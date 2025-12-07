Weekly Numerology : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा मूलांक 3 च्या लोकांना करणार मालामाल; तर तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, कसा आहे हा आठवडा?
Saptahik Ank Jyotish 8 to 14 december 2025 in Marathi : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा अंकशास्त्रानुसार अतिशय खास असणार आहे. 8 ते 14 डिसेंबरचा हा आठवडा 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांवर वेगवेगळा परिणाम करणार आहे. हा आठवडा 3, 5 आणि 7 लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. तर 1 मूलांकासाठी आर्थिक भार वाढणार आहे. तर 8 मूलांकांना त्याच्या प्रेम जीवनात थोडं मर्यादित वाटणार आहे. असा हा आठवडा त्यांच्या जन्मतारखेनुसार डिसेंबरचा दुसरा आठवडा कसा जाणार आहे अंकशास्त्रज्ञ कविता ओझा यांच्याकडून जाणून घेऊयात.