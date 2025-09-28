Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?
Saptahik Ank Jyotish 29 september to 5 october 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, हा संपूर्ण आठवडा 1, 6 आणि 9 या अंकांच्या लोकांसाठी आनंद आणि प्रगतीने भरलेला असणार आहे. दसरा या लोकांसाठी उत्तम सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात 1, 6 आणि 9 या अंकांच्या लोकांसाठी यशाचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. आर्थिक लाभ सकारात्मक परिणाम देणारा आणि संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी देणारा असणार आहे. 2 आणि 7 या अंकांच्या लोकांसाठी या आठवड्यात काही अडचणी येणार आहेत. आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. या काळात कोणतेही धोकादायक निर्णय घेण्यापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे.