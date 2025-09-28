English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?

Saptahik Ank Jyotish 29 september to 5 october 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, हा संपूर्ण आठवडा 1, 6 आणि 9 या अंकांच्या लोकांसाठी आनंद आणि प्रगतीने भरलेला असणार आहे. दसरा या लोकांसाठी उत्तम सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात 1, 6 आणि 9  या अंकांच्या लोकांसाठी यशाचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. आर्थिक लाभ सकारात्मक परिणाम देणारा आणि संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी देणारा असणार आहे. 2 आणि 7 या अंकांच्या लोकांसाठी या आठवड्यात काही अडचणी येणार आहेत. आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. या काळात कोणतेही धोकादायक निर्णय घेण्यापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे.

Neha Choudhary | Sep 28, 2025, 07:52 PM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

व्यवसायाच्या दृष्टीने हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमच्या अनेक कामाशी संबंधित सहली यशस्वी होणार आहे. कामात तुम्हाला प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. आर्थिक वाढीच्या चांगल्या शक्यता आहेत, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहे. हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठीही चांगला राहणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे प्रेम आणखी दृढ होणार आहे. तुम्हाला एकत्र वेळ घालवण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस तुम्ही उत्साहाने भरलेले राहणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे जीवनात यश मिळवणार आहात. 

twitter
2/9

मूलांक 2

आर्थिक बाबतीत या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळणार असून प्रगतीचे नवीन मार्ग उपलब्ध होणार आहे. संपत्ती वाढण्याच्या शुभ संधीही निर्माण होणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात मतभेद निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे मानसिक ताण वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, तुम्ही कोणतेही वाद किंवा वाद टाळावे लागणार आहे. अन्यथा, समस्या उद्भवणार आहे. तसंच, हट्टीपणा टाळा, कारण प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे.पण माहितीपूर्ण निर्णय घेणे चांगले, आणि आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे. 

twitter
3/9

मूलांक 3

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगती मिळणार आहे. परिस्थिती हळूहळू तुमच्या बाजूने येणार आहे. ज्यामुळे काही ताण कमी होणार आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुम्ही एखाद्या मनोरंजक प्रकल्पाकडे आकर्षित होणार आहेत. आर्थिक काळ अनुकूल असणार आहे. आर्थिक लाभाच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. जीवन शांतीपूर्ण असणार असून गुंतवणूक यशस्वी होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला काही बातम्या मिळू शकतात ज्यामुळे काही दुःख होणार आहात. 

twitter
4/9

मूलांक 4

आर्थिक बाबींबाबत तुम्हाला तुमचे मत उघडपणे व्यक्त करावे लागणार आहे. यामुळे प्रगतीचे दरवाजे उघडणार आहेत. पण चुकीचे निर्णय घेतल्याने खर्च वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणीही प्रगती शक्य होणार आहे. तुमचे निर्णय जितके जलद आणि अचूक असतील तितके तुमचे प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात हळूहळू प्रेमाचा उदय होणार असून तुमचे जीवन अपेक्षेपेक्षा कमी आनंदी असणार आहे. आठवड्याचा शेवट तुमच्यासाठी भावनिकदृष्ट्या थोडा आव्हानात्मक असणार आहे. म्हणून, कोणताही निर्णय किंवा काम करताना तुम्हाला संयम बाळगावा लागणार आहे.  

twitter
5/9

मूलांक 5

कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुमच्या समजुतीमुळे तुम्ही सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे लागणार आहे. या आठवड्यात, विचारपूर्वक आणि बुद्धिमान निर्णय घेतल्याने तुम्हाला फायदा होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. सर्जनशील कामात तुमची आवड वाढणार आहे. यामुळे भविष्यात चांगले परिणाम मिळणार आहे. यावेळी आर्थिक बाबींमध्ये केलेल्या नवीन गुंतवणुकीमुळे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. प्रेम जीवन सामान्य राहणार आहे. पण, जर काही सतत समस्या असतील तर त्या सोडवणे आवश्यक असणार आहे. तरच तुमचे प्रेम जीवन आनंदी राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी जीवनात बदल पाहिला मिळेल.

twitter
6/9

मूलांक 6

तुमच्यासाठी आर्थिक बाबी सामान्य राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला दिलेली आश्वासने पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण नुकसान होण्याची शक्यता असते. कामाच्या ठिकाणी संतुलन राखल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहेत. या आठवड्यात तुमच्या प्रेम जीवनात चढ-उतार येणार आहे. कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांमुळे अडचणी कमी होणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे. शिवाय, परस्पर प्रेम वाढणार आहे. 

twitter
7/9

मूलांक 7

कामाच्या ठिकाणी, तुम्ही घेतलेले कोणतेही निर्णय काळजीपूर्वक विचारपूर्वक घ्या. या आठवड्यात महत्त्वाचे आणि धोकादायक निर्णय पुढे ढकलणे चांगले ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, तुम्हाला काही काळासाठी नुकसानाची भावना जाणवणार आहे. यामुळे एकाकीपणा येण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पांना विलंब लागणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. ज्यामुळे आर्थिक बाबींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. हा काळ तुमच्या प्रेम जीवनासाठी कमी अनुकूल राहमार आहे. म्हणून कोणताही संघर्ष टाळा. पण आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे. 

twitter
8/9

मूलांक 8

व्यवसायासाठी हा आठवडा अनुकूल राहणार आहे. यशाचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. तुम्ही कामात प्रगती करणार आहे. तुम्हाला हवे असलेले बदल करण्यात यशस्वी होणार आहात. यामुळे तुमच्या मनात आनंद येणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असणार आहे. नवीन गुंतवणुकीतून तुम्हाला सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभाची शक्यता देखील निर्माण होणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात मतभेद निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला मजबूत नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहे. 

twitter
9/9

मूलांक 9

कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पांमध्ये यश प्राप्त होणार आहे. यामुळे ताण कमी होणार असून तुम्ही आनंदी राहणार आहात. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असणार आहे. ज्यामुळे प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. भागीदारी व्यवसायात नवीन गुंतवणूक केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. यामुळे तुम्हाला आराम मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत सहलीची योजना देखील आखणार आहात. पण, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही प्रतिकूल परिस्थितींना सामोरे जावे लागणार आहे. ज्यामध्ये संयम आवश्यक असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)`

twitter
पुढील
अल्बम

2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1

पुढील अल्बम

Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा &#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?

Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?

Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या? 9
2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1

2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1

2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1 8
Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान

Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान

Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान 12
Who is Mithun Manhas: कोण आहेत मिथुन मनहास? जाणून घ्या BCCIच्या नव्या अध्यक्षकांची Net Worth

Who is Mithun Manhas: कोण आहेत मिथुन मनहास? जाणून घ्या BCCIच्या नव्या अध्यक्षकांची Net Worth

Who is Mithun Manhas: कोण आहेत मिथुन मनहास? जाणून घ्या BCCIच्या नव्या अध्यक्षकांची Net Worth 8