Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? 'या' लोकांनी मात्र संयम राखावा...

Weekly Tarot Horoscope Prediction 12 to 18 January 2026 in Marathi : टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार जानेवारीच्या या आठवड्यात गजकेसरी राजयोग प्रभावी हा 12 राशीच्या लोकांवर राहणार आहे. चंद्र धनु राशीत प्रवेश करणार असून गुरु राशीसोबत तो समसप्तक निर्माण होणार असून ज्यामुळे गजकेसरी योग तयार होणार आहे. मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने या ग्रहांच्या युतीमुळे अनेक राशींना सौभाग्य मिळणार आहे. असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा ठरणार आहे, हे जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Jan 10, 2026, 04:51 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

हा आठवडा या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी उत्तम राहणार असून त्यांची प्रशंसा होणार आहे. तुम्हाला प्रगतीच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे. तुमचा सर्जनशील कामांकडे अधिक कल असणार आहे. या आठवड्यात, मालमत्ता, घर किंवा कौटुंबिक बाबींशी संबंधित तुम्ही नवीन सुरुवात करणार आहात. पण, प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अधिक संयम बाळगावा लागणार आहे. या आठवड्यात तुमचा आदर वाढणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा बराच चांगला राहणार आहे. कोणतेही जोखीम किंवा नवीन प्रयोग या आठवड्यात टाळणे हिताचे ठरणार आहे. तुम्ही सहकारी आणि मित्रांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवावे लागणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. जो भविष्यात उपयुक्त सिद्ध होणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने, आठवडा थोडा कमकुवत राहणार आहे. थंडीमुळे तुम्हाला खोकल्याशी संबंधित समस्या जाणवणार आहे. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला भेटण्याची संधी मिळणार आहे.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा थोडा खर्चिक असणार आहे. आज तुम्हाला अस्थिर किंवा चिडचिडे वाटणार आहे. तुमचा स्वभाव थोडा आक्रमक राहणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या नातेसंबंधांवर परिणाम पाहिला मिळणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या वैवाहिक जीवनात तुम्हाला मिश्र अनुभव येणार आहे. या आठवड्यात यशासाठी नेहमीपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नातेसंबंध, संधी आणि विरोध हे सर्व एकाच वेळी तुमच्या आयुष्यात येणार आहे, म्हणून संतुलन राखणे महत्त्वाचे असणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

जानेवारीच्या या आठवड्यात तुम्हाला सजावट आणि संयमाचे विशेष पालन करावे लागणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांशी चांगले समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. रविवारी वैयक्तिक किंवा भावनिक क्षेत्रात निराशा जाणवणार आहे. म्हणून, तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. संयम आणि समजूतदारपणाने, गोष्टी हळूहळू तुमच्या बाजूने असणार आहे.  

सिंह (Leo Zodiac)

आठवड्यात तुमच्या कामासह आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. कौटुंबिक पाठबळ आनंद आणि समाधान देणार असणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा, कारण यामुळे तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला संयम आणि समजूतदारपणा दाखवावा लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा आणि त्यांना खात्री द्या की तुम्हाला त्यांची खूप काळजी आहे. या आठवड्यात तुमचे नाते मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

तुमच्यासाठी हा आठवडा अत्यंत शुभ आणि प्रभावशाली ठरणार आहे. तुमचे व्यक्तिमत्व, करिष्मा आणि सर्जनशील प्रवृत्ती त्यांच्या शिखरावर राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात अधिक रस वाटणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, हा आठवडा तुमचे नातेसंबंध मजबूत करणार आहे. व्यावसायिकांसाठी, हा आठवडा वरदान ठरणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला यशाच्या अनेक चांगल्या संधी मिळणार आहेत.

तूळ (Libra Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे कारण भागीदारी आणि सामायिक काम सकारात्मक असणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभे राहावे लागणार आहे. तुम्ही सध्या विकसित करत असलेले काम आणि संबंध भविष्यात खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. या काळात तुमचे सहकार्य आणि पाठिंब्याची आवश्यकता राहणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात प्रवास करण्यास उत्सुक राहणार आहे. जर तुम्ही बाहेर जात असाल तर तुमच्या घराच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य तयारी करा. प्रेमाच्या बाबतीत, घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक राहणार आहे, ज्यामुळे मानसिक आराम मिळणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्यात सर्वांशी व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. यावेळी तुमच्या स्थिती आणि प्रतिष्ठेचा देखील विचार करावा लागणार आहे. तुम्हाला भावनिक होणे टाळावे लागणार आहे. हा आठवडा रोमँटिक आणि प्रेमाने भरलेला असणार आहे. रविवार घर, कुटुंब, सुरक्षितता आणि चिंतांवर लक्ष केंद्रित करण्यात जाणार आहे. ताणतणाव टाळण्याचा प्रयत्न करा. संतुलित दृष्टिकोन तुम्हाला योग्य दिशेने घेऊन जाणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

  या लोकांसाठी हा आठवडा सौम्यता, शहाणपणा आणि प्रगतीने भरलेला राहणार आहे. या आठवड्यात व्यावसायिकांनाही वाढ आणि नवीन यश मिळणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामं पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या काही जुन्या सवयी सोडावे लागेल नाहीतर तुमचे नुकसान होईल. तर आर्थिक परिस्थितीबद्दल अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुमच्यासाठी जानेवारीचा हा आठवडा सामान्य राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही संशोधनात अधिक व्यस्त राहणार आहात. शुक्रवार आणि शनिवारी तुमच्या महत्त्वाकांक्षा उघडपणे व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होणार आहे. नवीन आणि फायदेशीर संबंध निर्माण होणार आहे. आरामशीर आणि संघटित पद्धतीने कामे केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहे.   

मीन (Pisces Zodiac)

तुम्ही या आठवड्यात थोडे आक्रमक असणार आहात, ज्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या वैवाहिक जीवनात मिश्र अनुभव येणार आहे. तर विद्यार्थ्यांनी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांमध्ये संयम आणि विवेक बाळगा. कारण येणाऱ्या काळात तुम्हाला फायदा होणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

