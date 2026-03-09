English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Weekly Numerology : पैसे उधार देणे टाळा अन्यथा...; घर असो किंवा ऑफिस अनेक समस्या ठरणार त्रासदायक, 1 ते 9 मूलांकसाठी हा आठवडा कसा?

Weekly Numerology : पैसे उधार देणे टाळा अन्यथा...; घर असो किंवा ऑफिस अनेक समस्या ठरणार त्रासदायक, 1 ते 9 मूलांकसाठी हा आठवडा कसा?

Saptahik Ank Jyotish 9 to 15 March 2026 in Marathi : मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा चढ उताराचा असणार आहे. सोबत हा आठवडा ऊर्जा आणि एक नवीन बदल घेऊन येणार आहे. या आठवड्यात भविष्यातील योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करायची वेळ तर भावनिक परिपक्वतेचे खोलवर मूल्यांकन करणारा ठरणार आहे. एकदंरीत अंकशास्त्रानुसार करिअर, आरोग्य आणि नातेसंबंधाबद्दल हा आठवडा कसा असणार आहे, हे  अंकशास्त्र तज्ज्ञ कविता ओझा यांनी सांगितलं आहे. मार्चचा दुसरा आठवडा मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल पाहा साप्ताहिक अंकशास्त्र भाकीत...

Neha Choudhary | Mar 09, 2026, 03:24 PM IST
twitter
1/9

मूलांक 1

मार्च महिन्याचा हा आठवडा भूतकाळातील धोरणांवर विचार करण्याचा असणार आहे. लिडर म्हणून तुम्ही घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांचा विचार करणे हिताचे ठरणार आहे. टीमध्ये एकजूट आणि समन्वय साधण्यात कुठलही दुर्लक्ष करु नका. कुठलंही काम करताना एकटाने नाही तर सगळ्यांसोबत घेऊन करा. आरोग्याबद्दल बोलायचं झालं तर, कुठलही काम करताना त्यात मानसिक शांती राहिल याची काळजी घ्या. हवी तेवढी विश्रांती न केल्यामुळे थकवा किंवा डोळे जड वाटणार आहेत. नातेसंबंधाबद्दल सांगायचं झालं तर, तुम्ही नकळतपणे इतरांनाकडून अपेक्षा करणार आहात. नात्यात थोडा संयम बाळगा आणि इतरांचं म्हणणे ऐकून घ्या. प्रियजनांच्या छोट्या छोट्या गोष्टीच कौतुक केल्यास नात्यात गोडवा राहिल.

twitter
2/9

मूलांक 2

  या आठवड्यात तुम्ही कामात किंवा व्यवसायात लहान बदल करणार आहात. पण कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व तपासणी किंवा माहिती नक्की गोळा करा. नवीन योजना आखताना इतरांचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. मात्र आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. कोणालाही उधार देऊ नका. आरोग्याबाबतीत तुम्ही अनावश्यक चर्चा आणि नकारात्मक चर्चांपासून दूर रहा तरच तुमचं मानसिक आरोग्य ठीक राहील. इतरांचा ताण स्वत:वर घेऊ नका. दुसरीकडे प्रियजनांशी मोकळ्या मनाने संवाद साधल्याने तुमचे नाते ताजेतवाने राहण्यास मदत मिळेल. जर काही गैरसमज असतील तर ते सोडवण्याची ही सर्वोत्तम संधी असणार आहे. 

twitter
3/9

मूलांक 3

  या आठवड्यात तुमच्या मनात नवीन कल्पना येणार आहे. पण हा आठवडा हवेत किल्ले बांधण्याऐवजी भूतकाळातील कमतरता सुधारण्याचा राहणार आहे. शिवाय कामाच्या ठिकाणी अशी आश्वासने देऊ नका जी तुम्ही पूर्ण करण्यात तु्म्ही अपयशी ठरु शकता. पैशाच्या बाबतीत जलद नफ्याचा पाठलाग करण्याऐवजी तुमचे उत्पन्न स्थिर कसे राहिल यावर लक्ष द्या. मनातील विचार तुम्हाला अस्वस्थ करणारे असणार आहे. त्यामुळे मानसिक ताण जाणवणार आहे. नातेसंबंधाबद्दल सांगायचं झालं तर तुमच्या कुटुंबातील कोणीतरी तुम्हाला त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची अपेक्षा करू शकते. नातेसंबंधांमध्ये प्रामाणिकपणा ही तुमची खरी ओळख आहे.

twitter
4/9

मूलांक 4

  हा आठवडा खूप व्यवस्थित राहणार आहे. तुम्ही प्रलंबित कामे लवकरच मार्गी लागणार आहेत. तुम्हाला कागदपत्रे किंवा सरकारी कामात लक्षणीय यश मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, भविष्यासाठी नियोजन केल्याने तुम्हाला मानसिक शांती मिळणार आहे. सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये पैसे गुंतवणे भविष्यात फायदेशीर ठरणार आहे. काही गोष्टींसाठी हट्टी असणे तुम्हाला त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. तुमचा आत्मविश्वासच इतरांना तुमच्याकडे आकर्षित करतो. नातेसंबंधांमध्ये फक्त तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करू नका, तर थोडे प्रेम आणि आपुलकी देखील ठेवा नाहीतर तुम्ही नातेसंबंधात गडबड कराल. 

twitter
5/9

मूलांक 5

काही तरी नवीन करण्याचा प्रयत्न तुम्ही या आठवड्यात करणार आहात पण ते मार्गी लागणार नाही. कोणतेही महत्त्वाचे कागदपत्रे किंवा प्रवास योजना पुन्हा पुन्हा नीट पडताळून पुढे जा. आर्थिक शिस्त राखणे या आठवड्यात महत्त्वाचे ठरणार आहे. कुठलाही गोष्टीसाठी अनावश्यक खर्च करणे टाळा, नाहीतर बजेट गडबडेल. तुमच्या उर्जेची पातळी चढ-उताराची राहणार आहे. नात्यात तुमचे स्वातंत्र्य जपता, पण कधीकधी तुमचे अनियमित वर्तन तुमच्या प्रियजनांना गोंधळात टाकणारे राहील. नात्यात स्पष्टता राखा तर नातं मजबूत राहिल.   

twitter
6/9

मूलांक 6

Weekly Numerology

या आठवड्यात, तुमच्या घरातील किंवा ऑफिसमधील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या तुमच्या खांद्यावर पडण्याचे संकेत आहेत. लोक तुम्हाला योग्य दिशेने नेण्यासाठी तुमच्या सल्ल्या आणि मार्गदर्शनावर अवलंबून राहणार आहेत. तुमच्यात नेतृत्वगुण आहेत, पण स्वतःवर जास्त भार घेऊ नका. कौटुंबिक गरजांमुळे आर्थिक खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे तुमचं बजेटला धक्का बसणार आहे. तुमच्या मानसिक स्थितीचा तुमच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होणार आहे. जर तुम्ही आधीच नातेसंबंधात असाल, तर तुम्ही भविष्याबद्दल गंभीर निर्णय घेऊ शकता.

twitter
7/9

मूलांक 7

Weekly Numerology

खोल अंतर्दृष्टी आणि दीर्घकालीन विचार करण्यासाठी हा एक उत्तम आठवडा सिद्ध होणार आहे. इतरांनी अनेकदा दुर्लक्ष केलेल्या बारकाव्यांचे तुम्ही आकलन करण्यात यशस्वी होणार आहात. संशोधन, ऑडिट किंवा नवीन रणनीती विकसित केल्याने उत्कृष्ट परिणाम मिळणार आहे. कोणतेही आर्थिक बदल करण्यापूर्वी, तुमच्या बचतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी थोडा वेळ काढा. एकांतता तुम्हाला नवीन ऊर्जा देईल, पण स्वतःला जगापासून पूर्णपणे वेगळे करू नका. या आठवड्यात, तुम्हाला भावनांचा लाट येऊ शकतो. पण तुम्ही त्या शब्दात व्यक्त करू शकणार नाही. 

twitter
8/9

मूलांक 8

Weekly Numerology

कामाच्या ठिकाणी कामाचा दबाव वाढणार आहे. वरिष्ठ तुमच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून राहणार आहे. संयम बाळगा आणि कोणताही गटबाजी किंवा सत्ता संघर्ष सहभागी होऊ नका. कामाच्या ताणामुळे रात्रीची झोप उडणार आहे. तुमच्या कमकुवतपणा आणि आंतरिक भावना प्रियजनांसमोर व्यक्त केल्याने कधीकधी निष्ठा आणि प्रेम वाढण्यास मदत होणार आहे. 

twitter
9/9

मूलांक 9

Weekly Numerology

या आठवड्यात तुम्हाला समजेल की अलिकडच्या काही भूतकाळातील घटनांचा शेवट करणे किती महत्त्वाचे राहणार आहे. हा आठवडा भूतकाळ सोडून नवीन मार्ग स्विकारण्याचा असणार आहे. करिअरमध्ये कोणतेही मोठे यश मिळणार नसले तरी, लहान आणि सकारात्मक संधी तुमच्या दारावर नक्कीच ठोठावणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, भावनिकदृष्ट्या खर्च करणे टाळा आणि जुने कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करा. इतरांना क्षमा करण्याची सवय लावा; यामुळे तुमचा भार हलका होईल आणि तुम्हाला शांती मिळेल. तुमच्या भूतकाळातील कोणीतरी अचानक पुन्हा येऊ शकते किंवा जुनी भावनिक समस्या पुन्हा उद्भवणार आहे. जुन्या आठवणींवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, संपुष्टात आणणे आणि पुढे जाणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.   (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

twitter
पुढील
अल्बम

₹8000000000 ची म्हाडाची कमाई अवघ्या 150 दिवसांत.. सर्वसामान्यांनाही फायदा; नेमकं MHADA नं केलं काय?

पुढील अल्बम

&#039;सारा अर्जुनने ‘धुरंधर’नंतर कोणताही चित्रपट का स्वीकारला नाही?&#039;, दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा

'सारा अर्जुनने ‘धुरंधर’नंतर कोणताही चित्रपट का स्वीकारला नाही?', दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा

'सारा अर्जुनने ‘धुरंधर’नंतर कोणताही चित्रपट का स्वीकारला नाही?', दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा 9
₹8000000000 ची म्हाडाची कमाई अवघ्या 150 दिवसांत.. सर्वसामान्यांनाही फायदा; नेमकं MHADA नं केलं काय?

₹8000000000 ची म्हाडाची कमाई अवघ्या 150 दिवसांत.. सर्वसामान्यांनाही फायदा; नेमकं MHADA नं केलं काय?

₹8000000000 ची म्हाडाची कमाई अवघ्या 150 दिवसांत.. सर्वसामान्यांनाही फायदा; नेमकं MHADA नं केलं काय? 8
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट 8
सर्वांसमोर भारतीय क्रिकेटरच्या ओठांचा Kiss घेण्याची हिंमत करणारी ती कोण? मैदानातील खासगी क्षण Viral

सर्वांसमोर भारतीय क्रिकेटरच्या ओठांचा Kiss घेण्याची हिंमत करणारी ती कोण? मैदानातील खासगी क्षण Viral

सर्वांसमोर भारतीय क्रिकेटरच्या ओठांचा Kiss घेण्याची हिंमत करणारी ती कोण? मैदानातील खासगी क्षण Viral 12