Weekly Tarot Horoscope : नातेसंबंध, करिअर आणि पैसा...अधिकमासाचा पहिला आठवडा तुमच्यासाठी कसा जाणार?, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 18, 2026, 02:39 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:39 PM IST

Weekly Tarot Horoscope Prediction 18 to 24 May 2026 in Marathi :  दर तीन वर्षांनंतर अधिक मास येत असतो. यंदा अधिक मास हा 17 मे पासून 15 जूनपर्यंत असणार आहे. तर अधिक मासाचा पहिला आठवडा हा काही राशींच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ असणार आहे. ग्रह आणि नक्षत्राची या आठवड्यातील स्थितीनुसार हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

तुमचे लक्ष भावनिक खोली आणि सामायिक बाबींवर केंद्रित करणार आहे. तुम्हाला आशावादी वाटणार आहे. तुमच्या शिकण्याच्या क्षमतेला चालना मिळणार आहे. तर करिअर आणि जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. तुमची कार्यक्षमता आणि दृढनिश्चय वाढवणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही थोडे संवेदनशील राहणार आहे. त्यामुळे, विचार न करता प्रतिक्रिया देऊ नका.

हा आठवडा कुटुंब, नातेसंबंध आणि भागीदारीसाठी महत्त्वाचे असणार आहे. भावनिक तीव्रता आणि आर्थिक जागरूकता तुम्हाला या आठवड्यात पाहिला मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे. तुम्ही सहलीचे नियोजन करणार आहात. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकणार आहे. नेटवर्किंग आणि संवादासाठी हा आठवडा उत्तम असमार आहे. हा आठवडा मोठे वैयक्तिक निर्णय घेण्यासाठी स्पष्टता येणार आहे. 

हा आठवडा, तुमचे कामावरील लक्ष अधिक असणार आहे. तुमच्या दैनंदिन कामावर सर्वात जास्त लक्ष देणार आहात. तसंच नातेसंबंध आणि भावनिक संवेदनशीलता वाढणार आहे. पैसा आणि भावनिक खोलीवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. या आठवड्यात तुम्हाला शिस्त पाळायची आहे. तुम्हाला तुमच्या जबाबदाऱ्या अत्यंत काळजीपूर्वक पार पाडाव्या लागणार आहेत. 

तुमची वाढलेली सर्जनशीलता सर्वांना या आठवड्यात आवडणार आहे. तुम्ही मोठ्या आत्मविश्वासाने काम पूर्ण करणार आहात. तुमचं आरोग्य आणि दैनंदिन दिनचर्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. नातेसंबंध आणि भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे. नवीन कल्पना तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. अनपेक्षित योजनांमुळे फायदा होणार आहे. हा आठवडा संवाद, सर्जनशीलता आणि सामाजिक संबंधांसाठी उत्कृष्ट असणार आहे. 

तुमचं लक्ष घर आणि भावनिक समाधानाकडे असणार आहे. तुमच्यामधील सर्वजनशीलता वाढणार आहे. तुमच्या कामाच्या नित्यक्रमावर परिणाम होणार आहे. तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुम्हाला आर्थिक आणि व्यावहारिक बाबींसंबंधी निर्णय घेणार आहात. तुमच्या जीवनात स्थिरता आणणार असून सखोल विचार करणार आहेत. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

