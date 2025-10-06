English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार यशच यश; तर मूलांक 4 च्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र

Saptahik Ank Jyotish 6 to 12 october 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 6 ते 12 ऑक्टोबर या आठवड्यात, मूलांक 1 ते 9 असलेल्यांच्या जीवनावर वेगवेगळे परिणाम दिसून येणार आहे. या आठवड्यात, मूलांक 1 असलेले लोक कठोर परिश्रमाने यश मिळवतील, मूलांक 2 असलेले लोक अडचणींना सामोरे जातील, मूलांक 3 असलेले लोक कामाच्या ठिकाणी यश मिळवतील, मूलांक 4 असलेले लोक मिश्रित परिणाम अनुभवतील, मूलांक 5 असलेले लोक आनंदी राहतील, मूलांक 6 असलेले लोक गुंतवणुकीतून फायदा मिळवतील, मूलांक 7 असलेले लोक संपत्तीत वाढ अनुभवतील, मूलांक 8 असलेले लोक रोमँटिक प्रेम जीवन अनुभवतील आणि मूलांक 9 असलेले लोक आदरात वाढ अनुभवतील.

Neha Choudhary | Oct 06, 2025, 11:45 AM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. तुमच्या जोडीदारावरील प्रेम दृढ करण्याच्या संधी तुम्हाला मिळणार आहे. पण कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला थोडे बंधन वाटण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात काही समस्या निर्माण होणार आहे. दरम्यान, आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही कामात खूप व्यस्त असाल, ज्यामुळे जीवनात यश मिळेल. टीमवर्क तुम्हाला प्रगती साधण्यास मदत करणार आहे. 

twitter
2/9

मूलांक 2

Weekly Numerology

तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील कोणतेही निर्णय काळजीपूर्वक विचारात घेतले जाणार आहेत. अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पाबद्दल तुम्हाला काळजी वाटणार आहे. परिणामी, यश मिळणे कठीण होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक आश्वासने पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून, बॅकअप प्लॅनसह गुंतवणूक केल्याने चांगले परिणाम मिळणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल, काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. 

twitter
3/9

मूलांक 3

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्यासाठी उत्तम राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारी प्रकल्प तुम्हाला यश मिळणार आहे., ज्यामुळे आनंदच आनंद असणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. सुरुवातीला तुम्हाला आर्थिक गुंतवणुकीबद्दल थोडे गोंधळलेले वाटणार आहे. पण, धैर्य आणि शहाणपणाने पुढे जाण्याने भविष्यात नक्कीच चांगले परिणाम देणार ठरणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन अधिक गहिरे होणार आहे. तुम्हाला काही चांगली बातमी देखील मिळणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला तुमच्या वडिलांचे आशीर्वाद देखील प्राप्त होणार आहे. 

twitter
4/9

मूलांक 4

Weekly Numerology

अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, या आठवड्यात तुम्हाला मिश्र परिणामांचा अनुभव येणार आहे. आर्थिक प्रगती होणार आहे पण गुंतवणूक तुम्हाला त्रास आणि दुःख देणारी ठरु शकते. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला शांती मिळणार असून तुमचे प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. कोणत्याही प्रेम जीवनात घाई करू नका; यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. काळजीपूर्वक निर्णय घेणे चांगले ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. 

twitter
5/9

मूलांक 5

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्यासाठी आनंद आणि शुभफळांनी भरलेला असणार आहे. जो तुम्हाला आनंद घेऊन येणार आहे. कामात प्रगती आणि तुमचे प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी अनेक सुवर्ण संधी घेऊन आलेला आहे. व्यावसायिक सहली तुम्हाला आर्थिक बाबतीत यश देणार आहे. तुमच्या प्रवासादरम्यान, तुमची भेट एखाद्या खास व्यक्तीशी होणार आहे. जी भविष्यात तुम्हाला शुभ परिणाम देणार आहे. प्रेम वाढणार असून आनंदच आनंद असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगल्या ठिकाणी फिरायला जाण्याचा निर्णय घेणार आहात. 

twitter
6/9

मूलांक 6

Weekly Numerology

या आठवड्यात, तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. भागीदारीत केलेली गुंतवणूक तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाणार आहे. तुमच्या प्रकल्पांच्या वेळेवर पूर्णत्व आणि यशाने तुम्ही आनंदी असणार आहात. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल असणार आहे. आता केलेल्या गुंतवणुकीमुळे भविष्यात फायदा होणार आहे. तुम्ही तुमच्या आर्थिक परिस्थिती आणि संबंधित योजनांवर विशेष लक्ष देणार आहात. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून आशीर्वाद मिळणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या जीवनात आनंदच आनंद असणार आहे. 

twitter
7/9

मूलांक 7

Weekly Numerology

हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या उत्तम आणि संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी घेऊन आला आहे. यशस्वी गुंतवणूक तुम्हाला आनंदी मूडमध्ये ठेवणार आहे. कामात प्रगती होणार असून संवादाद्वारे समस्या सोडवल्या जाणार आहेत. शिवाय, तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहे. आदर आणि सन्मान वाढणार असून तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक होणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे प्रेम अधिक गहिरे होमार आहे. तुम्हाला आनंददायी अनुभव येणार आहेत. पण, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला थोडे भावनिक वाटणार आहे. 

twitter
8/9

मूलांक 8

Weekly Numerology

या आठवड्यात, तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुमचे निर्णय जितके संयमी आणि विचारशील असतील तितके चांगले निकाल मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पांमध्ये यश प्राप्त होणार आहे. आर्थिक बाबींचा शोध घेणे आणि गुंतवणूक करणे यामुळे संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण होणार आहे. नफ्यातून आनंद मिळणार असून तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. आनंददायी अनुभव भरपूर येणार असून प्रणय फुलणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला दोन रोमांचक निर्णयांकडे आकर्षित होणार आहात. यापैकी एक निवडणे ही एक चांगली कल्पना राहणार आहे. 

twitter
9/9

मूलांक 9

Weekly Numerology

कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होणार असून तुमचा आदर वाढणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहणार आहात. सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहेत. ज्यामुळे तुम्ही यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहात. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित सकारात्मक बातम्या ऐकायला मिळणार आहे. पण तुम्ही शहाणपणाने गुंतवणूक करावी, अन्यथा खर्च वाढणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही खरेदीवर जास्त खर्च करणार आहात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

दिवाळीत BMC मुंबईत काढणार घरांची लॉटरी? 'या' प्राइम लोकेशनवर असणार घरे, अर्जप्रक्रिया कशी असेल?

पुढील अल्बम

दिवाळीत BMC मुंबईत काढणार घरांची लॉटरी? &#039;या&#039; प्राइम लोकेशनवर असणार घरे, अर्जप्रक्रिया कशी असेल?

दिवाळीत BMC मुंबईत काढणार घरांची लॉटरी? 'या' प्राइम लोकेशनवर असणार घरे, अर्जप्रक्रिया कशी असेल?

दिवाळीत BMC मुंबईत काढणार घरांची लॉटरी? 'या' प्राइम लोकेशनवर असणार घरे, अर्जप्रक्रिया कशी असेल? 9
दिवाळीपूर्वीच मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे नियम लागू; दुर्लक्ष अजिबात नको!

दिवाळीपूर्वीच मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे नियम लागू; दुर्लक्ष अजिबात नको!

दिवाळीपूर्वीच मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे नियम लागू; दुर्लक्ष अजिबात नको! 8
महाराष्ट्रातील एकमेव जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ जिथे फक्त बोटीनेच जाता येते! विमान, ट्रेन, बस, कार, बाईक, सायकल काहीच जात नाही

महाराष्ट्रातील एकमेव जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ जिथे फक्त बोटीनेच जाता येते! विमान, ट्रेन, बस, कार, बाईक, सायकल काहीच जात नाही

महाराष्ट्रातील एकमेव जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ जिथे फक्त बोटीनेच जाता येते! विमान, ट्रेन, बस, कार, बाईक, सायकल काहीच जात नाही 9
2 तास 49 मिनिटांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 60 कोटींच्या बजेटमध्ये केली 141 कोटींची कमाई

2 तास 49 मिनिटांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 60 कोटींच्या बजेटमध्ये केली 141 कोटींची कमाई

2 तास 49 मिनिटांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 60 कोटींच्या बजेटमध्ये केली 141 कोटींची कमाई 8