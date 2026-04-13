Weekly Tarot Horoscope : पैसा, नवीन नोकरी...इक्रीमेंट... नातेसंबंध; कोणासाठी कठीण तर कोणासाठी आनंदाचा हा आठवडा, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 13 to 19 April 2026 in Marathi : हा आठवडा अनेकांसाठी नवीन ऊर्जा घेऊन आला आहे. आयुष्यातील जुना गोंधळ दूर होऊन गोष्टी अगदी स्पष्ट होणार आहे. ही गोष्ट तुमच्या जीवनात सकारात्मकता घेऊन येणार आहे. साप्ताहिक टॅरो राशीभविष्यानुसार, अनेक लोक पूर्ण ऊर्जेने पुढे वाटचाल करणार आहेत. दरम्यान, काहींच्या डोक्यावरील जुने ओझे मागे पडणार आहे.  तर काही लोकांनी फक्त तुमच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा आणि तुमच्या भावनांशी प्रामाणिक रहा, बाकी गोष्टी मार्गी लागतील. असा हा 13 ते 19 एप्रिलचा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर डॉ.

Neha Choudhary | Apr 13, 2026, 09:27 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या आठवड्यात तुमच्या ऊर्जेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे. आतापर्यंत भावना तुमच्या रस्ता अडवत होते, यातून बाहेर पडून तुम्ही पुढे वाटचाल करणार आहात. आता तुम्ही येणारे आव्हान स्वीकारण्यास तयार आणि त्यासाठी अधिक सक्रिय आहे, असं जाणवणार आहे. विशेषतः तुमच्या करिअर आणि आर्थिक बाबतीत, तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी प्रेरणा मिळणार आहे. पण भूतकाळातील समस्या तुम्हाला निराश करणार नाहीत, ज्यामुळे तुम्ही केवळ नवीन सुरुवातीवर तुम्ही लक्ष देणार आहात. घाईघाईने निर्णय घेणे हा या राशीच्या स्वभाव आहे, पण तुमची ऊर्जा योग्य ठिकाणी गुंतवल्यास तुम्ही प्रगतीकडे वाटचाल कराल. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

तुमच्यासाठी हा आठवडा भावनिक आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून खूप महत्त्वाचा असणार आहे. आयुष्यात होणार बदलाला स्वीकारणे तुम्हाला थोडं कठीण जाणार आहे. पण या काळात भावनांबद्दलची तुमची समज अधिक सखोल होणार आहे. ही समज तुम्हाला आतापर्यंत त्रास देणाऱ्या गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. त्यासोबत तुमच्या निर्णयावर तुम्हाला ठाम राहावे लागणार आहे. प्रत्येक जण तुमच्या मतांशी सहमत नसेल तरीही त्या निर्णयावर ठामपणे उभे राहा. तसंच तुमची भावनिक संवेदनशीलता आणि तुमचे सामर्थ्य यांच्यात संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी गोंधळाचा असणार आहे. नेमकं काय करावे हे तुम्हाला समजणे कठीण जाणार आहे. जास्त विचार आणि आत्मशंकेमुळे लहानसहान गोष्टीसुद्धा क्षुल्लक जाणवणार आहे. पण काळजी करू नका, ही नकारात्मक ऊर्जा लवकरच दूर होणार आहे. एकदा का तुम्हाला तुमच्या क्षमतांची जाणीव झाली की, तुम्ही प्रत्येक परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यास सक्षम असणार आहात. मग हा आठवडा जसजसा पुढे जाईल तुमच्यातील आत्मविश्वास परत येणार आहे. तुम्हाला तुमच्या सामर्थ्याची जाणीव होणार आहे. तुम्ही त्यांचा प्रभावीपणे वापर करा. मित्र आणि प्रियजनांची सोबत तुम्हाला प्रचंड दिलासा आणि आनंद मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

  या आठवड्यात तुमची स्वावलंबनाची आणि आत्मसन्मानाची भावना वाढणार आहे. तुम्ही स्वतःवर अधिक चांगला विश्वास ठेवायला आणि तुमच्या निर्णयांवर ठाम राहायला शिकवणार आहे. तर जुन्या आठवणी किंवा जुने मित्र पुन्हा भेटणार आहेत. ज्यामुळे तुम्हाला आनंद आणि दिलासा मिळणार आहे.  तुम्ही आता तुमच्या आयुष्यातील एका कठीण भावनिक टप्प्यातून बाहेर पडण्यास मदत मिळणार आहे. ज्या गोष्टी पूर्वी खूप जास्त असल्याचे वाटत होतं. आता त्यांचा प्रभाव आता कमी असणार आहे. जखमा एका रात्रीत भरत नाहीत, पण तुम्ही योग्य मार्गावर वाटचाल करणार आहात. हा बदल तुम्हाला भविष्यात अधिक सामर्थ्याने आणि स्थिरतेने पुढे जाण्यास फायदेशीर ठरणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्यात तुम्ही एका कणखर नेत्याच्या ऊर्जेने परिपूर्ण राहणार आहात. पण तुम्ही एक निर्णय गेल्या काही दिवसांपासून पुढे ढकलत आहात. संकोचामुळे प्रगतीचा मार्गावर पुढे जाण्यापासून स्वत:ला थांबवू नका. खरंतर तुम्ही सक्षम आहात पण जेवढा विलंब कराल तेवढं अनिश्चितता वाढेल.  सकारात्मक बाब म्हणजे तुमची मेहनत आणि समर्पण अविचल राहणार आहे. सध्या सर्व काही निराशाजनक वाटत असलं तरी, तुम्ही तुमच्या ध्येयांच्या दिशेने काम करणार आहात. एकदा तुम्ही निर्णय घेतला की, तुमच्या प्रगतीचा मार्ग स्पष्ट आणि प्रभावी राहणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

   या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कामात किंवा दैनंदिन जीवनात काही स्पर्धा किंवा तणावाचा जाणवणार आहे. या परिस्थिती तुमच्या संयमाची परीक्षा घेणार आहेत. पण त्याच वेळी त्या तुम्हाला तुमच्या मार्गावर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रोत्साहन देखील मिळणार आहे. अनावश्यक संभाषणे टाळून आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित हे फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची शिस्त आणि सातत्यपूर्ण कार्यशैली ही तुमची सर्वात मोठी ताकद राहणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आशेचा एक नवीन किरण उगवणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

तुमच्या आयुष्यात एक नवीन भावनिक सुरुवात या आठवड्यात पाहिला मिळणार आहे. जी ताजेपणा आणि नवीन शक्यता तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. हे एखाद्या नात्याशी किंवा तुमच्या स्वतःच्या विचारांमधील बदलाशी संबंधित असणार आहे. पण सावध रहा, जर परिणाम लगेच दिसले नाहीत, तर तुम्हाला थोडी अस्वस्थता जाणवणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही थांबून आराम करणे आवश्यक आहे. तुम्ही कदाचित खूप प्रयत्न करत असाल, पण त्याचे फळ मिळत नसेल, ज्यामुळे निराशा होणार आहे. पण थोडा वेळ विश्रांती घेतल्याने तुम्हाला स्पष्टता मिळणार आहे. अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊन पुढे जाण्यास मदत होणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या आठवड्यात तुम्हाला मागे खेचणाऱ्या सवयी किंवा आसक्ती ओळखण्याचा आहे. तुम्ही ज्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत आहात, ती तुम्हाला स्पष्टपणे दिसणार आहेत. सुरुवातीला हे थोडे विचित्र वाटणार आहे, पण तुमच्या प्रगतीसाठी ही जाणीव अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. तुमच्या नात्यांमध्ये आनंद आणि भावनिक शांती मिळणार आहे. आपल्या प्रियजनांशी मनमोकळेपणाने बोलल्याने आणि गोष्टींकडे सखोलपणे पाहिल्याने तुम्हाला स्वतःला समजून घेण्यास मदत मिळणार आहे. जेव्हा तुम्ही सत्याचा सामना कराल, तेव्हाच तुम्हाला तुमच्या जीवनात स्पष्टता लाभणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या आठवड्याची सुरुवात थोडी भावनिक राहणार आहे. तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे न घडलेल्या एखाद्या गोष्टीमुळे तुम्ही विचारात पडणार आहात. पण काळजी करू नका, ही मनस्थिती केवळ तात्पुरती राहणार आहे. जसजसे दिवस जातील, तसतसे तुमच्या जीवनात स्थिरता येणार आहे. तुम्ही व्यावहारिक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा. तुमचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढणार आहे. तुम्ही चिकाटी ठेवल्यास, तुमच्या मेहनतीसाठी तुम्हाला प्रशंसा किंवा यश मिळणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांसाठी जुन्या आणि अनावश्यक गोष्टी सोडून पुढे जाणे हिताचे ठरणार आहे. पण हो, हा कुठलाही घाईचा निर्णय नसून, भावनिक स्पष्टतेचे लक्षण असणार आहे. जुन्या गोष्टी सोडून दिल्याने नवीन आणि चांगल्या गोष्टींसाठी जागा आयुष्यात तयार होणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या आणि होत असलेल्या बदलांमध्ये संतुलन साधण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवल्यास तुम्हाला हे बदल शांतपणे हाताळण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुम्ही या आठवड्यात स्थिरता आणि दीर्घकालीन ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर द्या. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि कौटुंबिक बाबींबद्दल खूप सुरक्षित वाटणार आहे. आयुष्य आता योग्य दिशेने जात असल्याची जाणीव तुम्हाला होणार आहे. काही काळापासून धुमसत असलेले कोणतेही संघर्ष किंवा तणाव आता मार्गी लागणार आहे. तुम्ही वाद जिंकण्याऐवजी तिथे शांत राहणे योग्य ठरणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तुमचे मन इतरांसाठी अधिक खुले होणार आहे. ज्यामुळे तुमचे नातेसंबंध अधिक दृढ होण्यास मदत मिळणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

  या आठवड्यात तुमच्यासमोर अनेक पर्याय असतील त्यामुळे तुम्हाला थोडं गोंधळल्यासारखं वाटणार आहे. त्यात काही स्पष्टता दिसत नसल्याने तुम्हाला निर्णय घेण्यास अडचणी येणार आहे. यामुळे तुम्हाला त्रास होणार आहे. पण लवकरच एखादी नवीन कल्पना किंवा स्फूर्ती तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवणार आहे. तुम्ही पहिलं पाऊल टाकताच, सर्व गोंधळ दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. एक लक्षात ठेवा कृती करा, नुसते बसून राहिल्याने मार्ग सापडणार नाही.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

