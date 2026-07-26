/Weekly Numerology : गुरुपौर्णिमेचा हा आठवडा मूलांक 5 आणि 6 साठी वरदान, प्रगतीच्या मिळणार संधी; पाहा 1 ते 9 मूलांकाचा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Saptahik Ank Jyotish 27 July to 2 August 2026 in Marathi : हा जुलैचा शेवटचा आठवडा असणार आहे. तसंच या आठवड्यात गुरुपौर्णिमादेखील असणार आहे. असा हा आठवडा अंकशास्त्रानुसार आयुष्यात नवीन संधी आणि उत्साह घेऊन येणार आहे. असा हा आठवडा करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी हा आठवडा 27 जुलै ते 2 ऑगस्ट तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
या आठवड्यात तुमच्या व्यावसायिक जीवनाला नवी गती मिळणार आहे. तुमचा दूरदृष्टीचा स्वभाव सक्रिय ऊर्जा, यामुळे बैठका, सादरीकरणे आणि महत्त्वाच्या संभाषणांसाठी हा एक उत्तम आठवडा असणार आहे. अचानक मिळालेल्या व्यावसायिक संधीमुळे तुम्हाला जलद पण विवेकपूर्ण निर्णय घेणार आहात. व्यावसायिक नवीन ग्राहक किंवा सहकाऱ्यांशी संपर्क साधणार आहात. आरोग्याच्या बाबतीत तुमची ऊर्जा पातळी उच्च राहणार आहे. पण कामाच्या अतिरिक्त दबावामुळे मानसिक थकवा जाणवणार आहे. तुमचा सामाजिक आणि मनमोकळा स्वभाव नातेसंबंधांमध्ये अधिक दृढ होणार आहे.
या आठवड्यात, तुमच्या सभोवतालच्या बदलत्या ऊर्जांमुळे सुरुवातीला थोडा अस्वस्थपणा वाटणार आहे. पण तुमची आंतरिक समज तुम्हाला संकटातून बाहेर काढेल. कामाच्या ठिकाणी संवाद आवश्यक असणार आहे. जेव्हा तुम्ही संयमाने आणि समजूतदारपणाने काम कराल तेव्हा प्रगती होईल. तुमच्या आरोग्याच्या बाबतीत मानसिक शांततेवर लक्ष द्या. खूप जास्त घडामोडी किंवा माहिती तणावपूर्ण राहणार आहे. नात्यांमध्ये, गोष्टी स्वतःपुरत्या मर्यादित न ठेवता आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी एक मौल्यवान शिकवण घेऊन आला आहे. तुम्हाला लेखन, अध्यापन, सल्ला, कंटेंट निर्मिती आणि मीडिया सहभागामध्ये पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. तुमच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना तुमचं प्राधान्यात भर घालणार आहे. पण एकाच वेळी खूप जास्त कामे अंगावर ओढून घेऊ नका. तुमच्या आरोग्यासाठी, झोप आणि जेवणावर लक्ष द्या. तुमचा आनंदी स्वभाव तुमच्या कुटुंबात आणि परिवारात गोडवा आणणार आहे.
वेळापत्रकात किंवा जबाबदाऱ्यांमध्ये होणारे अचानक बदल तुम्हाला थोडे लवचिक राहावे लागेल. जुन्या मार्गाला चिकटून राहण्याऐवजी नवीन पद्धतींचा अवलंब तुम्हाला प्रगतीकडे घेऊन जाणार आहे. पैशांच्या बाबतीत अविचारी जोखीम घेऊ नका. आरोग्यासाठी, तुमच्या मनाला विश्रांती देण्यासाठी स्क्रीन टाइम कमी ठेवा. नात्यांमध्ये, प्रेम आणि आपुलकी राखा.
गुरुपौर्णिमेचा हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप सक्रिय राहणार आहे. तुमची ऊर्जा तुमच्या संवाद, समन्वय आणि शिकण्याच्या कौशल्यांना पूर्णपणे सकारात्मक ठरणार आहे. व्यावसायिक बैठका, विपणन, प्रवास, डिजिटल काम आणि वाटाघाटींमधून उत्कृष्ट परिणाम तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. नवीन संपर्क भविष्यात खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आरोग्य उत्तम राहणार आहे.
नातेसंबंध आणि संवादातून कामाच्या नवीन संधी मिळणार आहे. कला, समाजकार्य, शिक्षण, डिझाइन आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी गुरुपौर्णिमेचा हा आठवडा अतिशय सकारात्मक ठरणार आहे. योग्य लोकांशी संपर्क साधल्याने तुम्हाला प्रगती मिळणार आहे. नातेसंबंध आणि कौटुंबिक बाबींसाठी हा आठवडा खूप आनंददायी ठरणार आहे.
या आठवड्यातील वेगवान घडामोडी तुम्हाला थोडं अस्वस्थ करणार आहे. पण या आठवड्यात कोणतीही कृती करण्यापूर्वी विचार करुन करा. अनपेक्षित संवादातून आयुष्यात नवीन वळण आणणार आहे. संशोधन, अभ्यास, तांत्रिक काम आणि लेखन करण्यासाठी हा आठवडा अतिशय उत्तम असणार आहे. आर्थिक बाबींचा व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा.
या आठवड्यातही कामाच्या जबाबदाऱ्या कायम असणार आहे. हा आठवडा तुम्हाला लवचिकता शिकवणार आहे. तुम्हाला नवीन संधी या आठवड्यात प्राप्त होणार आहे. कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हलका व्यायाम करा. नात्यांमध्ये प्रिय व्यक्तींना कामातून जास्त वेळ आणि प्रेम द्या त्यांच्याशी संवाद साधा.
तुमचा दृढनिश्चय आणि तुमच्यामधील सक्रिय ऊर्जा तुम्हाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाणार आहे. काम, शिक्षण, सार्वजनिक सेवा आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची चांगली प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या गतीशी न जुळून घेत नसेल तर अस्वस्थ होऊ नका. पुरेशी झोप घ्या. तुमच्या प्रबळ ऊर्जेला योग्य दिशा देणे तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये शांतपणे संवाद साधा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)