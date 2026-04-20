Weekly Tarot Horoscope : नातेसंबंधात तणाव, पण या लोकांसाठी नवीन आशा, आकांक्षाचा हा आठवडा, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य
Weekly Tarot Horoscope Prediction 20 to 26 April 2026 in Marathi : टॅरोकार्डनुसार एप्रिलचा हा आठवडा थोडा कठीण तर थोडा सकारात्मक असणार आहे. जुनं मागे सोडून नवीन गोष्टीकडे वाटचाल करण्याची ही वेळ असणार आहे. गोंधळातून निर्णय चुकीचे होऊ शकतात. पण काहींसाठी हा आठवडा सुवर्ण संधी घेऊन आला आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
Neha Choudhary | Apr 20, 2026, 02:52 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
हा आठवडा तुमच्यासाठी आव्हानात्मक असणार आहे. तुम्हाला थोडं एकटं किंवा असुरक्षित वाटणार आहे. तुमच्या मनात शंका किंवा प्रियजनांपासून भावनिक दुरावा जाणवेल. पण हा काळ जास्त वेळ नसणार आहे. लवकरच ही स्थिती बदलणार असून तुम्हाला पुन्हा मनशांती मिळणार आहे. तुम्ही एका नव्या पर्वाला सुरुवात करणार आहात. नवीन ऊर्जा आयुष्यात सकारात्मक वाटणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप जास्त दडपण आणणारा असणार आहे. तुम्हाला आज जरा अनिश्चित वाटणार आहे. आयुष्यात दिलासा आणि स्पष्टता तुमच्यासाठी सकारात्मक बदल आणणार आहे. काही गोष्टी रातोरात बदल नसतात पण तुम्ही योग्य दिशेने वाटचाल करणार आहात. तुमच्या मनात शिकण्याची एक नवीन संधी मिळणार आहे. हा आठवडा जागरूकता आणि शिस्तीच्या माध्यमातून प्रगतीचा असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
हा आठवडा तुमच्यासाठी भावनिक आधाराचा असणार आहे. या आठवड्यात आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. तुमच्या जीवनातील काही क्षेत्रांमध्ये खूप आनंदी आणि समाधानी वाटणार आहे. तरीही तुम्ही तुमच्या मनःशांतीबद्दल थोडे अधिक जागरूक राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमची भावनिक स्थिरता टिकवणे महत्त्वाचे असणार आहे. पुरेशी विश्रांती आणि स्वतःची काळजी या आठवड्यात घ्यावी लागणार आहे. अनावश्यक ताण या आठवड्यात जाणवणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
या आठवड्याची सुरूवात तुमच्यासाठी भावनिक असणार आहे. योजनेनुसार न घडलेल्या एखाद्या गोष्टीवर विचार करणार आहात. जुन्या जखमा मागे सोडून नवीन सुरुवात करण्यासाठी हा आठवडा अतिशय शुभ असणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या कामावर आणि जबाबदाऱ्यांवर लक्ष द्या. तुमच्या आत्मविश्वास वाढणार असून जीवनात सकारात्मक वातावरण असणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला अधिक संतुलित आणि आशावादी वाटणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
हा आठवडा तुमच्यासाठी भावना आणि जबाबदाऱ्यांसाठी संतुलन साधण्याचा राहणार आहे. तुमचे अंतर्मन आणि बाह्य जग यांच्यामध्ये गोंधळ होणार आहे. पण गोष्टीमधील संतुलन मनःशांती देणार आहे. जे विचार तुम्हाला मागे खेचत होते, त्यातून पुढे जा. तुमच्या निर्णयांवर नियंत्रण ठेवा. हा सकारात्मक बदल तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास वाढवणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
हा आठवडा नवीन भावनिक पर्वाचा असणार आहे. तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये किंवा वैयक्तिक विकासात नवी ऊर्जा या आठवड्यात येणार आहे. यामुळे तुमच्या जीवनात नूतनीकरण आणि ताजेपणाची भावना निर्माण होणार आहे. या प्रवासात काही किरकोळ वाद किंवा मतभेद येणार आहे. तुम्हाला तुमचे प्राधान्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत मिळणार आहे. कौटुंबिक आणि आर्थिक परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
हा आठवडा तुमच्यासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. तुम्हाला रोखणाऱ्या सवयी किंवा मर्यादा यातील फरक ओळखा कारण यामुळे तुमचं यशाला आळा बसतोय. तुम्ही तुमच्या कमकुवतपणाला समजून घ्या. तुमच्या आयुष्यात हळू पण स्थिर प्रगती अखेर सुरु होणार आहे. ही गंती मंद वाटत असेल तरीही भविष्यासाठी ती उत्तम असणार आहे. या आठवड्या प्रियजनांचा पाठिंबा मिळणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमच्यासाठी हा आठवडा गोंधळात टाकणारा असणार आहे. तुमच्यासाठी अनेक मार्ग खुले होणार आहेत. दुसरीकडे तुम्ही अतिविचारांच्या चक्रात अडकून पायावर कुऱ्हाडी मारून घेऊ नका. यामुळे निर्यणावर परिणाम होईल. जेव्हा तुम्ही परिस्थितीकडे तार्किक आणि प्रामाणिकपणे पाहाल, तेव्हा स्पष्टता येणार आहे. एखाद्या गोष्टीला धरून ठेवण्याची किंवा तिच्याशी आसक्ती बाळगण्याची सवय सोडल्यास तुम्हाला गोष्टी स्पष्टपणे दिसणार आहे. हा बदल तुम्हाला आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय असमतोल असल्याचे जाणवेल. एखाद्या वेळी तुमच्या मनात इतरांसाठी मदत करण्यात खूप काही करतोय आपण, पण आपल्याला हवं ते परत मिळत नाहीय, अशी भावना येईल. आता वेळ सखोल आत्मचिंतन करण्याची आली आहे. या आठवड्यात एखादी जुनी परिस्थिती किंवा बाब आयुष्यातून बाहेर पडणार आहे. आता नवीन गोष्टीकडे तुम्ही वाटचाल करणार आहात. ज्यामुळे आयुष्यात मोकळेपणाने तुम्ही वावरणार आहात.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या आठवडा तुमच्यासाठी आशा आणि सकारात्मक किरण घेऊन आला आहे. काही आठवणी किंवा भावनिक विचार मनात गोंधळ घालणार आहे. पण तुमच्यामधील आशा तुम्हाला योग्य दिशेने पाऊल उचलण्यास मदत करेल. आजही भूतकाळातील परिस्थितीतून तुम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्यातून मार्ग मिळेल. आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी तीव्र इच्छा होणार आहे. पुढाकार घेऊन तुम्ही दु:खातून बाहेर येणार आहात. जे गमावलंय त्याला मागे सोडून जे कमवता येईल त्यावर लक्ष द्या.
