जाणून घ्यायची उत्सुकता असते. अंकशास्त्रानुसार 1 ते 9 मूलांकासाठी एकंदरीत हा आठवडा आत्मविश्वास, भावनिक आणि आर्थिक फायदाचा असणार आहे. चला तर तुमच्या जन्मतारखेनुसार येणारा आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत

Neha Choudhary | Apr 27, 2026, 02:30 PM IST
मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप प्रभावशाली सिद्ध होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन सुरुवात करणार आहात. तुमच्यामधील आत्मविश्वास प्रगतीकडे वाटचाल करणार आहे. योग्य संधी तुम्हाला मिळणार आहे. तेवढंच नाही तर योग्य पाठिंबा पण तुम्हाला प्राप्त होईल. आर्थिक बाबतीत प्रगती असून कर्ज फेडणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा.

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुम्हाला मानसिक सक्षम करणारा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी टाळत असलेले निर्णय घ्या. तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन इतरांना सहज समजवण्यात यशस्वी होणार आहात. बँक बलेन्स वाढणार आहे. तुमच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी चांगला आहे. तुमचे मन शांत ठेवा.

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

तुम्हाला तुमच्या कामावर लक्ष द्यावे लागणार आहे. अनेक कल्पना असल्या तरी एकावर लक्षकेंद्रित करुन यश मिळवा. जे लोक लिहितात, वाचतात, शिकवतात किंवा सल्ला देतात या क्षेत्रात असल्यास तर तुमच्यासाठी चांगला आठवडा असणार आहे. पण पैशांच्या बाबतीत, चैनीच्या वस्तूंवर आणि अनावश्यक मनोरंजनावर खर्च करु नका. 

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला ठरणार आहे. शिस्त आणि योग्य नियोजनाने तुम्हाला प्रगतीकडे घेऊन जाणार आहे. तुमच्या पूर्वीच्या मेहनतीला आता फळ मिळणार आहे. लोक तुमच्या कामाचे कौतुक करणार आहेत. आर्थिक चर्चा करण्यासाठी किंवा जुनी कागदपत्रे निकाली काढण्यासाठी हा एक उत्तम आठवडा असणार आहे. 

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा आयुष्यात काही बदल आणि नवीन संधी आणणार आहे. कामाच्या निमित्ताने प्रवासाची घडणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जुळवून घेण्याची तुमची क्षमता तुम्हाला पुढे नेणार आहे. अनपेक्षित आर्थिक खर्च त्रासदायक ठरणार आहे. त्यामुळे खरेदी करताना काळजी घ्या. 

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुम्हाला मानसिक शक्ती आणि जबाबदारीची जाण करुन देणारा असणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी थोडे अधिक कष्ट करावे लागणार आहे. पण त्याचे परिणाम भविष्यात मिळणार आहे. फॅशन, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा लकी आहे. घर आणि कुटुंबाच्या गरजांवर पैसे खर्च होणार आहे. 

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा आठवडा तुम्हाला मानसिक शांततासोबत आंतरिक शांती देणारा ठरणार आहे. तुम्ही जास्त लोकांच्या संपर्कात येणार आहे. कामात वेग येणार आहे. नवीन योजनासोबत कामातील तुमची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी उत्तम आठवडा असणार आहे. आर्थिक व्यवहार करताना सावध राहा. तुमच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐका; तो तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवणार आहे. 

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा पूर्णपणे कामावर लक्ष देण्याचा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी केलेल्या मेहनतीचे फळ भविष्यात मिळणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी दबाव जाणवणार आहे.  पण काळजीची गरज नाही. आर्थिक बाबतीत विचार करा. शॉर्टकट पूर्णपणे टाळा.

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

  तुमच्या आयुष्याला नवीन दिशा मिळणार आहे. जुन्या गोष्टी विसरून नवीन मार्ग निवडणार आहात. करिअरमध्ये अधिक स्पष्टता येणार आहे. महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहात. आर्थिक घडी टिकून राहील. मन शांत ठेवा आणि गरज नसेल तिथे पैसे खर्च करु नका.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

