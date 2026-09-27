/Weekly Numerology : मूलांक 3 साठी खास आठवडा तर मूलांक 6 ला कामाच्या ठिकाणी..., पितृपक्षाचा आठवडा 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा?

Saptahik Ank Jyotish 28 September to 4 October 2026 in Marathi : हा आठवडा, वैश्विक आठवडा क्रमांक ३, तुमच्यासाठी संभाषण, सामाजिक संबंध आणि मनमोकळेपणाने बोलण्याची एक उत्तम संधी घेऊन येत आहे. अंकशास्त्रानुसार, हा आठवडा शांत राहण्याचा किंवा जास्त विचार करत बसण्याचा नाही, तर प्रियजनांशी संपर्क साधून आपले विचार व्यक्त करण्याचा आहे. तुम्ही ज्या गोष्टींचा विचार करत आहात त्या इतरांना सांगण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. हा आठवडा सर्व काही सोपे करेल आणि तुमच्या जीवनाला एक सकारात्मक दिशा देईल. तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
ज्यांचा अंक १ आहे, त्यांच्यासाठी हा आठवडा स्वतःला व्यक्त करण्याची आणि आपल्या कामात पुढाकार घेण्याची संधी घेऊन येत आहे. जर तुम्हाला एखादी नवीन कल्पना मांडायची असेल, तर निर्भयपणे पुढे जा. बैठका आणि संभाषणांमध्ये तुमचा आत्मविश्वास तुमच्या फायद्याचा ठरेल. आरोग्याच्या बाबतीत, सततच्या कामाच्या ताणात तुमच्या विश्रांतीची आणि झोपेची पूर्ण काळजी घ्या. नात्यांमध्ये तुमचा दृष्टिकोन अधिक खेळकर आणि मोकळा असेल. जर पूर्वी काही मतभेद झाले असतील, तर तुमच्या अहंकाराला आड येऊ देऊ नका; त्याऐवजी, प्रेमाने ते मतभेद मिटवा. कोणत्याही प्रकारची घाई टाळणे महत्त्वाचे ठरेल.
अंक २ असलेल्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यात आपले विचार मोकळेपणाने व्यक्त करणे महत्त्वाचे ठरेल. तुम्ही सहसा आधी परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे पसंत करता, परंतु या आठवड्यात आपले विचार लपवल्यास तुम्ही एक मोठी संधी गमावू शकता. आरोग्याच्या बाबतीत, इतरांच्या तणावामुळे स्वतःवर हावी होऊ नका; स्वतःला ताजेतवाने ठेवा. नात्यांमध्ये संवाद हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. आपल्या प्रियजनांसोबत आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करा; तुमच्या मनात काय आहे हे त्यांना समजू शकणार नाही. अनावश्यक संभाषणांवर आपला वेळ वाया घालवू नका.
हा आठवडा अंक ३ असलेल्या व्यक्तींसाठी सर्वात अनुकूल आहे, कारण वैश्विक ऊर्जा थेट तुमच्या अंकाशी जुळते. तुम्हाला लेखन, अध्यापन, कला किंवा सामाजिक क्षेत्रात प्रचंड यश मिळेल. आरोग्याच्या बाबतीत, वाढलेल्या सामाजिक सहभागामुळे तुमच्या मनाला पुरेशी विश्रांती द्या. नात्यांमधील वातावरण हलकेफुलके आणि आनंददायी राहील. प्रियजनांसोबत हास्यविनोदाचा आणि सहलींचा आनंद घ्या. तुमच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी ही एक उत्तम वेळ आहे.
ज्यांचा अंक ४ आहे, त्यांना हा आठवडा सुरुवातीला थोडा वेगळा वाटू शकतो, पण तो तुम्हाला शिकवतो की चांगल्या नियोजनाइतकाच चांगला संवादही महत्त्वाचा आहे. जर तुमच्या आरोग्याच्या योजनांमध्ये अचानक बदल झाला, तर तुमचा संयम राखा आणि थोडी विश्रांती घ्या. नात्यांमध्ये, तुम्ही अनेकदा तुमच्या जबाबदाऱ्या आणि कृतींमधून तुमचे प्रेम व्यक्त करता, पण या आठवड्यात शब्दांचे महत्त्व समजून घ्या. तुमचे प्रियजन तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहेत, हे त्यांना कळू द्या. प्रत्येक परिस्थिती हुशारीने हाताळण्याचा प्रयत्न करा
अंक ५ असलेल्यांसाठी हा आठवडा वेग आणि ऊर्जेने भरलेला असेल. बैठका, प्रवास आणि नवीन लोकांना भेटल्यामुळे तुमचा दिवस व्यस्त राहील. एका लहानशा संभाषणातून एक मोठी संधी मिळू शकते. धावपळीचे वेळापत्रक आणि मानसिक थकवा टाळण्यासाठी, दिवसा थोडी शांतता मिळवण्याचा प्रयत्न करा. नातेसंबंध प्रेम आणि आनंदाने भरलेले असतील. कोणत्याही ठरलेल्या दिनचर्येतून बाहेर पडा आणि आपल्या प्रियजनांसोबत काहीतरी नवीन अनुभवा. आपल्या गरजा स्पष्टपणे सांगा, परंतु कंटाळ्यापोटी कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळा.
ज्यांचा जन्म अंक ६ ने झाला आहे, त्यांच्यासाठी या आठवड्यात लोकांशी जुळवून घेण्याची तुमची क्षमता ही तुमची सर्वात मोठी ताकद असेल. सांघिक कार्य आणि संवादामुळे तुमच्या कामाला गती मिळेल. आरोग्याच्या समस्या असलेल्या इतरांना सतत मदत करणे थकवणारे असू शकते, म्हणून अपराधीपणाची भावना न बाळगता स्वतःसाठी वेळ काढा. नात्यांमध्ये प्रेम आणि जवळीक वाढवण्यासाठी हा आठवडा उत्तम आहे. जर काही मतभेद असतील, तर त्यावर जास्त विचार करण्याऐवजी सरळ आणि प्रेमळ संभाषणाने ते सोडवा. प्रियजनांशी मनापासून नाते जोडण्यासाठी हा काळ खूप अनुकूल आहे.
ज्यांचा अंक ७ आहे, त्यांच्यासाठी या आठवड्यातील सामाजिक वातावरण तुम्हाला तुमच्या नेहमीच्या सवयी मोडण्यास भाग पाडेल. तुम्हाला अनेकदा एकटे विचार करायला आवडते, पण या आठवड्यात तुमचे विचार मोकळेपणाने मांडा. तुमच्या मनात रेंगाळणारे विचार योग्य व्यक्तीसोबत शेअर करणे फायदेशीर ठरेल. तुमच्या आरोग्याबाबतच्या सर्व गोंधळात, तुमचे मन शांत करण्यासाठी थोडा एकांत वेळ नक्की काढा. नात्यांमध्ये मौन बाळगण्याऐवजी, कोणताही गैरसमज टाळण्यासाठी तुमच्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करा.
ज्यांचा अंक ८ आहे, त्यांना हा आठवडा आठवण करून देतो की ताकदीपेक्षा सकारात्मक संवाद अधिक प्रभावी असतो. बैठका, चर्चा आणि संवादातून उत्कृष्ट परिणाम मिळू शकतात. या आठवड्यात एखादी जुनी भेट खूप उपयुक्त ठरू शकते. आरोग्याच्या बाबतीत, भव्य इच्छा पूर्ण करण्याच्या नादात शारीरिक थकव्याकडे दुर्लक्ष करू नका. नात्यातील प्रत्येक समस्या केवळ तुमच्या बुद्धीने किंवा वर्चस्वाने सोडवू नका; कधीकधी तुमच्या प्रियजनांना फक्त तुमच्या प्रेमाची आणि समजूतदारपणाची गरज असते. संयमाने पुढे जा.
ज्यांचा अंक ९ आहे, त्यांचा उत्साह आणि इतरांना मार्गदर्शन करण्याची क्षमता या आठवड्यात खूप उपयुक्त ठरेल. सामूहिक कामांमध्ये तुम्हाला मोठे यश मिळेल. आरोग्याच्या बाबतीत, आपल्या सभोवतालच्या धावपळीतून आपली ऊर्जा वाचवा आणि मनःशांती टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करा. जर एखादी गोष्ट तुम्हाला बऱ्याच काळापासून सतावत असेल, तर त्यावर विचार करत बसण्याऐवजी, त्याकडे थोडे प्रेम आणि हलकेपणाने पाहा. आपल्या मर्यादांची जाणीव ठेवा आणि प्रत्येकाशी प्रेमाने वागा. प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)