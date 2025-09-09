Weekly Numerology : पितृपक्षाचा हा आठवडा मूलांक 2 आणि 7 साठी धनलाभाचा, तर मूलांक 6 असलेल्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी
Saptahik Ank Jyotish 8 to 14 September 2025 in Marathi : पितृपक्षाचा हा आठवडा अंकशास्त्रानुसार तुमच्यासाठी कसा असेल जाणून घ्या. अंकशास्त्रज्ञ कविता ओझा यांच्या गणनेनुसार हा आठवडा मूलांक 2,5,7 साठी यश आणि आनंदाने भरलेला असणार आहे. या लोकांना व्यवसायातील गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. त्यासोबत आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. एकंदरीत हा आठवडा 1 ते 9 मूलांक असलेल्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Sep 09, 2025, 04:09 PM IST
मूलांक 1
तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमची प्रगती होताना या आठवड्यात पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या वागण्यामुळे तुमचे सर्व प्रकल्प यशस्वी होणार आहे. आर्थिक बाबतीत खर्च जास्त होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. भावनिकतेने कोणताही निर्णय या आठवड्यात घेऊ नका. प्रेम जीवनाच्या दृष्टीने हा आठवडा चांगला असणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आवश्यक घरगुती वस्तू खरेदी करणार आहात. या आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती सुधारताना पाहणार आहात.
मूलांक 2
प्रेम जीवनाच्या दृष्टीने हा आठवडा चांगला असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आणि प्रियजनांसोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. ज्यामुळे तुमचा मूड चांगला राहणार असून मन आनंदी असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी हळूहळू प्रगती होणार आहे. तुम्ही यशाच्या मार्गावर पुढे वाटणार करणार आहात. या आठवड्यात तुम्हाला गुंतवणुकीद्वारे पैसे देखील मिळणार आहे. पण, हे तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहेत. त्याच वेळी, आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारणार आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे शुभ फळ मिळणार आहे.
मूलांक 3
कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होणार आहे. पण तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीवर जास्त अधिकार गाजवण्याचे टाळावे लागणार आहे. अन्यथा समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. तुमच्या काही जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांची आणि कनिष्ठांची आवश्यकता लागणार आहे. यामुळे तुम्हाला महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबींमध्ये जास्त खर्च होणार आहे. कुटुंबातील एखाद्याच्या आरोग्याकडेही तुम्हाला अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. प्रेम जीवनात काही समस्या असल्यास, संभाषणाद्वारे परिस्थिती सुधारणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला प्रवासाद्वारे शुभ परिणाम मिळणार आहे.
मूलांक 4
या आठवड्यात, तुमचे प्रकल्प कामाच्या ठिकाणी यशाच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करणार आहेत. तुमची या आठवड्यात प्रगती होणार आहे. प्रकल्पाच्या यशाने तुम्ही आनंदी असणार आहे. आर्थिक बाबतीतही आठवडा चांगला असणार आहे. या आठवड्यात तुमची प्रगती होणार आहे. व्यवसायात भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. प्रेम जीवनात संभाषणाद्वारे परिस्थिती हाताळणे चांगले असणार आहे, अन्यथा परस्पर मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या शेवटी नवीन विचारसरणीने काम केल्याने जीवनात प्रगती होणार आहे. तुम्ही काही नवीन गोष्टी शिकणार आहात.
मूलांक 5
प्रेमाच्या बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला सिद्ध होणार आहे. आयुष्यात आनंदच आनंद असणार आहे. तुमच्या नात्यात अपेक्षित बदल पाहिला मिळणार आहे. तसंच प्रेम जीवनात प्रेम दृढ होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी भागीदारीत केलेल्या प्रकल्पातून तुम्हाला यश मिळणार आहे. पण तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असणार आहे. आर्थिक लाभाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगला नफाही मिळणार आहे. पण ते तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला अचानक काही समस्येचा सामना करावा लागणार आहे.
मूलांक 6
या आठवड्यात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे ठरणार आहे. संयमाने निर्णय घेतल्याने परिस्थिती सामान्य राहिल. प्रेम जीवनात सुरू असलेल्या समस्या संभाषणाद्वारे सोडवणे चांगले होणार आहे. अन्यथा परस्पर मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीसाठी तुम्हाला इतरांच्या मतांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. पण सर्वांवर विश्वास ठेवू नका. आर्थिक बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून किंवा अनावश्यक भांडणांपासून दूर रहाणे हिताचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असणार आहे.
मूलांक 7
तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. व्यवसायात केलेल्या प्रवासातून तुम्हाला यश मिळणार आहे. प्रवासादरम्यान, तुम्हाला भविष्यात मदत करणारा कोणीतरी भेटणार आहे. प्रेम जीवनात संतुलन राखणे महत्वाचे ठरणार आहे. या आठवड्यात दोघांमधील प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. हा आठवडा आर्थिक बाबतीत शुभ असणार आहे. तुमच्यासाठी संपत्तीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. भागीदारीत गुंतवणूक करून तुम्ही सकारात्मक परिणाम मिळवण्यात यशस्वी होणार आहात. त्याच वेळी, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा टाळावा लागणार आहे.
मूलांक 8
हा आठवडा तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत शुभ राहणार आहे. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत नफा मिळणार आहे. ज्यामुळे संपत्तीत वाढ होणार आहे. व्यवसायातील गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी अधिक नेटवर्किंग तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. यामुळे यश मिळणार आहे. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम वाढणार आहे. दोघांमधील समन्वय कायम राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही लग्न समारंभाला देखील उपस्थित राहणार आहात. पण, एखाद्या गोष्टीबद्दल तुमची चिंता वाढणार आहे.
