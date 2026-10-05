/Weekly Numerology : पुढील 8 दिवस मूलांक 1 आणि 9 साठी लाभदायक, पितृपक्षाचा आठवडा 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा?

Saptahik Ank Jyotish 5 to 11 October 2026 in Marathi : ऑक्टोबर महिन्याचा दुसरा हा पितृपक्षाचा आहे. हा आठवडा अनेक लोकांसाठा सकारात्मक असणार आहे. करिअर, वैयक्तिक आयुष्य असो किंवा आर्थिक उलाढाल, यासाठी अनेक लोकांना थोडा चढ - उताराचा सामना करावा लागणार आहे. असा आठवडा हा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
त्यांच्यासाठी हा आठवडा त्यांच्या स्वतंत्र विचारांनी काहीतरी नवीन करण्याची संधी घेऊन आला आहे. तुमच्या कामाच्या जुन्या पद्धतींमध्ये तुम्हाला बदल पाहिला मिळणार आहे. या आठवड्यात नवीन लोकांशी किंवा ठिकाणांशी जोडले जाणे फायदेशीर ठरणार आहे. जर तुम्हाला काहीतरी विशेष सुरू करायचे असेल, तर तुमची मते मोकळेपणाने व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. पण, केवळ कंटाळ्यापोटी घाईचे निर्णय घेणे महागात पडू शकतं. तुमची ऊर्जा योग्य गोष्टींवर केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या प्रियजनांना थोडा वेळ द्या आणि तुमचा दृष्टिकोन प्रेमाने समजावून सांगणे हिताचे ठरणार आहे.
हा आठवडा थोडा वेगळा अनुभव घेऊन आला आहे. कारण तुम्हाला नेहमी शांत आणि सुरक्षित वातावरण सकारात्मक ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या आजूबाजूला गोष्टी वेगाने बदलणार आहे. ज्यामुळे सुरुवातीला थोडा गोंधळ वाटणार आहे. एक नवीन भेट किंवा अचानक झालेले सकारात्मक संभाषण तुम्हाला ऊर्जा देणारी ठरणार आहे. कोणताही पक्का निर्णय घेण्यापूर्वी, सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार घेणे हिताचे ठरणार आहे. मानसिक शांती टिकवण्यासाठी काही वेळ एकटे वेळ घालवणे हिताचे ठरणार आहे. नात्यांच्या बाबतीत, आपल्या भावना स्वतःपुरत्या मर्यादित न ठेवता, त्या आपल्या प्रियजनांसमोर मोकळेपणाने व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. यामुळे गैरसमज दूर होणार असून प्रेम वाढणार आहे.
या व्यक्तींसाठी हा आठवडा उत्साह आणि आनंदाने भरलेला असणार आहे. लेखन, वाचन, अध्यापन, मीडिया किंवा इतर कोणत्याही सर्जनशील कला क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना या आठवड्यात उत्कृष्ट ठरणार आहे. तुमचा मनमोकळा आणि आनंदी स्वभाव इतर लोकांना तुमच्याकडे आकर्षित करणार आहे. पण लोकांमध्ये मिसळताना आणि भेटताना तुमच्या आरोग्याकडे आणि विश्रांतीकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडणार आहे. लहान सहलीला जाणे किंवा प्रियजनांसोबत चांगला वेळ घालवणे तुमच्या नात्यांमध्ये ताजेपणा आणणार आहे. आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद तुमच्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे.
हा आठवडा तुमच्या अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असणार आहे. कारण तुमची प्रत्येक गोष्ट नियमांनुसार आणि योजनांनुसार करण्याची प्रवृत्ती तुम्हाला एक प्रकारची ऊर्जा देणार आहे. या आठवड्यात काही योजना अचानक बदलणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. विरोध करण्याऐवजी, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की प्रत्येक बदल काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी घेऊन येणार आहे. कामाच्या दरम्यान थोडा वेळ चालल्याने आणि मोकळ्या हवेत वेळ घालवल्याने तुमचा ताण पूर्णपणे कमी करण्यास मदत मिळणार आहे. नातेसंबंधांत तुम्हाला थोडे अधिक समजूतदार राहवे लागणार आहे.
हा आठवडा तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाशी पूर्णपणे जुळणारा असणार आहे. कारण त्याची ऊर्जा थेट तुमच्या अंकाशी जोडलेली असल्याने सकारात्मक ठरणार आहे. तुम्हाला विलक्षण चपळता आणि नवनिर्मितीची इच्छा तुमच्यासाठी या आठवड्यात सकारात्मक ठरणार आहे. या आठवड्यातील प्रवास नवीन लोकांना भेटण्यासाठी आणि तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी उत्तम असणार आहे. जर तुम्हाला बऱ्याच काळापासून एकाच जागी अडकल्यासारखे वाटत असले तर या आठवड्यात तुम्हाला स्पष्टता मिळणार आहे. नात्यांमध्ये, परस्पर विश्वास दृढ करण्यासाठी तुमच्या जोडीदाराला तुमचा वेळ उत्तम ठरणार आहे.
या आठवड्यात घर, कुटुंब आणि कामाच्या असंख्य जबाबदाऱ्या तुमच्यावर असणार आहे. यातूनही तुम्हाला जरा वेळ काढायचा आहे. तुमची इतरांच्या कल्याण करण्याची सवयीतून स्वत:च्या आरोग्य आणि शांततेकडे लक्ष द्या. एक नवीन सहकारी किंवा नवीन वातावरण तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकवणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत तुमचा बराच काळ मतभेद सुरु होणार आहे. पण गोड आणि प्रामाणिक संभाषण तुमचे सर्व तक्रारी दूर करणार आहे. तुमच्या प्रियजनांसोबत तुमचे विचार शेअर केल्याने तुम्हाला खूप हलके वाटणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडण्याचा आहे. शिवाय आता जगाकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहणे शिका. तुमच्यासमोर अशी माहिती येईल ज्यामुळे जुन्या कल्पना पूर्णपणे बदलणार आहे. नवीन संधी टाळणे तुमच्यासाठी घातक ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमची तीक्ष्ण निर्यणक्षमता सकारात्मक ठरणार आहे. नात्यांमध्ये अंतर निर्माण करण्यापेक्षा स्पष्ट संवाद तुमच्यासाठी हिताचा ठरणार आहे.
या आठवड्यात तुमच्या करिअरमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहेत. जुन्या कामाची पद्धत बदलली नाही तर अपेक्षित नफा मिळणार नाही. व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा अतिशय प्रगतीचा ठरणार आहे. आर्थिक व्यवहारात लोभ वृत्ती ठेवू नका. शिवाय अनावश्यक खर्च या आठवड्यात टाळा. कामाचा सतत जास्त ताण टाळा. योग्य वेळी झोप आणि जेवण्याची सवय लावा. कुटुंबासोबतचा वेळ मानसिक आरोग्यासाठी उत्तम राहणार आहे.
तुमच्यासाठी ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा उत्साह आणि घडामोडींनी भरलेला असणार आहे. तुमच्या मनात रेंगाळत असलेल्या योजनांना सकारात्मक दिशा मिळणार आहे. मिटिंग, प्रवास आणि सामाजिक संबंध तुम्हाला नवीन ऊर्जा देणार आहे. तुमचा उत्साह लोकांना आकर्षित करणार आहे. पण कठीण आणि अवास्तव आश्वासने देऊ नका. आर्थिक व्यवहारात बुद्धीचा वापर करणे योग्य ठरणार आहे. तुमच्या इच्छा इतरांवर लादू नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)