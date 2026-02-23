Weekly Tarot Horoscope : कुंभसह 'या' दोन राशी जुन्या समस्यांपासून होणार मुक्त; पाहा तुमचं टॅरो कार्ड काय सांगतं?
Weekly Tarot Horoscope Prediction 23 February to 1 March 2026 in Marathi : फेब्रुवारी महिन्याचा शेवटचा आठवडा टॅरो कार्डनुसार बहुतेक राशींसाठी आत्मनिरीक्षण आणि भविष्याच्या ठोस पुनर्बांधणीचा काळ राहणार आहे. टॅरोनुसार, कुंभ आणि मीन सारख्या राशींना भूतकाळातील वेदनादायक काळापासून मुक्तता मिळणार आहे. तर सिंह आणि वृषभ राशींना त्यांचे जुने मार्ग बदलण्यासाठी सज्ज राहावे लागणार आहे. एकंदीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल हे जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून