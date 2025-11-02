English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 3 to 9 November 2025 in Marathi : अंकशास्त्रानुसार नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा मूलांक 1 कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणणार आहे, मूलांक 2 त्यांच्या कार्यशैलीत बदल अनुभवेल, मूलांक 3 मध्ये संपत्ती वाढण्याची संधी मिळणार आहे. मूलांक 4 त्यांच्या कामाच्या जीवनात चढ-उतारांना सामोरे करावा लागले, मूलांक 5 व्यवसायिक सहलींमधून फायदा होणार आहे. मूलांक 6 ला आनंददायी प्रेम जीवनाचा अनुभव येईल तर मूलांक 7 ला हुशारीने गुंतवणूक करावी लागणार आहे. मूलांक 8 ला गुंतवणुकीतून फायदा होणार असून मूलांक 9 कठीण काळाचा सामना करावा लागणार आहे. पाहा जन्मतारखेनुसार हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा असेल.  

Neha Choudhary | Nov 02, 2025, 09:04 PM IST
मूलांक 1

या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येईल असून ते त्यांच्या कठोर परिश्रमाने बरेच काही साध्य करणार आहेत. यामुळे आनंदी राहणार आहात. कामाच्या ठिकाणी महिलांकडूनही तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीतही तुम्हाला यश प्राप्त होणार आहे. तुमच्या पूर्वीच्या कठोर परिश्रमाचे आता शुभ परिणाम मिळणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती आणखी सुधारणा पाहिला मिळेल.

मूलांक 2

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी अनेक बदल अनुभवायला मिळणार आहेत. ज्याचा तुमच्या प्रकल्पांवर परिणाम पाहिला मिळेल. शिवाय, तुमची कामाची शैली देखील बदलणार आहात. हळूहळू, तुम्हाला प्रगतीचे मार्ग गवसणार आहे. प्रेम जीवन सामान्य राहील, पण तुम्ही एखाद्या गोष्टीमुळे विचलित होणार आहात. आर्थिक ताण जास्त जाणवणार असून यामुळे गुंतवणुकीच्या समस्या उद्भवणार आहेत. तुम्हाला तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून आशीर्वाद मिळणार असून तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे. 

मूलांक 3

या अंकाच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली राहणार असून गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला महिलांकडून पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून तुम्ही चांगल्या भविष्यासाठी ठोस निर्णय घेणार आहात. कामावर सतर्क राहिल्याने तुमची परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमचे प्रकल्पही यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या आयुष्यात महत्त्वाचे बदल घडणार आहेत.

मूलांक 4

ही लोकं आर्थिक परिस्थिती चांगली असणार आहे. तुम्हाला सुरुवातीला पैशांबाबत काही चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. यामुळे आनंदी मनःस्थिती असणार आहे. पण, तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात कोणत्याही प्रकारचे वाद टाळावेत, कारण यामुळे समस्या उद्भवू शकतात. कामात चढ-उतार येण्याची शक्यता असते. कधीकधी तुम्हाला फायदेशीर संधी मिळणार आहे. तर कधीकधी तुम्हाला आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, संयम आणि विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय उत्कृष्ट परिणाम देऊ शकतात.

मूलांक 5

या आठवड्यात त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. व्यावसायिक सहली देखील यशाचा मार्ग दाखवणार आहे. तुमच्या प्रवासादरम्यान, तुम्हाला अशा व्यक्तीची भेट होऊ शकते जी भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल असतील आणि भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. सर्जनशील प्रयत्नांमुळे आर्थिक फायदा होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक आव्हाने येणार आहे. तुम्हाला थोडीशी सुस्ती वाटणार आहे. पण आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारणार आहे.

मूलांक 6

हा आठवडा अंक 6 असलेल्यांसाठी अनुकूल राहणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. ज्यामुळे आनंद होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये महत्त्वाचे बदल दिसून येणार आहे. तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक पद्धतींमध्येही बदल करणार आहात. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये नवीन पद्धतींसह पैसे गुंतवू करणार आहात. तुमचे प्रेम जीवन अधिक खोलवर जाणार आहे. तुमची समजूतदारपणा देखील वाढणार आहेत. म्हणूनच, हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी उत्कृष्ट असणार आहे. पण, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही प्रतिकूल परिस्थितींचा सामना करावा लागणार आहे. 

मूलांक 7

या लोकांसाठी हा आठवडा आनंदी प्रेम जीवनाचा आनंद घेणार आहात. नवीन सुरुवात आनंददायी अनुभव घेणार आहात. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन अधिक खुलून येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये हुशारीने गुंतवणूक करावी लागणार आहे. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका. आत्मविश्वासाने पुढे जाणे चांगले परिणाम होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी दोन प्रकल्प तुम्हाला आवडतील, पण एक निवडणे चांगले ठरणार आहे. 

मूलांक 8

या लोकांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे. एखादा प्रकल्प अनपेक्षितपणे यशाचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. जरी हे अपेक्षेपेक्षा कमी असले तरी, तुम्हाला निश्चितच अनुकूल परिणाम दिसणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये यश हळूहळू वाढणार आहे.गुंतवणुकींमधून मोठा नफा मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. याव्यतिरिक्त, एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहेत. पण, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही नकारात्मक बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. 

मूलांक 9

या आठवड्यात हळूहळू आर्थिक बदल अनुभवायला मिळणार आहे. हे तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम आणणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भावनिक आव्हाने आव्हानात्मक असतील, म्हणून तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे. अन्यथा, नवीन प्रकल्पाबाबत चिंता आणि त्रास वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमचा तुमच्या जोडीदाराशी वाद होण्याची शक्यता आहे. तर वडीलधाऱ्यांशी मतभेद होण्याची दाट शक्यता आहे. पण, आठवड्याच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार आहेत. तुम्हाला अधिक शांती मिळणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

