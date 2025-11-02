Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 3 to 9 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा मूलांक 1 कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणणार आहे, मूलांक 2 त्यांच्या कार्यशैलीत बदल अनुभवेल, मूलांक 3 मध्ये संपत्ती वाढण्याची संधी मिळणार आहे. मूलांक 4 त्यांच्या कामाच्या जीवनात चढ-उतारांना सामोरे करावा लागले, मूलांक 5 व्यवसायिक सहलींमधून फायदा होणार आहे. मूलांक 6 ला आनंददायी प्रेम जीवनाचा अनुभव येईल तर मूलांक 7 ला हुशारीने गुंतवणूक करावी लागणार आहे. मूलांक 8 ला गुंतवणुकीतून फायदा होणार असून मूलांक 9 कठीण काळाचा सामना करावा लागणार आहे. पाहा जन्मतारखेनुसार हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा असेल.