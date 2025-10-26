Weekly Numerology : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा मूलांक 2 साठी आनंद - समृद्धीचा; 'या' जन्मतारखेच्या लोकांनी काळजी घ्या
Saptahik Ank Jyotish 27 October to 2 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 1 ते 9 मूलांकासाठी वेगवेगळा असणार आहे. हा आठवडा 2, 5 आणि 7 संख्या असलेल्यांसाठी अत्यंत चांगला आणि भाग्यवान सिद्ध होणार आहे. असा हा आठवडा 1 ते 9 संख्या असलेल्या लोकांसाठी त्यांच्या जन्मतारखेनुसार हा आठवडा कसा जाणार आहे, जाणून घेऊयात अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून
Neha Choudhary | Oct 26, 2025, 06:43 PM IST
मूलांक 1
या मूलांकासाठी हा आठवडा कामाच्या ठिकाणी चांगला असणार आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. शिवाय तुमची कीर्ती आणि आदर वाढणार आहे. पण आर्थिक खर्च जास्त होणार असून म्हणून तुम्ही अनावश्यक खर्च टाळणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला हवे असलेले बदल साध्य करण्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी व्यावहारिक राहिल्याने तुम्हाला फायदा होणार आहे.
मूलांक 2
मूलांक 2 असलेल्यांसाठी हा आठवडा उत्तम राहणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अनुकूल परिणाम दिसणार आहेत. पण ते तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. यावेळी तुम्ही तुमच्या कामात केलेले कोणतेही कठोर परिश्रम सकारात्मक परिणाम देणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या हृदयाला आनंद मिळणार आहे. भविष्यात तुम्हालाही फायदा होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, आठवड्याच्या मध्यानंतर तुम्हाला अचानक अनुकूल परिणाम मिळणार आहे. शिवाय, आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम दृढ होणार आहे. थोडा वेळ आराम केल्याने तुम्हाला आनंदी राहण्यास मदत होणार आहे.
मूलांक 3
या आठवड्यात तुमची कामात प्रगती होणार आहे. आयुष्यात अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. भागीदारीतील काम देखील सकारात्मक परिणाम देणार आहे. तुमच्या प्रकल्पांमध्ये यश तुम्हाला पार्टीच्या मूडमध्ये ठेवणार आहे. पण आर्थिक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. खर्च वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत, उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखवे लागणार आहे. या काळात तुमच्या प्रेम जीवनात संतुलन राखणे फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे आनंददायी अनुभव येणार असून प्रेमसंबंध निर्माण होणार आहेत. पण, आठवड्याच्या मध्यानंतर, एखाद्या तरुणामुळे तुमच्या चिंता वाढणार आहे.
मूलांक 4
या लोकांची त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. त्यांच्या सर्जनशील कार्याद्वारे अधिक यश मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला महिलांकडूनही महत्त्वपूर्ण सहकार्य मिळणार आहे. यामुळे अपूर्ण कामे वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पण, तुम्हाला आर्थिक बाबींकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण खर्च जास्त होणार आहे. ज्यामुळे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. या आठवड्यात कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपामुळे अडचणी निर्माण होणार आहेत. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार असून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे.
मूलांक 5
या लोकांसाठी प्रकल्प कामाच्या ठिकाणी यशाकडे वाटचाल करणारा असणार आहे. तुमचे संशोधन आणि निर्णय जितके विचारपूर्वक असतील तितके तुम्ही यशस्वी होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्येही दिवस चांगला जाणार आहे. तुम्हाला चांगली बातमी मिळणार आहे. यामुळे तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन ताजेपणाने भरलेले असणार असून प्रणय फुलणार आहे. आठवड्याच्या शेवटीही तुमच्यासाठी परिस्थिती अनुकूल राहणार आहे. पण, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे.
मूलांक 6
या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तुम्हाला बाहेरील स्रोतांकडून मदत मिळणार आहे. ज्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असतील आणि तुम्ही प्रगती होणार आहे. पण यासाठी तुम्हाला हुशारीने आणि आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करावी लागणार आहे. आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी दृढ निर्णय घेणे आवश्यक असणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमसंबंध दृढ होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालणार आहेत. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमचे घर सजवण्याकडे अधिक लक्ष देणार आहात.
मूलांक 7
या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे, ते यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहे. पण, यश अपेक्षेपेक्षा कमी मिळणार आहे. पण, या काळात केलेले प्रवास देखील यशस्वी होणार आहे. लक्षणीय फायदे मिळणार आहे. यामुळे जीवनात यश मिळणार आहे. पण तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीकडे लक्ष देणे आवश्यक असणार आहे. तुमच्या प्रेमसंबंधात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवावी लागणार आहेत. यामुळे चांगले परिणाम मिळणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, गोष्टी सुधारणार आणि तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे.
मूलांक 8
प्रेम जीवनाच्या बाबतीत 8 अंक असलेल्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आनंदी वेळ घालवणार आहात. तुमचे परस्पर प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. तुम्ही लग्नाला उपस्थित राहणार आहात. ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात शांती येणार आहे. पण, आर्थिक विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, सतर्क राहणे महत्वाचे असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही नकारात्मक बातम्या देखील कानावर येणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला नैराश्य होणार आहे. दरम्यान, आठवड्याच्या शेवटी भागीदारीतील कामात अडचणी येणार आहे. म्हणून, कोणताही निर्णय सुज्ञपणे घेणे हिताचे ठरणार आहे.
