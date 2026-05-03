Weekly Tarot Horoscope : कन्या, मकर राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल का आठवडा? पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 4 to 10 May 2026 in Marathi : मे महिन्याला सुरूवात झाली आहे. मे महिन्याचा पहिला आठवड्यात अनेक बदल होणार आहे. टॅरो कार्डचे पत्तेनुसार हा आठवडा ऊर्जा, स्थिरता आणि प्रगती घेऊन आला आहे. काही लोकांना बदल समजून कृती करणे आवश्यक आहे. तर कोणत्याही गोष्टी घाई त्यांना महागात पडू शकते. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | May 03, 2026, 03:30 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

या राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात विचारपूर्वक कार्य करा. मानसिकदृष्ट्या तुम्ही बदलासाठी तयार असलात तरी जुनी परिस्थिती तुम्हाला मागे खेचून शकते. त्यामुळे तुम्ही गोंधळात पडणार आहात. सध्याची परिस्थिती स्वीकारावी की जुन्यासोबत राहावं याबद्दल तुम्ही गोंधळात असणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात व्यावहारिक बाबींवर लक्ष देणे तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या करिअर किंवा गुंतवणुकीच्या निर्णयांबद्दल विचलित होऊ नका. संयम ठेवा, कारण घाईने घेतलेले निर्णय मानसिक ताण तुम्हाला देऊ शकतात. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

  तुमच्यासाठी हा आठवडा थोडा तणावपूर्ण असणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मतभेदांचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे या आठवड्यात शांतपणे परिस्थिती हाताळणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. तुमच्या मतांशी लोक असहमत नसणार आहे. त्यामुळे भावनिक समतोल ढासळू देऊ नका. या आठवड्यात सहनशीलता ही तुमच्यासाठी मोठी ताकद ठरणार आहे. तुम्हाला एखादी संधी निसटतेय असं वाटतंय पण जरा वेळ लागेल पण ती तुम्हाला मिळणार आहे. या आठवड्यात संयम बाळगा आणि अनावश्यक ताण घेऊ नका.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी समजूतदारीने वागण्यासाठी राहणार आहे. हा आठवडा सूक्ष्म निरीक्षण आणि सतर्कतेचा राहणार आहे. कोणतीही ठोस कृती किंवा विचार मांडण्यापूर्वी वेळ घेऊन सगळ्या गोष्टी करा. तुमची हे कृत्य तुम्हाला अडचणीतून वाचवेल. तुमच्या आनंदासाठी इतरांवर अवलंबून राहू नका. वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनात तुम्हाला सकारात्मक वाटणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी आनंदाची वाट तुम्हाला गवसणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. कठीण काळ किंवा जुन्या मानसिक ओझ्यातून मुक्त होणार आहात. आयुष्यात जी अशांत भावना वाटत असते आता तुम्हाला शांत वाटणार आहे. पण दुसरीकडे तुम्हाला प्रगती थोडी मंदावल्यासारखी वाटेल पण घाबरायचं कारण नाही. तुमची मेहनत वाया जाणार नाही. निराश न होता, तुमचे प्रयत्न सुरु ठेवा. गोंधळून जाण्याऐवजी, आपल्या क्षमतेवर आणि चांगल्या हेतूंवर विश्वास ठेवून पुढे वाटचाल केल्यास तुम्हाला समाधान वाटणार आहे. गोंधळ सोडून सावकाश का होई ना पुढे वाटचाल करत राहा. 

सिंह (Leo Zodiac)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी गोंधळाचा असणार आहे. कौटुंबिक आनंद आणि मानसिक गोंधळ यामुळे तुम्ही अस्वस्थ असणार आहात. नातेसंबंधातील सहवास खूप शांतता आणि समाधान देणार आहे. त्यांच्यासोबतच घालवलेला वेळ तुम्हाला आधार देणार आहे. कामाच्या प्रचंड ताणामुळे तुमच्या प्रकृतीवर परिणाम होणार आहे. लोक तुमच्या कार्यनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार आहेत. या आठवड्यात, परिस्थितीशी जुळवून घेणे हे तुमचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

हा आठवडा व्यावसायिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. तुम्ही एखाद्या विशेष प्रकल्पावर काम करणार आहात. कामात सहकार्यासोबत केलेल्या कार्यात तुम्हाला यश मिळणार आहे. नवीन संपर्क भविष्यात प्रगती घेऊन येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जुनी भीती आणि संकोच मागे सोडून पुढे वाटचाल करा. स्वत:वरील मानसिक मर्यादा मागे सोडून पुढे वाटचाल करा. आयुष्यातील सूत्र स्वत:च्या हातात घ्या आणि अधिकाराने पुढे वाटचाल करा. 

तूळ (Libra Zodiac)

  या आठवड्यात भूतकाळातील घटना आणि भावनिक विचारांमध्ये तुमच्या मनाचा गोंधळ उडणार आहे. तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे गोष्टी न घडल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ होणार आहात. भूतकाळातील चुकांमुळे तुम्हाला दडपण येणार आहे. हा तुमच्यासाठी काही काळ वाटणारी गोष्ट असली तरी आयुष्यात एक सकारात्मक बदल जाणवणार आहे. आठवडा जसजसा जाईल, तसतसा तुमच्या विचारांमध्ये बदल पाहिला मिळले. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला कौटुंबिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेची सुखद अनुभव तुम्हाला आधार देणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

  या आठवड्यात तुम्हाला जरा अस्वस्थता जाणवणार आहे. एखाद्या विषयाबद्दल तुमच्याकडे संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे तुम्ही गोंधळात पडणार आहात. या आठवड्यातील मोठं निर्णय तुमच्यासाठी घेणं कठीण राहणार आहे. मनावर जास्त तुम्हाला मानसिक थकवा देणार आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तुमच्यातील सामर्थ्यपणा हिताचा ठरणार आहे. तुम्ही प्रतिकूल परिस्थितीतही टिकून राहण्यास सक्षम राहणार आहात. आरोग्याकडे लक्ष द्या. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

  या आठवड्यात तुमच्या आत्मपरीक्षणाची आणि संयमाची मोठी परीक्षा असणार आहे. आतापर्यंतच्या प्रगतीवर आणि कामावर प्रश्चचिन्ह निर्माण होणार आहे. तुमच्या मेहनतीचं फळ मिळण्यास खूप वेळ लागणार असं तुम्हाला वाटेल. पण तुम्ही निराश होऊ नका वेळ लागेल पण तुम्हाला ते नक्की मिळेल. पण तुमच्यामधील उणिवावर लक्षकेंद्रीत करा.  नातेसंबंधांच्या बाबतीत, नवीन किंवा जुने नाते अधिक घट्ट होणारा हा आठवडा असणार आहे. तुमचे मते खूप कठोरपणे व्यक्त केल्याने नातेसंबंधात अनावश्यक तणाव निर्माण होऊ देऊ नका. जर तुम्ही स्पष्टपणे आणि प्रेमाने संवाद साधला, तर कोणतीही मोठी समस्या तुम्ही नक्कीच सोडवू शकाल. 

मकर (Capricorn Zodiac)

  या आठवड्यात एक नवीन उत्साह तुमच्यासाठी आनंद घेऊन आला आहे. मानसिक बंधन किंवा सवयी मागे सोडून पुढे वाटचाल करा. कालबाह्य विचारसरणी आणि अनावश्यक जबाबदारी मागे सोडून द्या. यागोष्टी सोडल्यामुळे तुम्हाला खूप उत्साही वाटेल. एक नवीन संधी तुमच्यासाठी  भविष्यात मोठी प्रतिष्ठा घेऊन येणार आहे. लोक तुमच्या प्रयत्नांना गांभीर्याने घेणार आहेत. तुमच्या क्षमतांचा आदर करा. हा आठवडा मागच्या आठवड्यापेक्षा जास्त चांगला आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

  या आठवड्याची सुरूवात अत्यंत तीव्र आणि धावपळीने होणार आहे. महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही खूप उत्साही असणार आहात. वाईट परिस्थिती किंवा अनावश्यक नातं मागे सोडून तुम्ही कामावर लक्ष केंद्रीत करणार आहात. ही गोष्ट तुमच्यासाठी तणावपूर्ण असेल पण ती तुमच्या हितासाठी आहे. तुम्ही तुमची कौशल्ये सुधारण्यात आणि कठोर परिश्रमावर लक्ष केंद्रीत करणार आहात. ही शिस्त आणि तुमच्या कामाप्रती असलेली अढळ निष्ठा तुम्हाला नव्या उद्देशाने पुढे जाण्यास खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही स्वतःला पुन्हा सिद्ध कराल आणि यशाचा पाया पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत करणार आहात.

मीन (Pisces Zodiac)

  हा आठवडा तुमच्यासाठी मोठ्या आशा घेऊन आला आहे. पण त्याचबरोबर काही मानसिक असंतुलनही जाणवणार आहे. तुमच्या आयुष्यात सकारात्मकता येणार आहे. पण एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचा प्रयत्न केल्याने तुम्हाला थोडे दडपण किंवा थकवा जाणवणार आहे. या आठवड्यात एकाच वेळी अनेक कामे सांभाळण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तुम्ही गोंधळणार आहात. तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी खरोखर आवश्यक असलेल्या कामांवरच लक्ष केंद्रित करणेच हे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

