Weekly Tarot Horoscope : सिंह - वृश्चिक राशीच्या लोकांना आकर्षक संधी; तर आठवड्याच्या सुरुवातीला गोंधळाची, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 6 to 12 April 2026 in Marathi : या महिन्याचा 6 ते 12 एप्रिल हा आठवडा टॅरो कार्डनुसार अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. ज्यात जीवनाचा वेग थोडा मंदावणार असून त्याचा परिणाम तुमच्या आयुष्यावर प्रभाव टाकणार आहे. तसंच मोठे बदल तुमच्या जीवनात कोणत्याही गाजावाजाशिवाय अगदी शांत आणि सूक्ष्म पद्धतीने येणार आहे. काही राशींना मानसिक स्पष्टता प्राप्त होणार आहे. एकूणच, ही वेळ आपल्या भावना समजून घेण्याची आणि स्वतःवरील अनावश्यक दबाव कमी करण्याची राहणार आहे. मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी 6 ते 12 एप्रिलचा हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Apr 05, 2026, 03:58 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी एक विशेष परिपक्वता आणि सामर्थ्याची भावना घेऊन आला आहे. तुम्ही घेतलेले निर्णय केवळ तुमचे जीवनच समृद्ध करणार नाहीत, तर कामाच्या ठिकाणी इतरांसाठी एक आदर्शही उभा करणार आहे. जवळच्या नात्यात किंवा भागीदारीत पूर्वीपेक्षा अधिक सखोल समजूतदारपणासह एक मजबूत नाते निर्माण होणार आहे. तर गुंतागुंतीची परिस्थिती आपोआप सुटू लागणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून तुम्हाला सतावणारा मानसिक तणाव हळूहळू कमी होणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुम्ही जुन्या चिंता मागे सोडणार आहात. लक्षात ठेवा, हलक्या मनामुळे तुमची कार्यक्षमता वाढणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही नवीन प्रकल्पांवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करणार आहात. ही तुमच्या क्षमतांवर शंका घेण्याची वेळ नाही, तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची वेळ आली आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांसाठी आठवड्याची सुरुवात थोडी गोंधळात टाकणारी असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येपासून थोडेसे तुटल्यासारखे वाटणार आहे. तुमचे प्रयत्न योग्य दिशेने जात आहेत की नाही, याबद्दल तुम्हाला शंका येणार आहे. या काळात तुमची संवेदनशीलता वाढलेली असणार आहे. त्यामुळे अगदी लहानसहान अनिश्चितता देखील त्रासदायक ठरणार आहे. मोठ्या उत्तरांच्या शोधात राहण्याऐवजी, तुम्ही वर्तमानात जगण्याचा प्रयत्न करणार आहात. जसजसे दिवस जातील, तसतसे तुमच्या कुटुंबासोबत आणि जुन्या मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला खूप दिलासा मिळणार आहे. स्थिरता कदाचित लगेच जाणवणार नाही, पण त्यामुळे तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटणार आहे. या आठवड्यात एक छोटी पार्टी किंवा स्नेहसंमेलन होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे कोणताही थकवा दूर होणार आहे. तुमच्या भावना दाबून ठेवू नका आणि स्वतःवर जास्त कठोर होऊ नका.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात, हे लोक हळूहळू त्यांच्या जुन्या सवयी किंवा परिस्थितींपासून दूर जाणार आहेत. ज्या आता त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा ठरणार आहे. हा एक आंतरिक बदल आहे जो बाहेरच्यांना कदाचित लगेच दिसणार नाही, पण तुम्हाला तो तीव्रतेने जाणवणार आहे. भावनिकदृष्ट्या, तुम्ही काहीसे आरक्षित राहणार आहे. तुमचे विचार सर्वांसमोर मांडण्यास संकोच वाटणार आहे. खरंतर, स्वतःचे संरक्षण करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. आठवड्याच्या अखेरपर्यंत, तुम्ही तुम्हाला मानसिकरित्या कैद करून ठेवणाऱ्या कोणत्याही जुन्या आसक्ती किंवा परिस्थितींपासून पूर्णपणे मुक्त होणार आहात. आता तुम्ही एका नवीन आणि निरोगी जीवनशैलीकडे पाऊल टाकणार आहात. ही गोष्ट फार मोठी करण्याची वेळ नाही, तर शांतपणे आपल्या भविष्यासाठी योजना आखण्याची असणार आहे. स्वतःला वेळ द्या आणि आपल्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रीत ठेवा. 

कर्क (Cancer Zodiac)

  या लोकांसाठी हा आठवडा नातेसंबंधांच्या बाबतीत खूप प्रेमळ असणार आहे. जिथे तुम्हाला भरपूर प्रेम आणि पाठिंबा मिळणार आहे. पण तुमच्या स्वभावात थोडी घाई दिसून येईल. तुम्हाला तुमच्या योजना खूप घाईने अंमलात आणायच्या असतील, ज्यामुळे तुमच्या टीम किंवा सहकाऱ्यांसोबतच्या समन्वयात अडथळा येणार आहे. लक्षात ठेवा की प्रत्येक व्यक्तीची स्वतःची गती असते आणि सर्वांना सोबत घेऊन जाणे हाच तुमचा खरा विजय राहणार आहे. किरकोळ गैरसमज होण्याची शक्यता आहे, पण तुम्ही तुमच्या विवेकबुद्धीने ते सहजपणे हाताळणार आहे. या आठवड्यात कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा कागदपत्रांची कामे टाळा. जेव्हा तुम्ही इतरांच्या मतांचा आदर कराल, तेव्हा तुमची अडखळणारी कामे देखील सोपी होणार आहे. विचार करण्यासाठी थोडा वेळ घेतल्यास तुम्ही मोठ्या नुकसानीपासून वाचू शकणार आहात.

सिंह (Leo Zodiac)

या आठवड्यात तुमचा स्वभाव खूप शांत असणार आहे. शिवाय अनावश्यक वाद या आठवड्यात टाळा. तुमच्या लक्षात येईल प्रत्येक लढाई आवश्यक नसते आणि कधीकधी माघार घेणे हाच सर्वात शहाणपणाचा मार्ग असतो. हा नवीन दृष्टिकोन तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीसाठी नवीन मार्ग खुले करणार आहे. करिअरची एक नवीन आणि फायदेशीर संधी तुमच्या दारावर येणार आहे.  तुम्ही तुमच्या बुद्धीचा आणि तर्काचा प्रभावीपणे वापर करणार आहात. ज्यामुळे तुम्ही कठीण परिस्थितीवरही नियंत्रण मिळवणार आहे. तुम्ही अत्यंत अचूक निर्णय घ्याल, विशेषतः आर्थिक बाबतीत तुमची निर्णय बरोबर असणार आहे. तुमची स्पष्ट विचारसरणी तुम्हाला केवळ भावनांच्या आधारावर निर्णय घेणाऱ्यांपेक्षा वेगळे ठरणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांसाठी आठवड्याची सुरुवात अत्यंत गंभीर मनःस्थितीची राहणार आहे. जगाच्या धावपळीपासून दूर, एकांतात काही वेळ घालवून तुम्ही तुमच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्रचना करणार आहात. गेल्या काही काळापासून जाणवत असलेली आर्थिक चणचण आणि एकटेपणा हळूहळू नाहीसा होणार आहे. तुमचे विचार सकारात्मक राहणार आहे. तुम्हाला पूर्वीपेक्षा अधिक आत्मविश्वास जाणवणार आहे. तुमचे काही काम थांबू शकते किंवा त्याला विलंब होणार आहे. पण याकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू नका. हा विराम तुम्हाला हे शिकवण्यासाठी आहे की, कधीकधी स्थिरता हा प्रगतीचाच एक भाग असतो. तुम्ही तुमच्या उणिवांवर काम कराल आणि भविष्यातील मोठ्या आव्हानांसाठी स्वतःला तयार करणारा हा आठवडा असणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांसाठी, हा आठवडा तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि आराम करण्याचा असणार आहे. तुम्हाला खूप सर्जनशील वाटणार आहे. पण तुमच्या शरीराला आणि मनाला शांततेची गरज भासणार आहे. जर तुम्ही एखाद्या कायदेशीर प्रकरणात किंवा जुन्या वादात असाल, तर या आठवड्यात त्यावर लवकर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, तणाव घेण्याऐवजी विश्रांती घेणे तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. तुम्ही इतरांना मदत करण्यात इतके व्यस्त आहात की स्वतःची काळजी घ्यायलाच विसरला आहात. मोठी आश्वासने देणे टाळा आणि सर्वप्रथम स्वतःच्या मनःशांतीवर लक्ष केंद्रित करा. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना या आठवड्यात मोठ्या बदलाची तीव्र इच्छा जाणवत आहे. पण सध्या तरी ते आपल्या सध्याच्या परिस्थितीत सुरक्षित राहणे पसंत करणार आहे. तुमचे आंतरिक धैर्य तुम्हाला निर्भय बनवणार आहे. तरीही तुम्ही आर्थिक बाबतीत कोणतीही जोखीम घेऊ नका. ही सावधगिरी फायदेशीर ठरणार आहे. कारण या काळात स्थिरता टिकवून ठेवणे हे तुमचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार आहे. भविष्यातील नियोजनाबद्दल तुम्हाला थोडा संकोच वाटणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलणार आहे. सुरक्षितता महत्त्वाची असणार आहे. स्वतःला एका ठराविक मर्यादेत बांधून घेऊ नका. तुमच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवा आणि तुमच्यासाठी नवीन मार्ग खुले करू शकतील अशा संधी ओळखण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी नवीन सुरुवात आणि आनंदाने भरलेला राहणार आहे. तुम्हाला काही सुखद बातमी मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वावलंबनाचा पुरेपूर आनंद घ्याल आणि प्रचंड शक्तिशाली वाटणार आहे. या काळात एक नवीन नातेसंबंध देखील सुरू होणार आहे. जो तुमच्या जीवनात नवीन उत्साह आणणार आहे. जरी तुम्हाला बाह्य जगाकडून अपेक्षेप्रमाणे प्रशंसा मिळाली नाही. तरी त्यामुळे तुमचा आनंद कमी होऊ देऊ नका. तुमचा खरा विजय तुमच्या आंतरिक शांतीमध्ये आहे. तुम्हाला तुमच्या कर्तृत्वाचा अभिमान वाटणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

या आठवड्यात तुम्हाला जबाबदाऱ्या थोड्या जास्त वाटणार आहे. कामाचा संपूर्ण भार केवळ तुमच्याच खांद्यावर पडल्यासारखे तुम्हाला भासणार आहे. यामुळे तुम्हाला तुमच्या सामाजिक जीवनापासून किंवा मित्रांपासून थोडे वेगळे पडल्यासारखे वाटणार आहे. पण, ही हार मानण्याची वेळ नाही; उलट, आपले काम व्यवस्थित सांभाळण्याची ही वेळ असणार आहे. तुमची बुद्धी अत्यंत तीक्ष्णपणे काम करत आहे आणि तुम्ही प्रत्येक परिस्थिती सखोलपणे समजू शकणार आहात.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

हा आठवडा तुमच्यासाठी आशेचा नवा किरण घेऊन आला आहे. काही काळापासून असलेला गोंधळ हळूहळू दूर होणार आहे. तुम्ही वास्तवाला सामोरे जाणार आहात, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या काल्पनिक दुनियेतून बाहेर पडून व्यावहारिक निर्णय घ्यावे लागणार आहे. तुमच्या दीर्घकाळापासूनच्या इच्छा पूर्ण होणार आहेत, ज्यामुळे तुमच्या मनात उत्साहाची भावना निर्माण होणार आहे. भावनिकदृष्ट्या, तुम्हाला कधीकधी तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण वाटणार आहे. तुम्ही स्वतःला मोकळेपणाने व्यक्त करू शकणार नाही, ज्यामुळे तुम्हाला थोडे दडपण आल्यासारखे वाटणार आहे. लक्षात ठेवा, तुमचा राग व्यक्त करण्यासाठी किंवा तुमच्या भावना इतरांना सांगण्यासाठी एक योग्य मार्ग शोधणे महत्त्वाचे असणार आहे. एखाद्या विश्वासू मित्राशी बोलणे खूप दिलासादायक ठरणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

ही लोक या आठवड्यात एका प्रवासावर आहेत, आणि ज्या गोष्टी आता त्यांच्यासाठी उपयुक्त नाहीत त्या मागे सोडत आहेत. हा काळ तुम्हाला थोडे भावनिक बनवू शकतो, ज्यामुळे नवीन आयुष्य सुरू करण्याबद्दल तुम्हाला थोडी चिंता वाटणार आहे. पण, पत्ते सूचित करतात की तुमच्याकडे संसाधनांची कमतरता नाही आणि तुम्ही पूर्णपणे सुरक्षित आहात. खरं तर, वास्तव तुमच्या भीतीपेक्षा खूपच चांगलं आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून किंवा जवळच्या मित्राकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. जे तुम्हाला प्रोत्साहन देणार आहे. हा आठवडा स्वतःला सिद्ध करण्याचा नाही, तर स्वतःला स्वीकारण्याचा असणार आहे. आपल्या मनाचं ऐका आणि निर्भयपणे पुढे जा. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

