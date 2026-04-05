Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 6 to 12 April 2026 in Marathi : एप्रिलच्या या आठवड्यात कामाची गती थोडी मंद होणार आहे पण तुम्हाला संयम ठेवावे लागणार आहे. हा काळ तुम्हाला आतून बळकट करणारा ठरणार आहे. कौटुंबिक बाबी सोडवण्यासाठी आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी हा उत्तम काळ असणार आहे. जर तुम्हाला थोडे भावनिक वाटत असणार आहे तर त्याला कमजोरी समजू नका; हे तुमच्या शहाणपणाचे लक्षण देणे गरजेचे आहे. पैशांच्या बाबतीत कोणताही धोका पत्करण्यापेक्षा गोष्टी मिटवणे चांगले राहणार आहे. एकूणच, हा आठवडा तुम्हाला थांबून, मौल्यवान नाती जपून आणि सहजतेने पुढे जाण्याचा असणार आह.