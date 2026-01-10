Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? 'या' लोकांनी मात्र संयम राखावा...
Weekly Tarot Horoscope Prediction 12 to 18 January 2026 in Marathi : टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार जानेवारीच्या या आठवड्यात गजकेसरी राजयोग प्रभावी हा 12 राशीच्या लोकांवर राहणार आहे. चंद्र धनु राशीत प्रवेश करणार असून गुरु राशीसोबत तो समसप्तक निर्माण होणार असून ज्यामुळे गजकेसरी योग तयार होणार आहे. मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने या ग्रहांच्या युतीमुळे अनेक राशींना सौभाग्य मिळणार आहे. असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा ठरणार आहे, हे जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून