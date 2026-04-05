Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 6 to 12 April 2026 in Marathi : एप्रिलच्या या आठवड्यात कामाची गती थोडी मंद होणार आहे पण तुम्हाला संयम ठेवावे लागणार आहे. हा काळ तुम्हाला आतून बळकट करणारा ठरणार आहे. कौटुंबिक बाबी सोडवण्यासाठी आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी हा उत्तम काळ असणार आहे. जर तुम्हाला थोडे भावनिक वाटत असणार आहे तर त्याला कमजोरी समजू नका; हे तुमच्या शहाणपणाचे लक्षण देणे गरजेचे आहे. पैशांच्या बाबतीत कोणताही धोका पत्करण्यापेक्षा गोष्टी मिटवणे चांगले राहणार आहे. एकूणच, हा आठवडा तुम्हाला थांबून, मौल्यवान नाती जपून आणि सहजतेने पुढे जाण्याचा असणार आह.

Neha Choudhary | Apr 05, 2026, 02:20 PM IST
मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

  या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या इच्छा आणि शहाणपण यांच्यात संतुलन ठेवावे लागणार आहे. प्रगतीच्या संधी येणार आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला संयम बाळगावा लागणार आहे. तुमच्या टीमसोबत मिळून काम करावे लागणार आहे. तुमच्यामध्ये गोष्टी व्यवस्थापित करण्याची विलक्षण क्षमता असणार आहे. या वेळी कोणतेही घाईचे आर्थिक निर्णय चुकूनही घेऊ नका. कामाच्या ताणामुळे स्वतःवर दडपण येऊ देऊ नका. तुमच्या दैनंदिन कामातून आराम करण्यासाठी थोडा वेळ काढा. नात्यांमध्ये, तुमचा पाठिंबा आणि प्रेमळ शब्द पूर्वीपेक्षाही अधिक सलोखा वाढण्यास फायदेशीर ठरणार आहे.

मूलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

  इतरांसोबत मिळून काम करण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी पडद्यामागे नियोजन करण्यासाठी हा एक उत्तम काळ असणार आहे. आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐका. तर कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती अंतर्ज्ञानाने समजून घेणे हिताचे ठरणार आहे. पैशांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा आणि भावनिक उद्रेकामुळे होणारा अनावश्यक खर्च करु नका. मनःशांतीसाठी काही वेळ एकटे घालवा किंवा प्रार्थना आणि ध्यानाचा आधार नक्की घ्या. नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि प्रेमाचे एक छोटे पाऊलसुद्धा तुमचे नाते अधिक घट्ट करणार आहे. 

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

  या आठवड्यात तुम्हाला नवीन आणि रोमांचक कल्पना सुचणार आहे. पण त्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी काही शिस्तीची आवश्यकता असणार आहे. नवीन काम सुरू करण्याची घाई करू नका; आधी प्रलंबित कामे पूर्ण करणे उत्तम ठरणार आहे. योग्य नियोजनामुळे आर्थिक फायदा मिळणार आहे. तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. म्हणून तुमची ऊर्जा योग्य कामांवर केंद्रित करा आणि अनावश्यक विचार करणे टाळा. इतरांशी बोलताना तुमच्या आवाजाच्या सुरावर लक्ष ठेवा, अन्यथा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. 

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी खूपच सुसंघटित आणि स्थिर असणार आहे. तुमची नियोजन कौशल्ये तुम्हाला मोठे यश देणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवण्यासाठी कोणतेही आर्थिक धोके टाळा. थकवा येईपर्यंत स्वतःवर कामाचा अतिरिक्त भार टाकू नका; अधूनमधून विश्रांती घ्या. नात्यांमध्ये, तुम्ही तुमच्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करु शकणार नाही. पण तुमच्या प्रियजनांना तुमच्या आधाराची आणि प्रेमाची गरज आहे. त्यांना तुमचा थोडा वेळ देऊन आणि छोटे प्रयत्न करून तुम्ही त्यांची किती काळजी दाखवू शकता. 

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

  या आठवड्यात निर्णय घेताना खूप विवेकबुद्धी वापरणे आवश्यक असणार आहे. नवीन संधी अचानक समोर येणार आहे. पण सखोल संशोधन केल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. काही प्रमाणात आर्थिक शिस्त राखणे आणि अनावश्यक खर्च कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. अस्वस्थता कमी करण्यासाठी, हलका व्यायाम करा आणि एक पद्धतशीर दिनचर्या पाळा. नात्यांमध्ये नवीन साहस शोधण्याऐवजी, परस्पर विश्वास दृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

  या आठवड्यात तुमच्या जबाबदाऱ्या थोड्या वाढणार आहे. पण चांगली बातमी ही आहे की तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाणार आहे. तुमच्या टीमसोबत काम करण्यासाठी आणि कौटुंबिक बाबींचे नियोजन करण्यासाठी हा एक उत्तम काळ असणार आहे. तुम्हाला घरगुती गरजांनुसार काही आर्थिक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे काळजीपूर्वक बजेट तयार करा. इतरांना मदत करणे ही एक चांगली गोष्ट आहे, पण तुमच्या आरोग्याकडे आणि आरामाकडे दुर्लक्ष करू नका. प्रेमसंबंधांमध्ये, तुमचा प्रामाणिकपणा आणि प्रेमळ स्वभाव तुमच्यातील जवळीक आणखी वाढवणार आहे.

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)

  हा आठवडा काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी आणि भविष्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यासाठी उत्तम असणार आहे. नवीन आश्वासने देण्यात किंवा पैसे गुंतवण्यात घाई करू नका; आधी भूतकाळातील परिस्थितीचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे उत्तम राहणार आहे. काही वेळ एकटे घालवल्याने किंवा ध्यान केल्याने तुम्हाला मानसिक शांती आणि स्पष्टता मिळणार आहे. नात्यांमध्ये मौन बाळगण्याऐवजी, आपल्या प्रियजनांशी मोकळेपणाने बोला, जेणेकरून ते तुमची परिस्थिती समजू शकणार आहे. केवळ परस्पर संवाद आणि सामंजस्यातूनच जुने मतभेद मिटणार आहेत.

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

  या आठवड्यात कामाचा ताण थोडा वाढणार आहे. पण तुमच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीचे फळ नक्कीच मिळणार आहे. थोडे शिस्तबद्ध राहा आणि कामाच्या ठिकाणी कोणताही अहंकार किंवा संघर्ष टाळा. सध्या तुमच्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामुळे तात्काळ फायद्यांऐवजी दीर्घकालीन लाभांवर लक्ष केंद्रित करा. अति व्यस्ततेमुळे तुम्हाला थकवा जाणवणार आहे. म्हणून तुमच्या झोपेची आणि विश्रांतीची पूर्ण काळजी घ्या. कामासोबतच, आपल्या प्रियजनांसाठीही थोडा वेळ काढा; यामुळे तुमच्या जीवनात संतुलन आणि आनंद टिकून राहणार आहे.

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा आठवडा भूतकाळातील प्रलंबित बाबींचा निपटारा करून तुमचा मानसिक भार हलका करण्याचे संकेत देणारा असणार आहे. ज्या गोष्टी किंवा सवयी आता तुमच्यासाठी उपयुक्त नाहीत, त्या सोडून देण्यास तुम्ही तयार होणार आहात. योग्य नियोजनाने पुढे गेल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. भूतकाळातील कटुता सोडून देणे तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. नात्यांमध्ये क्षमा आणि समजूतदारपणाचा सराव असू द्या. यामुळे भूतकाळातील तक्रारी दूर होणार असून एका सुंदर नव्या पर्वाला सुरुवात होणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

