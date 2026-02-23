English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Weekly Tarot Horoscope : कुंभसह या दोन राशी जुन्या समस्यांपासून होणार मुक्त; पाहा तुमचं टॅरो कार्ड काय सांगतं?

Weekly Tarot Horoscope : कुंभसह 'या' दोन राशी जुन्या समस्यांपासून होणार मुक्त; पाहा तुमचं टॅरो कार्ड काय सांगतं?

Weekly Tarot Horoscope Prediction 23 February to 1 March 2026 in Marathi : फेब्रुवारी महिन्याचा शेवटचा आठवडा टॅरो कार्डनुसार बहुतेक राशींसाठी आत्मनिरीक्षण आणि भविष्याच्या ठोस पुनर्बांधणीचा काळ राहणार आहे. टॅरोनुसार, कुंभ आणि मीन सारख्या राशींना भूतकाळातील वेदनादायक काळापासून मुक्तता मिळणार आहे. तर सिंह आणि वृषभ राशींना त्यांचे जुने मार्ग बदलण्यासाठी सज्ज राहावे लागणार आहे. एकंदीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल हे जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Feb 23, 2026, 08:35 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याच्या सुरुवात तुम्हाला, जुन्या संघर्षांमुळे आणि मानसिक जडपणामुळे थकवा वाटणार आहे. स्वतःला बरोबर सिद्ध करण्याचा प्रयत्न तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकतो. तसंच तुमचा लपलेला अहंकार तुमची शांती भंग करेल, ज्यामुळे निद्रानाश आणि चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. लक्षात ठेवा, हा ताण फक्त तुमच्या अधिक विचारांमुळे आहे. टॅरो कार्ड्सचे संकेत सागंतात की, हा मानसिक संघर्ष पुढे जाऊ संपणार आहे. तुम्हाला हे समजेल की वाद जिंकण्यापेक्षा आंतरिक शांती अधिक महत्त्वाची राहणार आहे. उपचाराची सकारात्मक ऊर्जा जुनी कटुता विरघळेल. तुमच्या दृष्टिकोनातील लवचिकता तुमचा आत्मविश्वास पुन्हा जागृत करणार असून नवीन आशा उघडणार आहे.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

या आठवड्याच्या सुरुवातीला घरी किंवा कामावर काही अनपेक्षित बदल होणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या योजनांमध्ये अडथळा येईल. तुम्हाला वाटेल की, जुने सोबती किंवा पद्धती आता पूर्वीइतक्या उपयुक्त नसेल. हे इतरांच्या हट्टीपणामुळे किंवा जुन्या विचारसरणीच्या दबावामुळे असणार आहे. नियम आणि तुमच्या स्वतःच्या आवडीनिवडींमधील संघर्षांमुळे किरकोळ वाद किंवा अहंकार संघर्ष होण्याचे संकेत आहेत. हे मोठं संकट नाही तर फक्त मतभेद असेल. तसंच प्रत्येक गोष्टीला उत्तर देणे आवश्यक नाही.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याच्या सुरुवातीला जुन्या आठवणी किंवा काही अव्यक्त भावनांमुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. गोंधळ किंवा स्वतःबद्दलची शंका तुम्हाला धुक्यात चालल्यासारखे वाटणार आहे. कोणत्या भावना खऱ्या आहेत आणि कोणत्या जुन्या भीतीमुळे हे समजणे कठीण होणार आहे. हा काळ तुम्हाला मागे ठेवण्यासाठी नाही, तर तुम्ही पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत करणारा ठरणार आहे. तर भावनांना बळी पडण्याऐवजी, शांतपणे विचार करा आणि वास्तव ओळखणे तुमच्या हिताचे असणार आहे.   

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याची सुरुवात जुन्या आठवणींनी होणार आहे. भूतकाळातील चुकांबद्दल किंवा गमावलेल्या संधीबद्दल विचार करून तुम्हाला दुःख वाटणार आहे. तुमचं परत न मिळणाऱ्या नुकसानावर तुमचं सगळं लक्ष असणार आहे. तुम्हाला वाटत असेल आपण सर्व गमवलं पण नाही. आयुष्यात बरंच काही गोष्टी आहेत. तुम्हाला फक्त तुमचे लक्ष दुःखापासून कर्तृत्वाकडे वळवण्याची आवश्यकता आहे. खरी प्रगती तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही एक कठीण भावनिक निर्णय घ्याल. जोपर्यंत तुम्ही भूतकाळातील गोष्टींना धरून राहाल तोपर्यंत जीवनात एक नवीन अध्याय सुरू होणार नाही. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याची सुरुवात तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ असलेल्या सुखसोयी आणि यशाने होणार आहे. तुम्हाला सक्षम आणि सुरक्षित वाटणार आहे. तुमची योग्यता सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला इतर कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही. पण, या स्थिरतेमुळे एक नवीन गोंधळ निर्माण होणार आहे. तुम्हाला एकाच वेळी अनेक कल्पना किंवा संधींचा सामना करावा लागणार आहे. ज्यामुळे तुमचा वेळ कुठे गुंतवायचा हे ठरवणे कठीण जाणार आहे. चमकणारी प्रत्येक गोष्ट सोने नसते, म्हणून आंधळेपणाने प्रत्येक पर्यायाचा पाठलाग करू नका. 

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याची सुरुवात कल्पनाशक्ती आणि व्यावहारिक विचारसरणीने होणार आहे. तुम्हाला एका नवीन कल्पनेने किंवा भावनिक अंतर्दृष्टीने खोलवर प्रेरणा करणारा असणार आहे. हा उत्साह तुमच्यात एक नवीन ठिणगी आणणार आहे. पण लक्षात ठेवा की केवळ प्रेरणा पुरेशी नसणार आहे. तुमची प्रगती तुम्ही किती शिस्तबद्ध आणि टीमवर्कने काम करता यावर अवलंबून राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी पाठिंबा तुमच्या बाजूने राहणार आहे. म्हणून तुमचे विचार आत्मविश्वासाने व्यक्त करा. नातेसंबंधांमध्ये उबदारपणा आणि थेट संवाद यांच्यात संतुलन राहण्यास मदत होणार आहे. 

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याची सुरुवात कोमलता आणि नवीन आशेने भरलेला आहे. अलिकडच्या निराशेने किंवा जुन्या दुखापतीमुळे तुम्हाला थोडे दुःख वाटणार आहे. पण या अनुभवामुळे नवीन उर्जेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या आठवड्यात एक सकारात्मक बदल म्हणझे तुमच्या आत एक शांत जाणवणार आहे. तुम्हाला असं वाटणार आहे की, जीवन आता एका नवीन आणि चांगल्या दिशेने वळण घेत आहे. शिवाय तुमच्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडून नवीन संधींचा विचार करणे फायदेशीर ठरणार आहे. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याची सुरुवात वेगवान गतीने आणि नवीन भावनिक उर्जेने होणार आहे. तुमच्या संभाषणांना वेग येणार असून तुम्हाला अनपेक्षित आनंदाची बातमी मिळणार आहे. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्रिय आणि उत्सुक असणार आहात. ज्यामुळे रखडलेल्या कामांना अचानक गती मिळणार आहे. या गतीमध्ये, तुमच्या आयुष्यात सौम्य आणि आनंददायी भावनिक वळण येणार आहेत. एक नवीन भावना किंवा छोटी सुरुवात तुमचा दृष्टिकोन मऊ करणार आहेत. तुमच्या आयुष्यात उबदारपणा आणणार आहे. तुमच्या वैयक्तिक जीवनात, प्रामाणिक संवाद तणाव कमी करणार आहात. 

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

आठवड्याची सुरुवात शांत आणि मजबूत उर्जेने होणार आहेत. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या स्थिर आणि संतुलित वाटणार आहे. जे तुमच्या परिपक्वतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब करणार आहे. या काळात पैशाची आणि नातेसंबंधांची तुमची समज चांगली राहणार आहे. पण, तुमची अंतर्गत प्रेरणा किंवा उत्साह थोडा कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला पूर्वीपेक्षा कमी सक्रिय वाटेल. या काळात स्वतःवर अनावश्यक दबाव आणू नका. भीती किंवा असुरक्षिततेला बळी पडण्याऐवजी, नातेसंबंधांमध्ये संयम बाळगणे हिताचे ठरणार आहे. 

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

हा आठवडा आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबींबाबत थोडा अस्थिर राहणार आहे. अचानक बदल केल्याने तुम्हाला तुमच्या सुरक्षिततेची चिंता वाटणार आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, तुम्ही सर्व जबाबदाऱ्या एकट्याने उचलण्याचा प्रयत्न करा. पण यामुळे तुम्हाला मानसिक थकवा आणि ताण येणार आहे. लक्षात ठेवा की प्रत्येक भार स्वतः उचलणे हा उपाय नाही आणि आत्मत्याग आवश्यक नाही. तुमच्या जबाबदाऱ्या इतरांसोबत वाटणे हिताचे ठरणार आहे. काही गोष्टी बदलण्याची गरज असणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

या आठवड्यात कामात टीमवर्क आणि सहकार्य उत्तम राहणार आहे. ज्यामुळे तुमची प्रगती टिकवून ठेवण्यास मदत मिळणार आहे. पण वैयक्तिक पातळीवर, तुमच्या जवळच्या व्यक्तीच्या आश्वासनांमधील आणि वास्तवातील तफावत तुम्हाला त्रास देणारी आहे. कोणीतरी त्यांच्या शब्दापासून मागे हटू शकतं, ज्यामुळे तुमचे लक्ष विचलित होणार आहे. या आठवड्याच्या मध्यात जुना निर्णय पुढे ढकलणे कठीण होणार आहे. राग दाबण्याऐवजी स्पष्टपणे बोलणे हा गोंधळ दूर करण्याचा सर्वात जलद मार्ग असणार आहे. काम आणि भावना वेगळ्या ठेवणे हिताचे ठरणार आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

Weekly Tarot Horoscope

तुम्ही एका कठीण काळातून बाहेर पडणार आहे. तर भूतकाळातील निराशेचे दुःख कमी होणार आहे. भावनिक ओझे कमी होणार आहे. तुमचे लक्ष करिअर आणि आर्थिक सुरक्षिततेकडे वळणार आहे. तुम्ही स्थिरता आणि मोठे यश मिळविण्यासाठी सज्ज राहणार आहात. या दृढनिश्चयामुळे काही ठोस आणि चिरस्थायी कारकिर्दीतील यश मिळणार आहे. भूतकाळातील वेदना दूर करण्यासाठी काम किंवा शक्तीवर जास्त लक्ष केंद्रित करू नका. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

