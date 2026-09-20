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Weekly Tarot Horoscope : कर्क आणि मकर राशीच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात मोठे बदल, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा आहे हा आठवडा?

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 20, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:45 PM IST

Weekly Tarot Horoscope Prediction 21 to 27 September 2026 in Marathi : या आठवड्यातील टॅरो कार्डचे संकेत करिअर, नोकरी, पैसा, नातेसंबंध, कुटुंब आणि सध्या तुमच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे. काहींना नवीन संधी मिळणार आहे पण ती स्वीकारण्यासाठी पूर्वीच्या परिस्थितीवर मात करणे गरजेचे राहणार आहे. इतरांसाठी, समस्या संधीची कमतरता नसून, अतिरिक्त जबाबदाऱ्या असणार आहे.  आठवड्याभरात परिस्थिती बदलत असताना, अनेक राशींना काय टाळावे, कशापासून दूर राहावे आणि आपली ऊर्जा कुठे केंद्रित करावी हे तुम्हाला समजणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व 12 राशींसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझाकडून

मकर (Capricorn Zodiac)1/3

मकर (Capricorn Zodiac)

  तुमच्यासाठी हा आठवडा खूप महत्त्वाचा सिद्ध होणार आहे. तुमची एखादी जुनी सवय, अवलंबित्व किंवा पद्धत, तुम्ही या आठवड्यात बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहात. ती या आठवड्यात अधिक स्पष्ट दिसणार आहे. सुरुवातीला त्यापासून दूर होणे कठीण वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जुन्या सवयी मोडण्यास भाग पडणारी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. एखादी घटना, निर्णय किंवा बदलत्या वातावरणामुळे तुम्हाला समजेल आता परत त्या जागी जाणे शक्य नाही. या बदलाकडे केवळ एक नुकसान म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. या आठवड्यात, मोठे बदल बाहेरून कमी आणि तुमच्या जीवनशैलीत किंवा निर्णयांमध्ये अधिक होणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)2/3

कुंभ (Aquarius Zodiac)

  या आठवड्याची सुरुवात मोठ्या तणावाने होणार आहे. त्या त्रासदायक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे कठीण जाणार आहे. परिस्थिती मोठ्या संघर्षात बदलण्यापूर्वी तुम्ही ती हाताळण्यात थोडेफार यशस्वी होणार आहात. पण कोणत्या गोष्टीमध्ये आता तडजोड करु नका. नात्यांमध्ये भावनिक दुरावा निर्माण होणार आहे. घट्ट नाते असूनही, दोन्ही जोडीदारांच्या गरजा सारख्या नाहीत असं तुम्हाला वाटणार आहे. थोडासा दुरावा वेदनादायी ठरणार आहे पण त्यामुळे खरे चित्र समोर येणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)3/3

मीन (Pisces Zodiac)

 

आठवडयाची सुरूवात एखाद्या इच्छेने किंवा भावनिक अपेक्षेने होणार आहे. तुम्ही खूप खास असल्याची जाणीव प्रिय व्यक्ती करुन देणार आहे. त्यामुळे नातं अधिक घट्ट होणार आहे. एखाद्या गोष्टीमध्ये पुढे जसेजसे पुढे जाल तसे तुमचा वेग मंदावणार आहे. समोरची व्यक्ती पुरेशी जलद प्रतिक्रिया देणार नाही, म्हणून तुम्ही निराश होणार आहात. या आठवड्यात संयम ठेवणे गरजेचे असणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology
tarot
prediction

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