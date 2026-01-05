English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  • Weekly Numerology : या लोकांनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगावी; तर यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार, कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : 'या' लोकांनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगावी; तर यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार, कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 5 to 11 january 2026 in Marathi : जानेवारीचा हा आठवडा 1 ते 9 मूलांक असलेल्या लोकांसाठी वेगवेगळा असणार आहे. कोणासाठी तो सकारात्मक तर कोणासाठी तो आव्हानात्मक असणार आहे. अंकशास्त्रानुसार या आठवड्यात, मूलांक 1 असलेल्यांचे प्रेम जीवन चांगले असणार आहे, मूलांक 2 असलेल्या लोकांचा अनुभव मिश्रित राहणार आहे, मूलांक 3 असलेल्यांना कामाच्या ठिकाणी यश प्राप्त होणार आहे. मूलांक 4 असलेल्यांना आर्थिक फायदा तर मूलांक 5 असलेल्यांना चांगली बातमी मिळणार आहे. मूलांक 6 असलेल्यांनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगावी, मूलांक 7 असलेल्यांना व्यवहार्य वर्तनाचा फायदा मिळणार आहे.

Neha Choudhary | Jan 05, 2026, 05:27 PM IST
1/9

मूलांक 1

weekly numerology prediction 1

तुमच्यासाठी हा आठवडा प्रेमाच्या बाबतीत चांगला जाणार आहे. तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम वाढणार आहे. तुम्ही एकत्र चांगला वेळ घालवणार आहात. तुमच्या आयुष्यात आनंददायी अनुभव येणार आहेत. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वासाने पुढे जाणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असणार आहे; तरच तुम्ही प्रगती करण्यात यशस्वी होणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही कारणास्तव समस्या येणार आहेत.

2/9

मूलांक 2

weekly numerology prediction 2

या आठवड्यात प्रेम जीवन शांत असणार आहेत. तुम्हाला आतूनही आनंद मिळणार आहे. एक नवीन दृष्टिकोन तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव आणणार आहे. पण, कामाच्या ठिकाणी मिश्र अनुभव येणार आहे. जर तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पात काही बदल करायचे असतील तर त्यासाठी वेळ लागणार आहे. पण वरिष्ठ व्यक्तींच्या पाठिंब्याने आणि आशीर्वादाने तुम्ही जीवनात यशस्वी होणार आहात. आर्थिक बाबी शुभ राहणार असून गुंतवणुकीतून तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुमचे मन अशांत असणार आहे.

3/9

मूलांक 3

weekly numerology prediction 3

हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल सिद्ध होणार आहे. तुम्ही तुमच्या कामात प्रगती करणार आहात. सर्जनशील प्रयत्नांमध्ये यश प्राप्त होणार आहे. यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुम्ही तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणार असून यश मिळणार आहे. आर्थिक लाभाचे संकेत या आठवड्यात मिळत आहेत. चांगले निर्णय घेतल्याने आनंद मिळणार आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रयत्न केल्याने आनंददायी अनुभव येणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी माहितीपूर्ण निर्णय हिताचे ठरणार आहे.

4/9

मूलांक 4

weekly numerology prediction 4

तुम्हाला या आठवड्यात त्यांच्या कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये यश मिळणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहात, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी असणार आहात. आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी निर्माण होणार आहेत. प्रवासामुळे व्यवसायात यश मिळणार असून यामुळे आर्थिक लाभ होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन शांतीपूर्ण राहणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी सहली यशस्वी होणार आहे. तुम्हाला नवीन मित्रही मिळणार आहे.

5/9

मूलांक 5

weekly numerology prediction 5

तुमच्यासाठी या आठवड्यात कामात प्रगतीचा अनुभव मिळणार आहे. तर प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही सकारात्मक बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. आर्थिक खर्च जास्त राहणार आहे, त्यामुळे संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रेम जीवन अनुकूल राहणार असून तुमच्या आयुष्यात आनंदाचा प्रवेश होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, हळूहळू आनंद आणि समृद्धीच्या संधी येणार आहेत. तणाव देखील कमी होणार आहेत.  

6/9

मूलांक 6

weekly numerology prediction 6

या आठवड्यात तुम्हाला अनुभवांचे मिश्रण पाहिला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या काही प्रकल्पांबद्दल तुम्हाला आराम वाटणार आहे. पण, काही प्रकल्पांमुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे, ज्यामुळे तुमचा ताण वाढणार आहे. एखादी व्यक्ती तुमची चिंता देखील वाढवणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या कामावर विपरीत परिणाम पाहिला मिळेल. आर्थिक बाबींसाठी भागीदारीत गुंतवणूक करणे टाळा, कारण यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पण, गुंतवणूक केल्याने तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, एकमेकांच्या भावना समजून घेणे महत्वाचे असणार आहे.

7/9

मूलांक 7

weekly numerology prediction 7

हा आठवडा तुमच्यासाठी संमिश्र असणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे. तुमचे प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. पण, निकाल अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला दिलेली आर्थिक आश्वासने पूर्ण होणार आहेत. बॅकअप प्लॅनसह तुमच्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणे चांगले राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला थोडे एकटे वाटणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचे व्यवहारी वर्तन तुम्हाला आनंद आणि समृद्धी देणार आहेत.

8/9

मूलांक 8

weekly numerology prediction 8

आर्थिक बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. प्रगती आणि यशाच्या संधी निर्माण होणार आहे. आर्थिक लाभाच्या शुभ संधीही निर्माण होणार आहेत. तुम्हाला एखाद्या गुंतवणुकीतून पैसे मिळणार आहेत. प्रेम वाढणार असून तुमच्या आयुष्यात आनंद नांदणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, अन्यथा तुम्हाला प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला आनंददायी अनुभव आणि आनंदी मन असणार आहे.  

9/9

मूलांक 9

weekly numerology prediction 9

तुम्हाला आठवड्यात आर्थिक परिस्थिती चांगली परिणाम देणार आहे. तुम्हाला तुमची संपत्ती वाढवण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे आनंद मिळणार आहे. कामात चढ-उतार सुरू राहणार आहेत. काही नुकसानाचे संकेत आहे पण काही प्रकरणांमध्ये सकारात्मक परिणाम देखील मिळणार आहेत. नवीन प्रकल्पातून यश मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनातील समस्यांवर चर्चेद्वारे उपाय शोधावे लागणार आहेत. योग्य निर्णय घेतल्यास परिस्थिती सुधारणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)    

