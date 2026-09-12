/Weekly Tarot Horoscope : थोड़ी खुशी थोड़ा गम, कन्या आणि कुंभ राशींवर बसणार बाप्पाचा आशिर्वाद, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Tarot Horoscope Prediction 14 to 20 September 2026 in Marathi : हरतालिका, गणेश चतुर्थी आणि ऋषिपंचमीचा हा आठवडा करिअर, नोकरी, पैसा, नातेसंबंध, कुटुंबासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी अनेक राशींना त्यांना लाभदायक ठरणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व 12 राशींसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझाकडून
या आठवड्याची सुरुवात विश्रांती आणि ताजेतवानेही होणार आहे. भूतकाळातील कामाचा किंवा मानसिक दबाव तुम्हाला थोडे एकांतवासात जावं असं वाटणार आहे. हे एकटेपणा तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. तुमच्या विश्वासातील व्यक्तीशी बोलणे विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. कामाचा वेग मंदावणार आहे. सध्या केवळ अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. तुम्हाला तुमचा दृष्टिकोन, वेळेचे व्यवस्थापन किंवा कामाच्या प्राधान्यक्रमात बदल करावे लागणार आहे. या आठवड्यात मोठी उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी लहान उद्दिष्ट्ये ठरवणे उत्तम ठरणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी भावनिकदृष्ट्या सकारात्मक ठरणार आहे. जवळच्या प्रिय व्यक्तीसोबत संभाषण सौम्य राहणार आहे. दीर्घकाळ दाबून ठेवलेल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी मिळणार आहे. अविवाहित व्यक्तींनाही संभाषण हळूहळू रंजक वाटणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या भावना ही तुमची ताकद असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती थोडी गोंधळात टाकणारी राहणार आहे. टीममधील जबाबदाऱ्या अस्पष्ट राहणार आहे. सहकार्याचा अभाव किंवा कामाच्या पद्धतींमधील फरक यामुळे समस्या निर्माण होणार आहे.
या आठवड्यात तुम्हाला स्थिरता आणि सुरक्षिततेच्या भावना निर्माण होणार आहे. तुम्ही आर्थिक व्यवहार, घर किंवा नोकरीच्या जबाबदाऱ्या उत्तम सांभाळणार आहात. कुटुंबाकडून भावनिक आधार मिळणार आहे. जवळच्या व्यक्तीकडून थोडी मदत मिळणार आहे. तुमच्या एका नवीन कल्पनेला गती मिळणार आहे. एखादे जोडधंद्याचे काम किंवा नवीन करिअरची सुरुवात होणार आहे. अनेक दिवसांपासून मनात रखडलेला विचाराला सत्यात आणण्यासाठी उत्तम वेळ असणार आहे.
या आठवड्यात एखाद्या नात्यात तुम्हाला अस्वस्थता जाणवेल. तुमच्या भावनांना गांभीर्याने घेतलं जाणार नाही. काही काळासाठी सामाजिक संबंधांपासून दूर राहणार आहात. एखादी नवीन पर्याय किंवा चर्चा समोर येणार आहे. तुमची भावनिक ऊर्जा दुसऱ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. केवळ संधी मिळावी म्हणून होकार देऊ नका. ती तुमच्या सध्याच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रमांशी जुळून घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)