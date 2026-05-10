/Weekly Tarot Horoscope : सिंह, वृश्चिक राशीच्या लोकांच्या जीवनात नवीन पर्वाची सुरुवात, तर या लोकांसाठी कठीण काळ; पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 11 to 17 May 2026 in Marathi : मे महिन्याचा दुसरा आठवडा हा साप्ताहिक टॅरो कार्डनुसार भावनिक स्पष्टता आणि बदलत्या प्राधान्यक्रमांचं संकेत देणार आहे. हा आठवडा वरवर पाहता शांत वाटत असला तरी, लोकांच्या मानसिक विचारांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदलचा असणार आहे. काही जण नवीन सुरुवातीसाठी या आठवड्यात तयार रहा. तर काही जण आता महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टी मागे सोडण्यासाठी मानसिक तयारी करा. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
या आठवड्याची सुरुवात नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने भरलेला असणार आहे. तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा किंवा एखाद्या जुन्या कल्पनेचा पुन्हा विचार करण्याचा विचार करणार आहात. तुम्हाला पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. पण यासाठी तुम्हाला जुन्या सवयी किंवा आसक्ती सोडावी लागणार आहे. तुम्हाला खूप हलके आणि अधिक निवांत वाटणार आहे. तुम्हाला अपेक्षित असलेले समाधान आणि आनंद अनुभवणार आहे.
या आठवड्यात तुम्हाला लोक थोडे शांत आणि अंतर्मुख राहणार आहात. तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, तुम्ही परिस्थितीचे सखोल विश्लेषण करणे पसंत करणार आहात. स्वतःसोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला मनःशांती मिळणार आहे. भविष्यासाठी एक स्पष्ट दृष्टी प्राप्त होणार आहे. तर संभाषणादरम्यान तुम्हाला सावधगिरी बाळगाची आहे. तुमच्या संवादात थोडा कटुता किंवा गैरसमज होणार आहे. भावनिक गुंतागुंत हाताळण्यासाठी संयम ठेवा.
या आठवड्यात तुम्हाला मानसिक आणि भावनिक दडपण जाणवणार आहे. तुम्ही बाहेरून शांत दिसण्याचा प्रयत्न कराल पण जबाबदारीचे ओझे असह्य असणार आहे. एकाच वेळी खूप जास्त कामे हाती घेतल्याने तुम्हाला थोडा थकवा जाणवणार आहे. सहकारी किंवा जवळच्या मित्रांसोबत समन्वय साधतानाही काही आव्हाने येणार आहे. सांघिक कामातील स्पष्टतेच्या अभावामुळे कामाचा वेग मंदावणार आहे. तुम्हाला फक्त हे ठरवायचे आहे की कोणत्या कामांसाठी खरोखरच तुमची ऊर्जा खर्च करणे योग्य असणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा संवेदनशीलता आणि अंतर्ज्ञानाने भरलेला असणार आहे. तुमच्या भावना तर्कापेक्षा अधिक अचूक असणार आहे. सर्जनशील कार्ये तुम्हाला गुंतवून ठेवणार असून आनंद देणारा असणार आहे. या आठवड्यात विश्वास हा एक महत्त्वाचा विषय असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जवळच्या व्यक्तीच्या हेतूंबद्दल शंका येणार आहे. तसंच नात्यांमधील लपलेली रहस्ये उघडकीस येणार आहे. तरीही, जर तुम्ही प्रामाणिक दृष्टिकोन ठेवला, तर तुमचे नातेसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. भीती सोडून सत्याचा सामना केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी हा शिस्त आणि कठोर परिश्रमाचा असणार आहे. सोपे मार्ग शोधण्याऐवजी, तुम्ही तुमची कौशल्यावर आणि कामात सुधारणा करा. हे समर्पण भविष्यातील मोठ्या यशाचा पाया घालणार आहे. तुम्ही भूतकाळातील निराशा किंवा पश्चात्तापावर मात करणार आहात. या सकारात्मक बदलामुळे तुमची विचारशक्ती अधिक व्यावहारिक आणि तीक्ष्ण होणार आहे.
तुम्हाला एखाद्या नवीन कल्पनेबद्दल किंवा दिशेबद्दल साशंक असल्याचे वाटणार आहे. एक नवीन सुरुवात तुम्हाला उत्साहित करणार आहे. पण तुमच्या मनात खोलवर संकोच रेंगाळत राहणार आहे. संपूर्ण माहिती मिळेपर्यंत थांबणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या सभोवताली एक सुखद आणि स्थिर वातावरण असणार आहे. कौटुंबिक बाबी आणि जवळचे नातेसंबंध तुम्हाला मानसिक बळ आणि शांती देणार आहे.
या आठवड्यात तुम्हाला जुन्या सवयी किंवा नकारात्मक बंधनांपासून मुक्त वाटणार आहे. आपले स्वातंत्र्य ओळखून त्याचा आनंद तुम्ही साजरा करणार आहात. तुम्हाला सशक्त वाटणार आहात. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगावेसे वाटणार आहे. एक नवीन आणि अचूक समज तुमचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलणार आहे. ज्या गोष्टी पूर्वी गोंधळात टाकणाऱ्या होत्या, त्यांची उत्तरे अचानक स्पष्ट होणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा भावनिकदृष्ट्या थोडा त्रासदायक ठरणार आहे. भूतकाळातील जुन्या जखमा किंवा कटू आठवणी पुन्हा उफाळून येणार आहे. या भावनांना दाबून ठेवण्याऐवजी, त्यांना बाहेर पडू द्या आणि तुम्ही मोकळे व्हा. तर तुमची व्यावहारिक बाजू खंबीर आणि स्थिर असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडणार आहात. स्वतःला थोडी विश्रांती देण्याची आणि मनःशांती मिळवण्याची हीच वेळ असणार आहे.
तुमच्यासाठी या आठवड्यात कोणतेही मोठे पाऊल उचलण्यापूर्वी संकोच वाटणार आहे. तुम्हाला बदल हवा आहे. पण तुम्ही काही चुकीचा निर्णय तर घेत नाही अस विचार करुन मागे सरता. पण घाईघाईने नवीन गुंतवणूक करणे किंवा मोठी वचनबद्धता देऊ नका. कौटुंबिक स्थैर्य आणि दीर्घकालीन ध्येये ही तुमची प्राथमिकता या आठवड्यात असू द्या. घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी किरकोळ मतभेद होणार आहे. पण ते तात्पुरते राहणार आहे. संयम आणि सहनशीलता तुम्हाला अनावश्यक संघर्ष टाळा.
या आठवड्यात तुम्हाला सन्मान किंवा त्यांच्या कामात लक्षणीय प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या मनात कुठेतरी भूतकाळाशी नाते जपणार आहात. जुन्या आठवणींमुळे तुम्ही भावुक होणार आहात. अशी एखादी परिस्थिती येणार, जी सोडण्यासाठी तुम्ही पूर्णपणे तयार नसाल. पण, पुढे जाण्याची वेळ आली आहे, हे तुमच्या अंतर्ज्ञानाला माहीत असणार आहे.
तुम्हाला या आठवड्यात आर्थिक परिस्थितीबद्दल किंवा भविष्याबद्दल थोडी चिंता वाटणार आहे. ज्या गोष्टी पूर्वी सुरक्षित वाटत होत्या, त्या आता थोड्या अस्थिर वाटणार आहे. आपल्या योजनांचा आढावा घेण्याची हीच योग्य वेळ असणार आहे. तसंच तुमच्या स्वभावात एक मृदुता आणि ताजेपणा असणार आहे. तुम्ही लोकांना आणि परिस्थितीला एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहणार आहात. तुमच्या कामावर विश्वास ठेवा, मेहनतीचे फळ लवकरच दिसून येईल.
तुमच्यासाठी हा आठवडा जरा गोंधळाचा असणार आहे. दोन कल्पना किंवा दोन पर्याय निवडण्यामध्ये तुम्ही गोंधळणार आहात. या द्विधा मनस्थितीमुळे तुमचा वेग थोडा मंदावणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यासाठी स्वतःवर दबाव आणू नका. तरीही, आशा आणि सकारात्मक ऊर्जा तुमच्या सभोवताली कायम राहणार आहे. तुम्हाला आतून बरे वाटणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)