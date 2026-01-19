Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवड्यात या लोकांवर राहणार गणरायाची कृपा; 'या' लोकांसमोर येणार संकटं...
Weekly Tarot Horoscope Prediction 19 to 25 January 2026 in Marathi : टॅरो कार्डची गणनेनुसार जानेवारीचा तिसरा आठवडा अतिशय शुभ असणार आहे. या आठवड्यात बुधादित्य राजयोग खास करुन पाच राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक आणि शुभ ठरणार आहे. प्रगती, यश आणि फायदेशीर असा हा योग तुमच्यासाठी कसा ठरणार आहे. असा हा आठवडा कोणासाठी शुभ आणि कोणासाठी संकटाचा ठरणार आहे, हे जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून
Neha Choudhary | Jan 19, 2026, 10:52 AM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
या लोकांसाठी आठवडा सामान्य राहणार आहे. पण काही कारणास्तव तुम्ही थोडे आक्रमक असणार आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत, हा आठवडा थोडासा मिश्रित राहणार आहे. याचा अर्थ असा की तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी किरकोळ कारणांवरून मतभेद होण्याचे संकेत मिळतात. या आठवड्यात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
या लोकांनी या आठवड्यात त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चांगला समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करा. त्यांच्या मदतीने तुम्ही कोणतेही मोठे प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी कामात अपयश आल्याने तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. तुमच्या स्वतःच्या अनुभवांमधून अंतर्दृष्टी घेण्याचा सल्ला देण्यात येणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
या आठवड्यात तुमचे लक्ष तुमच्या आरोग्यावर असणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या आयुष्यात खूप आनंद आणणार आहे. सध्या जास्त पैसे खर्च करणे टाळा. या आठवड्यात, तुमच्या जोडीदारासोबतच्या तुमच्या नात्यात काही चढ-उतार येणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. त्यांना कधीही असे वाटू देऊ नका की तुम्हाला त्यांची काळजी करत नाही.
तूळ (Libra Zodiac)
ही लोक या आठवड्यात विशेषतः प्रभावशाली असणार आहेत. तुम्ही या आठवड्यात अनेक कलात्मक प्रयत्नांमध्ये सहभागी होणार आहात. विद्यार्थ्यांना हा आठवडा खूप शुभ आणि फलदायी असणार आहे. अभ्यासात तुमची आवड वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. प्रेमाच्या बाबतीत, हा आठवडा तुमचे नातेसंबंध मजबूत करणार आहे. तुम्हाला व्यवसायात नफा आणि वाढ दोन्हीच्या संधी मिळणार आहे. तुम्ही हळूहळू विजयाकडे वाटचाल करणार आहात.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
या लोकांनी या आठवड्यात शक्य तितका वेळ घरी घालवा. जर तुम्ही बाहेर जाण्याची योजना आखत असाल तर तुमच्या घराची सुरक्षा सुनिश्चित करा. कौटुंबिक वाद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल, तुमचं प्रेम व्यक्त करण्यात घाई करू नका; तुम्हाला प्रेम म्हणून समजणाऱ्या भावना केवळ आकर्षण असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाबद्दल बोलायचं झालं तर, या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक राहणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुमचं या आठवड्यात मुलांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. कायदेशीर बाबींमध्ये कोणतीही निष्काळजीपणा टाळा. फक्त लक्षात ठेवा की या आठवड्यात, करिअर असो किंवा कौटुंबिक जीवन, पाठिंबा आणि सहकार्य अनुकूल परिणाम देणारे असणार आहे. नवीन संबंध फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक योजना राबवल्या जाणार आहेत. नवीन काम होण्याची शक्यता आहे. वाहनातून दुखापत होण्याचा धोका आहे, म्हणून गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून मदत मिळू शकते.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या आठवड्यात या लोकांचं उत्पन्न वाढणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने,आजचा काळ तुमच्यासाठी आणि तुमच्या आईसाठी कठीण असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. हा काळ मीडियाशी संबंधित क्षेत्रातही फायदेशीर ठरणार आहे. याचा अर्थ मीडियामध्ये काम करणाऱ्यांना विशेष फायदे मिळणार आहेत. या आठवड्यात तुम्ही अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटणार आहात.
