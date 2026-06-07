/Weekly Numerology : जूनचा दुसरा आठवड्यातील 7 दिवस तुमच्यासाठी कसे? नोकरी, पैसा, सन्मान, अन् प्रेम...; 1 ते 9 मूलांकासाठी काय?

Saptahik Ank Jyotish 8 to 14 June 2026 in Marathi : जूनचा दुसरा आठवड्याची सुरुवात ही कालाष्टमीने होणार आहे. अंकशास्त्रानुसार या आठवड्यात धावपळीपासून दूर, शांतता आणि आपलेपणाची भावना देणारा असणार आहे. यशामागे धावता धावता अनेक वेळा आपण आपल्या लोकांसाठी वेळ काढणं विसरुन जातो, त्यानंतर नात्यात दुरावा येतो. पण आता लक्षात पैसे आणि करिअर यासोबतच नात्यालाही महत्त्व द्या. 8 ते 14 जूनचा आठवडा तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
या आठवड्यात थोडा बदलाव तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. नैसर्गिक नेतृत्वगुण असलेली व्यक्ती असल्याने तुम्हाला गोष्टी स्वत:च्या पद्धतीने करणे हिताचे वाटणार आहे. पण प्रत्येक वेळी एकट्याने नाही तर सांघिक कार्याला महत्त्व द्या. ऑफिसमधील तुमच्या सहकाऱ्यांसोबत मिळून मिसळून काम करा. पैशांचा व्यवहार करताना सावध राहा. अनावश्यक वस्तूची खरेदी करु नका. प्रियजनांना वेळ द्या.
या आठवड्यात गोंधळल्यास सारखं वाटल्यास अंतरात्म्याचा आवाज ऐका. कामाच्या ठिकाणी सहकार्यासोबत काम करणे सकारात्मक ठरणार आहे. कोणावरही सहज विश्वास ठेवू नका. कोणालाही पैसे उधार देऊ नका. घरातील वातावरण आनंदी असणार आहे. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून ताण देणं टाळा.
या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या संवादातून लोकांची मनं जिंकणार आहात. लेखक, शिक्षक किंवा मीडिया क्षेत्रात काम करणाऱ्यासाठी हा आठवडा प्रशंसा घेऊन आला आहे. तुमचे नेटवर्किंग वाढणार आहे. कारण नवीन लोकांना भेटणे फायदेशीर ठरणार आहे. पण तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. बाहेर किंवा विचित्र वेळी जेवल्याने आरोग्याची समस्या निर्माण होऊ शकतो. लोकांना तुमच्याशी बोलताना आनंद वाटणार आहे.
कामाच्या जबाबदारी खाली जास्त टेन्शन घेऊ नका. शिस्त पाळल्यास तुम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित कामं मार्गी लागणार आहे. खर्चाचे नियोजन करणे हिताचे ठरणार आहे. कामातून अधून मधून विश्रांती घ्या. आरोग्याकडे लक्ष द्या. कुटुंबातील सदस्यांना वेळ देऊन मोकळेपणा संवाद साधा.
हा आठवडा तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. नवीन गोष्टी, नवीन माणसं किंवा लहानशी सहलदेखील तुम्हाला एक सकारात्मक परिणाम देणार आहे. पैसेबद्दल सावध राहा. उत्साहाच्या भरात कोणतेही मोठे निर्णय घेऊ नका. तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. या आठवड्यात व्यायामावर भर द्या. या आठवड्यात तुमचे सामाजिक जीवन खूप सक्रिय राहणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप सकारात्मक राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचं कौतुक होणार आहे. लोक तुमच्याकडून सल्ला घेणार आहे. ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास द्विगुणीत होणार आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. मात्र या आठवड्यात आरोग्याकडे लक्ष द्या. हा आठवडा प्रेम आणि कौटुंबिक संबंधांसाठी सकारात्मक असणार आहे. जोडीदारासोबत भविष्यातील योजना आखण्यासाठी हा आठवडा योग्य असणार आहे.
या आठवड्यात विचारपूर्वक काम करण्यावर भर द्या. कोणत्याही कामात घाई करु नका. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी संयम बाळगाव लागणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी हुशारीने वागा. मानसिक शांतीसाठी आवडती गोष्ट करा. कधीकधी एकटं राहावसं वाटणार आहे. कुटुंबाला तुमच्या गोष्टी प्रेमाने सांगितल्यास गैरसमज होणार नाही.
व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करा. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. सहकार्यासोबत काम केल्यास ओझ कमी होईल. सहकाऱ्यांकडून आणि मार्गदर्शकांकडून सल्ला घेण्यास मागेपुढे पाहू नका. तुमचा भार लक्षणीयरीत्या या आठवड्यात हलका होणार आहे. आर्थिक व्यवहारात सावध राहा. कामाच्या धावपळीमुळे प्रियजनांपासून दूरावणार आहात.
या आठवड्यात तुमच्या भविष्यातील ध्येयांविषयी अधिक स्पष्टता येणार आहे. तुमच्या करिअरसंबंधीचा कोणताही संभ्रम दूर या आठवड्यात दूर होणार आहे. भावनिक होऊन खर्च करण्याऐवजी आर्थिक बाबतीत व्यावहारिक करा. जुने गैरसमज दूर होणार आहे. शहाणपणाने काही नाती अधिक घट्ट होण्यास मदत मिळणार आहे. लक्षात ठेवा, तुमच्या आयुष्यातून दूर जात असलेली नाती मागे सोडा, कारण ही जागा नवीन आनंदांसाठी निर्माण होत आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)