/Weekly Tarot Horoscope : पैसा, प्रेम आणि इंक्रीमेंट...मे महिन्यातील शेवटचे 7 दिवस कसे?, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 25 to 31 May 2026 in Marathi : मे महिन्यातील शेवटचे सात दिवस हे मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसे असणार आहेत, याबद्दल टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांनी सांगितलंय. नातेसंबंध, करिअर आणि भावनांमध्ये मोठे बदल पाहिला मिळणार आहे.
मेष (Aries Zodiac) या आठवड्यात तुमचे मन वारंवार त्याच व्यक्ती किंवा गोष्टीकडे जाणार आहेत. ज्यापासून तुम्ही आधीच दूर राहण्याचे ठरवलंय. तुम्ही बाहेरून अगदी सामान्य दिसत असलात तरी अंतर्मनात, तीच गोष्ट वारंवार तुमचे लक्ष वेधून घेणार आहात. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी किंवा तुमच्या सामाजिक जीवनात प्रशंसा आणि लक्ष मिळणार आहे. एवढी प्रशंसा मिळूनही तुम्हाला पूर्ण समाधान वाटणार नाही.
वृषभ (Taurus Zodiac)
या आठवड्यात तुम्ही सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणार आहात. घरगुती कामे, नोकरी आणि जबाबदाऱ्या सुरळीतपणे चालणार आहेत. पण तुम्हाला आंतरिक गोंधळाची भावना जाणवणार आहे. विशेषतः जर गेल्या काही दिवसांपासून एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यात बदल झाल्याचे पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही परिस्थिती पूर्णपणे समजून न घेता घाईने निष्कर्ष काढल्यास आणखी गैरसमज निर्माण होण्याची चिन्ह आहेत.
मिथुन (Gemini Zodiac)
एखादे नवीन संभाषण, नवीन ओळख किंवा जुन्या नात्यातील बदल तुमच्या भावनांवर लक्षणीय परिणाम पाहिला मिळणार आहे. समोरच्या व्यक्तीकडून मिळणारा उशिराचा प्रतिसाद, पुढे ढकललेल्या योजना किंवा संमिश्र वागणूक तुम्हाला संभ्रमात टाकणार आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनाप्रमाणे व्हावी हा तुमचा कल मानसिकदृष्ट्या थकवणारा असणार आहे. विशेषतः जेव्हा लोक तुमच्या गतीने गोष्टी हाताळत नाहीत. प्रत्येक नातेसंबंध आणि प्रत्येक परिस्थिती वेळेच्या बंधनात अडकत नाही, हे या आठवड्यात तुमच्या लक्षात येईल.
कर्क (Cancer Zodiac)
या आठवड्यात तुम्हाला एखाद्या नात्याबद्दल किंवा संभाषणाबद्दल जड वाटणार आहे. कोणीतरी तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे वागणार नाही, किंवा तुम्हाला अचानक एखादी जुनी घटना आठवणार आहे. तुम्ही बाहेरून सामान्य दिसाल, पण तुमच्या मनात अनेक गोष्टी सतत घोळत असणार आहे. एखादे नवीन संभाषण, अचानक सुचलेली योजना किंवा नवीन प्रकल्पाची सुरुवात तुमचे लक्ष विचलित करणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
या आठवड्यात लोकांच्या वागण्यामुळे तुमच्या मनःस्थितीवर सहज परिणाम पाहिला मिळणार आहे. अगदी लहानसहान गोष्टीही मनाला खोलवर दुखावणार आहे. विशेषतः, एखाद्या जवळच्या व्यक्तीचे दुरावणे किंवा बदललेले वागणे तुम्हाला विचार करायला लावणार आहे. हा आठवडा कामाच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या बाबतीत व्यस्त राहणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, कामातील एखादी चांगली बातमी किंवा चांगले परिणाम तुमचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac) तुम्ही एकाच वेळी अनेक गोष्टी सांभाळण्याचा प्रयत्न करणार आहात. यामुळे तुम्ही मानसिकरित्या थकणार आहे. कामाचा ताण, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि इतरांच्या अपेक्षा तुम्हाला सतत व्यस्त ठेवेल. वाद, स्पर्धा किंवा अहंकाराचे संघर्ष या आठवड्यात पाहिला मिळेल. विशेषतः कामाच्या ठिकाणी, कोणाच्यातरी बोलण्याने तुम्हाला त्रास होईल. आठवड्याच्या अखेरीस, थोडासा दिलासा, चांगली बातमी किंवा भावनिक आधाराने मनाला काही प्रमाणात शांती मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
तुम्हाला नातेसंबंध, मैत्री किंवा तुमच्या स्वतःच्या निर्णयाबद्दल एक मोठी जाणीव असणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन, एखादे अपूर्ण संभाषण किंवा अनपेक्षित माहिती तुमच्या विचारांमध्ये बदल घडविणार आहेत. बाहेरून सर्व काही ठीक दिसत असले तरी, तुम्हाला पूर्णपणे आनंद मिळणार नाही. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही इतरांपासून दूर राहून स्वतःला अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहात.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
तुम्हाला एखाद्या मोठ्या निर्णयाबद्दल किंवा बदलाबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टता मिळणार आहे. काही काळापासून असलेला गोंधळ हळूहळू दूर होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या घरातील वातावरणात किंवा जवळच्या नात्यातही सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. कोणीतरी तुम्हाला संमिश्र संकेत देणार आहेत. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला पूर्वीपेक्षा भावनिकदृष्ट्या अधिक कणखर वाटणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
या आठवड्यात तुमची सर्वात मोठी समस्या अतिविचार ठरणार आहे. कधीकधी, विनाकारण वाईट परिस्थितीची कल्पना करणे किंवा एखाद्या लहान गोष्टीला अवाजवी महत्त्व देणे तु्म्हाला थकवणार आहे. विशेषतः नात्यांमध्ये, समोरची व्यक्ती काय विचार करत आहे हा प्रश्न तुमच्या मनात वारंवार डोकावणार आहे. नवीन नोकरी, मुलाखत, सौदा किंवा आर्थिक संधी अचानक तयार होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
या आठवड्यात तुम्ही बाहेरून कणखर दिसणार आहात. पण तुमच्या मनात अनेक गोष्टी धुमसत राहणार आहेत. एखाद्या व्यक्तीपासून दुरावा, अपूर्ण राहिलेली संभाषणे किंवा जुन्या निराशा पुन्हा उफाळून येणार आहे. कधीकधी, लोकांच्या गर्दीत असूनही तुम्हाला एकटेपणा जाणवणार आहे. तुम्ही काम आणि जबाबदाऱ्यांमुळे स्वतःवर जास्त ताण घेणार आहात. जुन्या वेदना कमी होणार आहेत.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या आठवड्यात तुम्ही बाहेरून व्यावहारिक आणि स्थिर दिसणार आहात. पण आंतरिकरित्या तुम्हाला बदल स्वीकारणे कठीण जाणार आहे. तुम्ही घट्ट धरून ठेवलेले एखादे नाते, सवय किंवा परिस्थिती तुम्हाला पुढे जाण्यापासून रोखणार आहे. कधीकधी तुम्हाला असेही वाटेल की गोष्टी पूर्वीसारख्या राहिल्या नाहीत, तरीही तुम्ही त्या गोष्टी सोडण्यास तयार नाहीत. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमची मनःस्थिती पूर्वीपेक्षा थोडी हलकी वाटणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुमच्यावर या आठवड्यात जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. काम, घर, इतरांच्या अपेक्षा आणि तुमच्या स्वतःच्या भावनिक समस्या या सगळ्यांची समतोल राखता राखता तुमची तारांबळ उडणार आहे. तुम्हाला असं वाटेल की, तुमच्या समस्या कोणीही समजत नाही. तुमची मनःस्थितीत झपाट्याने चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, एखादा छोटासा आनंद, कुटुंबासोबत घालवलेला वेळ किंवा एखाद्या प्रिय व्यक्तीशी झालेला संवाद तुमच्या मनःस्थितीत काहीसा हलकेपणा असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)