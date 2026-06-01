/Weekly Tarot Horoscope : मानसिक तणाव, भूतकाळातील समस्या अन् बरंच काही...; तर या लोकांना मिळणार मन:शांती, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 1 to 7 June 2026 in Marathi : जून महिन्याचा पहिला आठवडा हा अनेक राशींसाठी अनेक संधी घेऊन आला आहे. काहींसाठी मानसिक तणाव, भूतकाळातील समस्या असं अनेक गोष्टींचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे. पण टॅरो कार्डचे संकेत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसे असणार आहेत, याबद्दल टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांनी सांगितलंय.
या आठवड्यात तुम्ही खंबीर दिसण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहात. चेहऱ्यावर हसू आणि मनात अनेक गोंधळ असणार आहे. तुम्हाला कोणाची तरी आठवण अस्वस्थ करणार आहे. काही गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडल्या नाहीत असं वाटणार आहे. पुढे जाण्याची गरज आहे पण तुमचं मन त्यासाठी तयार नसणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला थोडे हलके वाटणार आहे. कामाबद्दल किंवा आर्थिक बाबींबद्दलची एखादी चांगली बातमी मिळणार आहे.
या आठवड्यात लहानसहान गोष्टींमुळे तुमच्या भावना सहज दुखावल्या जाणार आहे. तुम्हाला एखाद्याचे शब्द आकर्षक वाटणार आहेत. पण पुढच्याच क्षणी ते गोंधळात टाकणार आहे. तुम्ही तुमच्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करु नका. काम आणि इतर जबाबदाऱ्या या आठवड्यात असणार आहे. सध्या स्वतःची इतरांशी तुलना केल्याने तुमच्या मनावर फक्त अधिक भार पडणार आहे.
या आठवड्यात तुमच्या मूडमध्ये चढ-उतार पाहिला मिळेल. काही गोष्टींबद्दल स्पष्टता येणार आहे. घर, नातेसंबंध किंवा वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित लहानसहान गोष्टीसुद्धा तुमच्या मनात अनेक विचार येणार आहेत. या आठवड्यात तुम्ही प्रतिक्रिया देण्यासाठी मागेपुढे पाहणार आहात. एखादी योजना अचानक बदलणार आहे. तुम्ही या आठवड्यात पूर्वीपेक्षा शांत असणार आहात.
तुमच्या मनात एखादे विचार अस्वस्थ करणार आहे. काही वेळा सर्व काही वाटेल आणि पुढच्या क्षणी गोंधळ झाल्यासारखं वाटणार आहे. विशेषतः नात्यांमध्ये, तुम्ही समोरच्या व्यक्तीच्या शब्दांचा आणि वागणुकीचा जास्त विचार करणार आहात. तुम्ही बाहेरून सामान्य असणार आहे. तुमच्या आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुम्ही पूर्वीपेक्षा कामावर किंवा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात.
मानसिक तणावातून आराम मिळणार आहे. मनातील गोष्टी आता स्पष्ट होणार आहे. एखाद्या नात्याबद्दल किंवा निर्णयाबद्दल स्पष्टता येणार आहे. कामाच्या आणि भविष्यातील नियोजनाच्या बाबतीतही सकारात्मक असणार आहे. एखादी नवीन संधी, संभाषण किंवा छोटा उपक्रम दीर्घकाळात फायदेशीर ठरणार आहे. या आठवड्यात नात्यांमध्ये भावना अधिक तीव्र असणार आहे.
एखाद्या वेदनेतून तुम्हाला सावरण्यास या आठवड्यात आधार मिळणार आहे. आता तुमच्या दु:खाचे ओझे कमी होणार आहे. जुन्या आठवणी त्रास देतील पण तुम्ही आता सावरणार आहात. तुमच्यामध्ये अधिक उर्जेचा संचार असणार आहे. फिरायला जाण्याच्या योजना आखणार आहात. आयुष्य हळूहळू मार्गी लागणार आहे.
तुम्ही जरी बाहेरून शांत वाट असाल तरी मनात गोंधळ वाटणार आहे. नातेसंबंध किंवा कुटुंबाशी संबंधित एखादी समस्या तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. न बोलता समोरच्याला बरंच काही समजून सांगण्याचा तुम्ही प्रयत्न करणार आहात. काही गोष्टी पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे तुम्हाला समजणार आहे. एखादे संभाषण, एखादे सत्य किंवा एखादी जाणीव तुमच्या मनात गोंधळ निर्माण करणार आहे.
या आठवड्यात तुम्हाला तुटल्याची भावना येईल. आजूबाजूला सगळं छान चाललं आहे तरी मनात उत्साहाची कमतरता वाटणार आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा परिस्थितीकडून तुमचा अपेक्षाभंग होणार आहे. भावनाच्या आहारी जास्त जाऊ नका. तुमचं लक्ष कामावर, तुमच्या ध्येयांवर ठेवा. तुम्हाला या आठवड्यात अधिक दृढनिश्चयी वाटणार आहे.
लोकांच्या सहवासातही तुम्हाला थोडं एकटं वाटणार आहे. बाहेरून शांत आणि संयमी दिसत असल्या तरी मनातून खूप गोंधळ सुरु असणार आहे. विशेषतः तुमचे भविष्य, स्थिरता किंवा वैयक्तिक आयुष्याबद्दल तुमचे मत बदलणार आहे. काही कामांमध्ये अडथळे येणार आहे. हा आठवडा तुम्हाला जरा नकारात्मक वाटणार आहे. पण हळूहळू गोष्टीला गती मिळणार आहे.
या आठवड्यात तुम्ही खंबीर दिसण्याचा प्रयत्न करणार आहात. पण जुन्या आठवणी तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. एखादे जुने नाते, एखादी आठवण किंवा एखादे अपूर्ण राहिलेले प्रकरण तुम्हाला अचानक भावूक करणार आहे. मात्र, यावेळी तुम्हाला एकाच जागी अडकून न राहणे हिताचे ठरणार आहे. प्रिय व्यक्तीचा सहवास तुम्हाला आनंद देणार आहे.
बदल स्वीकारण्यासाठी अजून तुमचं मन तयार नाही. पण काही गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. जुन्या गोष्टी सोप्या नसल्या तरी त्या करणे हिताचे ठरणार आहे. भावनिक दृष्टया तुम्ही थोडं अस्वस्थ असणार आहे. एखादा क्षण किंवा एखादा संभाषण तुमचा मूड चांगला करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी किंवा आर्थिक बाबतीत तणाव जाणवणार आहे.
जूनचा पहिला आठवडा तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या अजून कणखर करणार आहे. पूर्वी होणाऱ्या गोष्टींचा त्रास कमी होणार आहे. पण जुन्या भावना अधून मधून तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. पण त्यापासून तुम्ही स्वत:ला सावरण्यात यशस्वी होणार आहेत. तुमची धावपळ होण्याची शक्यता आहे. अनपेक्षित फोन कॉल्स किंवा संभाषणांमुळे तुमच्या मूडमध्ये बदलाव पाहिला मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)