Marathi News
Weekly Numerology : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा मूलांक 3 च्या लोकांना करणार मालामाल; तर तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, कसा आहे हा आठवडा?

Saptahik Ank Jyotish 8 to 14 december 2025 in Marathi : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा अंकशास्त्रानुसार अतिशय खास असणार आहे. 8 ते 14 डिसेंबरचा हा आठवडा 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांवर वेगवेगळा परिणाम करणार आहे. हा आठवडा 3, 5 आणि 7 लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. तर 1 मूलांकासाठी आर्थिक भार वाढणार आहे. तर 8 मूलांकांना त्याच्या प्रेम जीवनात थोडं मर्यादित वाटणार आहे. असा हा आठवडा त्यांच्या जन्मतारखेनुसार डिसेंबरचा दुसरा आठवडा कसा जाणार आहे  अंकशास्त्रज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून जाणून घेऊयात. 

Neha Choudhary | Dec 07, 2025, 07:13 PM IST
मूलांक 1

या लोकांना त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. ही लोक त्यांच्या यशाकडे वाटचाल करणार आहेत. तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. ज्यामुळे प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. यामुळे तुमची प्रतिष्ठा देखील वाढणार आहे. पण, भावनिक कारणांमुळे, आर्थिक खर्च जास्त राहणार आहे. प्रेम मजबूत होणार असून प्रणय हळूहळू वाढणार आहे. आठवड्याचा शेवट अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. 

मूलांक 2

तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. जर तुम्ही काही काळापासून एखाद्या प्रकल्पावर किंवा योजनेवर कठोर परिश्रम करत असाल, तर आता यशाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आर्थिक काळ अनुकूल असणार आहे. तुमच्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगले उत्पन्न मिळणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला शांती मिळणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन अधिक गहिरे होणार आहे. पण, कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा टाळा, अन्यथा तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकतं. आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यास यश मिळेल.  

मूलांक 3

त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. यामुळे निश्चितच यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीतही वेळ अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या संपत्ती वाढ पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला नफ्याच्या अनेक संधी देखील मिळणार आहे. गुंतवणुकीद्वारे तुमची संपत्ती वाढणार आहे. जर तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात काही समस्या आहेत जी चर्चेद्वारे सोडवणे महत्वाचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळणार आहे. यामुळे तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या सुखद संधी मिळणार आहे.

मूलांक 4

डिसेंबरचा दुसरा आठवडा तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव देईल. तुमचे प्रकल्प यशाकडे वाटचाल करणार आहे. तुम्ही चांगल्या भविष्यासाठी योजना आखण्याच्या मूडमध्ये असणार आहे. जीवनात पुढे जाण्याची तुमची इच्छा प्रबळ असणार आहे. तुम्हाला आनंद आणि समृद्धीचा अनुभव मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत, नेटवर्किंग आर्थिक लाभासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, वेळ अनुकूल राहणार असून तुम्हाला जीवनात शांती मिळणार आहे.

मूलांक 5

तुम्हाला कामात प्रगतीचा अनुभव येणार असून त्यांच्या प्रकल्पांमधून चांगले निकाल दिसणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये कठोर परिश्रम आणि प्रयत्न केल्याने आर्थिक लाभ होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण लक्ष मिळणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद नांदणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी जर तुम्हाला काही समस्या येत असतील तर त्या चर्चेद्वारे सोडवणे चांगले राहणार आहे.

मूलांक 6

डिसेंबरच्या या आठवड्यात तुमचा कामावर आनंददायी वेळ जाणार असल्याने तुम्ही आनंदी असणार आहे. तुमच्या प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत तुम्ही ठोस निर्णय घेणार आहात. आर्थिक काळ अनुकूल असणार असून आर्थिक लाभाच्या मजबूत संधी निर्माण होणार आहे. नवीन गुंतवणुकीतून तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा मिळणार आहे. पण, तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनात अहंकार टाळणे हिताचे ठरणार आहे. आनंददायी स्वर आणि वर्तन चांगले परिणाम देणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, दोन निर्णय तुम्हाला आकर्षित करणार आहेत, पण त्यापैकी एकाचे अनुसरण करणे फायदेशीर ठरणार आहे.

मूलांक 7

आर्थिक बाबतीत तुमच्यासाठी हा आठवडा हिताचा ठरणार आहे. तुमची संपत्ती वाढ होणार असून तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे, पण ते अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. कामात मध्यम यश मिळणार आहे. पण कठोर परिश्रम प्रकल्पांना यशाकडे वाटचाल करण्यास मदत करणार आहे. प्रेम हळूहळू वाढणार असून या आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या देखील ऐकायला मिळतील. आठवड्याच्या शेवटी तुमच्या आयुष्यात अनेक बदल घेऊन आला आहे. ज्यामुळे तुम्हाला ताजेतवाने वाटणार आहे.   

मूलांक 8

या आठवड्यात त्यांच्या कामात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. एखाद्या प्रकल्पाशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या कानावर पडतील. यामुळे आनंदी राहणार आहे. आर्थिक बाबी देखील अनुकूल राहणार असून संपत्ती वाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला थोडेसे बंधने जाणवणार आहे. संयम आवश्यक राहणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही पार्टीच्या मूडमध्ये असणार आहात. तुमचे मन आनंदाने भरलेलं राहणार आहे.

मूलांक 9

डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात 9 अंक असलेल्यांसाठी आर्थिक लाभासाठी शुभ स्थितीत असणार आहे. शिवाय, गुंतवणूकीमुळे संपत्ती वाढीसाठी शुभ संधी संकेत आहेत. ज्यामुळे तुमच्या मनात आनंद राहणार आहे. संतुलित दृष्टिकोन राखल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. तुम्ही यशाच्या मार्गावर वाटचाल करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी, तुमच्या भविष्याबद्दल विचारपूर्वक निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

