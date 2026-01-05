Weekly Numerology : 'या' लोकांनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगावी; तर यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार, कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 5 to 11 january 2026 in Marathi : जानेवारीचा हा आठवडा 1 ते 9 मूलांक असलेल्या लोकांसाठी वेगवेगळा असणार आहे. कोणासाठी तो सकारात्मक तर कोणासाठी तो आव्हानात्मक असणार आहे. अंकशास्त्रानुसार या आठवड्यात, मूलांक 1 असलेल्यांचे प्रेम जीवन चांगले असणार आहे, मूलांक 2 असलेल्या लोकांचा अनुभव मिश्रित राहणार आहे, मूलांक 3 असलेल्यांना कामाच्या ठिकाणी यश प्राप्त होणार आहे. मूलांक 4 असलेल्यांना आर्थिक फायदा तर मूलांक 5 असलेल्यांना चांगली बातमी मिळणार आहे. मूलांक 6 असलेल्यांनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगावी, मूलांक 7 असलेल्यांना व्यवहार्य वर्तनाचा फायदा मिळणार आहे.