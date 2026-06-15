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Weekly Tarot Horoscope : थोड़ी खुशी थोड़ा गम, नवीन संधी पण आर्थिक संकट, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा आहे हा आठवडा?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 15, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:14 PM IST

Weekly Tarot Horoscope Prediction 15 to 21 june 2026 in Marathi : अधिक मासाचा सोमवारी शेवटचा दिवस आहे. या आठवड्यात विनायक चतुर्थी असणार आहे. हा आठवडा काही राशींच्या लोकांसाठी थोड़ी खुशी तर काहींसाठी थोड़ा गम घेऊन आला आहे. हा आठवडा अनेक राशींना त्यांच्या विचार, नातेसंबंध आणि भविष्यातील निर्णयांमध्ये एक नवीन दिशा देणारा असणार आहे. काहींसाठी जुने विषय पुन्हा समोर येऊ शकतात, तर इतरांना प्रगतीसाठी नवीन संधी मिळणार आहे. चला मग हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझाकडून

Weekly Tarot Horoscope1/1

मीन (Pisces Zodiac)

 

या आठवड्याची सुरुवात कुटुंब, आर्थिक बाबी किंवा भविष्यातील सुरक्षिततेशी संबंधित विचारांनी होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनातील स्थिरतेवर आणि दीर्घकालीन योजनांवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. अनेक पर्याय किंवा शक्यता देखील समोर येणार आहे. ज्यामुळे कोणती दिशा सर्वोत्तम आहे हे ठरवणे कठीण होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात तुमचे मन वेगवेगळ्या विचारांमध्ये भरकटू शकते. प्रत्येक संधी आकर्षक वाटेल, त्यामुळे घाईचे निर्णय घेऊ नका. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमची दिशा अधिक स्पष्ट होणार आहे. तुमच्या ध्येयावरील तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुम्ही आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेणार आहात. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
horoscope
tarot
prediction

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