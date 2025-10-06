Weekly Numerology : या जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार यशच यश; तर मूलांक 4 च्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी, पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र
Saptahik Ank Jyotish 6 to 12 october 2025 in Marathi : अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, 6 ते 12 ऑक्टोबर या आठवड्यात, मूलांक 1 ते 9 असलेल्यांच्या जीवनावर वेगवेगळे परिणाम दिसून येणार आहे. या आठवड्यात, मूलांक 1 असलेले लोक कठोर परिश्रमाने यश मिळवतील, मूलांक 2 असलेले लोक अडचणींना सामोरे जातील, मूलांक 3 असलेले लोक कामाच्या ठिकाणी यश मिळवतील, मूलांक 4 असलेले लोक मिश्रित परिणाम अनुभवतील, मूलांक 5 असलेले लोक आनंदी राहतील, मूलांक 6 असलेले लोक गुंतवणुकीतून फायदा मिळवतील, मूलांक 7 असलेले लोक संपत्तीत वाढ अनुभवतील, मूलांक 8 असलेले लोक रोमँटिक प्रेम जीवन अनुभवतील आणि मूलांक 9 असलेले लोक आदरात वाढ अनुभवतील.